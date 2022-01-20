Новичок ЦСКА Языджи определился с игровым номером

Новичок ЦСКА полузащитник Юсуф Языджи определился с игровым номером.
Турецкий хавбек выбрал номер «97», сообщает пресс-служба клуба.
Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа контракта.
Новичок ЦСКА полузащитник Юсуф Языджи определился с игровым номером.
Турецкий хавбек выбрал номер «97», сообщает пресс-служба клуба.
Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа контракта.
Человек, который сильно заморочен на саморазвитии, как его успели представить, мимо нумерологии не пройдет.
Человек, который сильно заморочен на саморазвитии, как его успели представить, мимо нумерологии не пройдет.
Удачных игр Юсуфу.
Удачных игр Юсуфу.