ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Новичок ЦСКА Языджи определился с игровым номером

сегодня, 16:20

Новичок ЦСКА полузащитник Юсуф Языджи определился с игровым номером.

Турецкий хавбек выбрал номер «97», сообщает пресс-служба клуба.

Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа контракта.

Все новости
У «Локомотива» издевательские трансферы. Потратили 40 млн евро и не подписали ни одной звезды
Сегодня, 15:57Вадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии8
Ульянов: «„Химки“ учли все репутационные риски перед трансфером Волкова»
Сегодня, 13:20 Комментарии5
ЦСКА представил новичка сексистской шуткой. Плеймейкерам, вроде Языджи, непросто в РПЛ
Вчера, 20:17Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии10
Вильена — об «Эспаньоле»: «Рад присоединиться к этому удивительному клубу»
18 января ФотоКомментарии5
Официально«Химки» подписали полузащитника «Славена» Главчича
18 января Комментарии8
Официально«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»
18 января Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:32
Без разницы какой номер.....главное что бы играл и пользу приносил команде.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:41
Ничего странного и необычного, по году рождения.
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 17:13, ред.
Потому что он 1997 года рождения.
Человек, который сильно заморочен на саморазвитии, как его успели представить, мимо нумерологии не пройдет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:56
посмотрим,что получится с его приходом.
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 16:42, ред.
Спасибо ЦСКА. Теперь у них есть "Наташа ". Не долго думали в клубе над прозвищщем!
David Young
David Young
сегодня в 16:39
Видимо по году рождения выбрал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:38
Под таким № играл в ЦСКА Карлос Штрандберг ( это было давно)))
Удачных игр Юсуфу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:38
Турки любят большие номера.
drug01
drug01
сегодня в 16:35
Пусть будет удачным старт...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:23, ред.
Юсуф (Наташа) Языджи №97, а почему не 69?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:22
Начинать надо с двух нулей,а там посмотрим.
8pjq27dtc3q3
8pjq27dtc3q3
сегодня в 16:21
Что-то с Наташей должно быть связано
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100