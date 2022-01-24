Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в „Аталанте“».

У полузащитника «Аталанты» возникли проблемы психологического характера, поэтому может остаться в клубе. Об этом сообщил агент россиянина Валерио Джуффрида.

Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема.

Может ли Миранчук из-за этого остаться в «Аталанте»? Такая вероятность есть.