Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в „Аталанте“».

У полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича возникли проблемы психологического характера, поэтому Алексей Миранчук может остаться в клубе. Об этом сообщил агент россиянина Валерио Джуффрида.
Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема.
Может ли Миранчук из-за этого остаться в «Аталанте»? Такая вероятность есть.
Напомним, что активный интерес к Миранчуку проявляет «Аталанта».
Ничего не знаю про проблемы с психологическим состоянием Иличича на сегодняшний день, но то что это было у него уже несколько раз, и это факт о котором не раз писалось в СМИ и о чём говорили представители клуба. Тут скорее всего дело не только в одном Иличиче, а вообще о ситуации в Аталанте в которой нет ответов для Гасперини . Сапата, Малиновский, и Пашалич тоже являются игроками с которыми ещё не совсем всё ясно и прозрачно с контрактами. И к каждому из перечисленных может в любой момент времени быть сделаны предложения от других клубов, к которым проявляют большой интерес. И для Гасперини как о хорошем стратеге , это большая проблема, и отпускать сейчас Миранчука в клуб который тем более ставит задачу кризиса, остаться любой ценой в Серии А, не очень впечетляет и совсем не хотелось потерять ещё одну боевую единицу. Да и в сложившейся сейчас ситуации в Аталанте и с Дженоа, наврядли сам Миранчук и его агент будут что-то предпринимать чтобы уйти из Аталанты. Сейчас, как говорится, все карты на руках у Миранчука, и всё зависит только от него самого, сможет ли он воспользоваться этой ситуацией или всё-таки он не потянет в Аталанте.
Время расставит всё по местам и скоро мы все сами об этом узнаем. А Алексею всё таки хочется пожелать сделать правильный выбор и доказать своей игрой и стремлением, свою конкурентно способность и значимость ! Всем Добра !!!
Ничего не знаю про проблемы с психологическим состоянием Иличича на сегодняшний день, но то что это было у него уже несколько раз, и это факт о котором не раз писалось в СМИ и о чём говорили представители клуба. Тут скорее всего дело не только в одном Иличиче, а вообще о ситуации в Аталанте в которой нет ответов для Гасперини . Сапата, Малиновский, и Пашалич тоже являются игроками с которыми ещё не совсем всё ясно и прозрачно с контрактами. И к каждому из перечисленных может в любой момент времени быть сделаны предложения от других клубов, к которым проявляют большой интерес. И для Гасперини как о хорошем стратеге , это большая проблема, и отпускать сейчас Миранчука в клуб который тем более ставит задачу кризиса, остаться любой ценой в Серии А, не очень впечетляет и совсем не хотелось потерять ещё одну боевую единицу. Да и в сложившейся сейчас ситуации в Аталанте и с Дженоа, наврядли сам Миранчук и его агент будут что-то предпринимать чтобы уйти из Аталанты. Сейчас, как говорится, все карты на руках у Миранчука, и всё зависит только от него самого, сможет ли он воспользоваться этой ситуацией или всё-таки он не потянет в Аталанте.
Время расставит всё по местам и скоро мы все сами об этом узнаем. А Алексею всё таки хочется пожелать сделать правильный выбор и доказать своей игрой и стремлением, свою конкурентно способность и значимость ! Всем Добра !!!