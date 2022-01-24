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Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в „Аталанте“»

вчера, 13:44

У полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича возникли проблемы психологического характера, поэтому Алексей Миранчук может остаться в клубе. Об этом сообщил агент россиянина Валерио Джуффрида.

Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема.

Может ли Миранчук из-за этого остаться в «Аталанте»? Такая вероятность есть.

Напомним, что активный интерес к Миранчуку проявляет «Аталанта».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:58
Не надо никуда дёргаться. Надо своей игрой добиваться постоянного места в стартовом составе.
112910415
112910415
вчера в 14:49
короче, ничего не изменится !
Иличич порой нездоров, вирус и травмы непредсказуемы ...
останется Алексей игроком нерегулярных выходов на замену (
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:38
Миранчуку нужно сейчас определиться со своим будущим.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:33
Травма поможет,кому он нужен с травмой???
drug01
drug01
вчера в 14:29
Это будет хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23, ред.
Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в „Аталанте“».
Ничего не знаю про проблемы с психологическим состоянием Иличича на сегодняшний день, но то что это было у него уже несколько раз, и это факт о котором не раз писалось в СМИ и о чём говорили представители клуба. Тут скорее всего дело не только в одном Иличиче, а вообще о ситуации в Аталанте в которой нет ответов для Гасперини . Сапата, Малиновский, и Пашалич тоже являются игроками с которыми ещё не совсем всё ясно и прозрачно с контрактами. И к каждому из перечисленных может в любой момент времени быть сделаны предложения от других клубов, к которым проявляют большой интерес. И для Гасперини как о хорошем стратеге , это большая проблема, и отпускать сейчас Миранчука в клуб который тем более ставит задачу кризиса, остаться любой ценой в Серии А, не очень впечетляет и совсем не хотелось потерять ещё одну боевую единицу. Да и в сложившейся сейчас ситуации в Аталанте и с Дженоа, наврядли сам Миранчук и его агент будут что-то предпринимать чтобы уйти из Аталанты. Сейчас, как говорится, все карты на руках у Миранчука, и всё зависит только от него самого, сможет ли он воспользоваться этой ситуацией или всё-таки он не потянет в Аталанте.
Время расставит всё по местам и скоро мы все сами об этом узнаем. А Алексею всё таки хочется пожелать сделать правильный выбор и доказать своей игрой и стремлением, свою конкурентно способность и значимость ! Всем Добра !!!
k5w5rsnsaq28
k5w5rsnsaq28
вчера в 14:14
Что-то не особо верится
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:12
Похоже Дженоа ничего не светит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:01
Если будет играть то хорошо а если нет то плохо
beefs
beefs
вчера в 13:51
эта история напоминает ситуацию с Азмуном...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:51
Просто у Гасперини на Миранчука планы:
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