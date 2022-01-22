ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Челси» готов предложить «Барселоне» 4 млн евро за Дембеле

сегодня, 00:45

«Барселона» сообщила нападающему Усману Дембеле, что он должен покинуть клуб до закрытия зимнего трансферного окна, потому что игрок отказался подписывать новый контракт.

В переходе француза заинтересован «Челси», который возглавляет бывший тренер Усмана Томас Тухель. «Синие» готовы предложить «Барселоне» 4 млн евро за трансфер Дембеле, чтобы каталонская команда могла выручить деньги с продажи футболиста, а не потерять его бесплатно летом.

Все новости
Слухи«Интер» и «Милан» ведут борьбу за подписание Бернардески
Вчера, 21:57 Комментарии4
Слухи«Кристал Пэлас» отказался от варианта с подписанием Рэмзи
Вчера, 21:24 Комментарии3
Слухи«Тоттенхэм» заплатит 20 млн фунтов стерлингов за трансфера Адамы Траоре
Вчера, 20:44 Комментарии4
Рангник высказался об интересе «Ньюкасла» к Лингарду
Вчера, 19:35 Комментарии4
Оскар: «„Барселона“ хочет арендовать меня до конца сезона»
Вчера, 19:14 Комментарии12
СлухиДва игрока хотят покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
Вчера, 19:08 Комментарии6
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07, ред.
«Челси» готов предложить «Барселоне» 4 млн евро за Дембеле .
Незнаю откуда такая информация, но думаю что несмотря даже на то что Тухель был когда-то тренером Усамана Дембеле и то что происходило в карьере у него и то что его мягко говоря не хотят больше видеть в Барселоне, он никогда не будет игроком Челси. А учитывая то что всеми звучными трансферами занимается Мария Грановская, то можно сказать уверенно что это чей-то вымысел , просто увидели некую когда-то связь Тухеля и Дембеле и решили выставить как вариант . Зная что Грановская очень тщательно и скурпулёзно подходит к таким преобритениям , где имидж клуба Челси стоит на первом месте, то наврядли Дембеле будет вообще рассматриваться как вариант для покупки. Это моё субъективное мнение, но думаю что время покажет кто был прав . Всем Добра !!!
1bear
1bear
сегодня в 00:56
такая сумма Барсу не спасёт
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:46
Хоть столько получить и то было бы хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100