«Челси» готов предложить «Барселоне» 4 млн евро за Дембеле .

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сегодня, 00:45

«Барселона» сообщила нападающему , что он должен покинуть клуб до закрытия зимнего трансферного окна, потому что игрок отказался подписывать новый контракт.

В переходе француза заинтересован «Челси», который возглавляет бывший тренер Усмана Томас Тухель. «Синие» готовы предложить «Барселоне» 4 млн евро за трансфер Дембеле, чтобы каталонская команда могла выручить деньги с продажи футболиста, а не потерять его бесплатно летом.