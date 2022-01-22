«Челси» готов предложить «Барселоне» 4 млн евро за Дембеле .

«Барселона» сообщила нападающему Усману Дембеле, что он должен покинуть клуб до закрытия зимнего трансферного окна, потому что игрок отказался подписывать новый контракт.
В переходе француза заинтересован «Челси», который возглавляет бывший тренер Усмана Томас Тухель. «Синие» готовы предложить «Барселоне» 4 млн евро за трансфер Дембеле, чтобы каталонская команда могла выручить деньги с продажи футболиста, а не потерять его бесплатно летом.
Незнаю откуда такая информация, но думаю что несмотря даже на то что Тухель был когда-то тренером Усамана Дембеле и то что происходило в карьере у него и то что его мягко говоря не хотят больше видеть в Барселоне, он никогда не будет игроком Челси. А учитывая то что всеми звучными трансферами занимается Мария Грановская, то можно сказать уверенно что это чей-то вымысел , просто увидели некую когда-то связь Тухеля и Дембеле и решили выставить как вариант . Зная что Грановская очень тщательно и скурпулёзно подходит к таким преобритениям , где имидж клуба Челси стоит на первом месте, то наврядли Дембеле будет вообще рассматриваться как вариант для покупки. Это моё субъективное мнение, но думаю что время покажет кто был прав . Всем Добра !!!
Незнаю откуда такая информация, но думаю что несмотря даже на то что Тухель был когда-то тренером Усамана Дембеле и то что происходило в карьере у него и то что его мягко говоря не хотят больше видеть в Барселоне, он никогда не будет игроком Челси. А учитывая то что всеми звучными трансферами занимается Мария Грановская, то можно сказать уверенно что это чей-то вымысел , просто увидели некую когда-то связь Тухеля и Дембеле и решили выставить как вариант . Зная что Грановская очень тщательно и скурпулёзно подходит к таким преобритениям , где имидж клуба Челси стоит на первом месте, то наврядли Дембеле будет вообще рассматриваться как вариант для покупки. Это моё субъективное мнение, но думаю что время покажет кто был прав . Всем Добра !!!