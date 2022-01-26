ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» первым в РПЛ запустил клубный фан-токен

вчера, 11:13

«Спартак» на официальном сайте объявил о старте сотрудничества с блокчейн-платформой Socios.com. Красно-белые первыми в российском футболе получат свой фан-токен.

Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.

Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а еще получат возможность заработать уникальные призы – например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.

Благодаря приложению Socios.com болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.

Уже скоро мы объявим точную дату выпуска фан-токена $FCSM, а также тему первого голосования для его обладателей в приложении Socios.com.

Все новости
СлухиВ «Ман Юнайтед» не хотят ухода Роналду из-за планов на летний тур по США
21 января
Нужно воевать за Ваноли и с агентами, искать диспетчера и планировать расставания. Каттани скоро поймёт, куда попал
15 январяСтанислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии7
Агент Абрамов: «Наш рынок так и не заработал. Мы по-прежнему живём в СССР»
09 января
ОфициальноСербские инвесторы стали новыми владельцами «Саутгемптона»
04 января
СлухиХолдинг «Ман Сити» может приобрести акции «Спартака» в 2022 году
21 декабря 2021
В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии клуба
21 декабря 2021
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:30
Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру

А в 2019 было 50-60 миллионов только в России. Кто ответит за геноцид?
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:08
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Разве я пишу, что горжусь этим?
    Просто констатация факта - любой мало-мальский скандальчик в Спартаке вызывает интерес СМИ и бурю эмоций от общественности. Будь на месте Спартака условный цска или Краснодар - шума было бы меньше. Следовательно, и лидерство в плане скандалов было бы у кого-то другого. Только и всего.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Ты сам начал о популярности Спартака говорить, вот я тебе своё личное мнение и сказал.
    Да и задеть я тебя не хочу, просто не понимаю как такими "достижениями" гордиться можно.
    Ничего личного, я к тебе нормально отношусь.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:47
    Я констатирую факты.
    Но вижу, что ты пытаешься меня задеть - так бесполезно.
    Я болею за Спартак, а не за федунов, зарем и глушаковых.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Ты гордишься такой славой?
    Конечно у каждого человека разные понятия о чести и достоинстве, я скажу лично за себя. Мне было бы позорно болеть за клуб в котором хайп и чёрный пиар стоит на главном месте, а спортивные результаты по принципу "как пойдёт"!
    Сам видишь как Зарема с Лёней вас поздравляют с юбилеем. Ничего святого...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:14
    фан-токен $FCSM ?)....должен быть ₽FCSM...
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:11
    Да.
    Но цимус в том, что скандалы Спартака обсуждают горадно активнее - вплоть до интервью уволенного водителя автобуса. Конфликты других клубов либо упоминаются вскользь, либо вообще замалчиваются.
    Что поделаешь - Спартак самый популярный клуб в России!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:53
    Но согласись, что Спартак лидер нашего футбола по скандалам!
    И другим клубам ой как далеко до такой "славы".
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 14:42
    Сейчас почти все клубы России увязли в скандалах.

    Спартак - с Заремой, домом-2, чехардой тренеров и т.д.
    Локо - с немецкой бандой, которая пока только тратит без какой-либо отдачи + сомнительный Гисдоль
    цска - с Березуцкими, Орешкиными, "наташами" и в целом невнятным вектором развития
    Краснодар - с идеями Галицкого, Ганчаренко, игрой без обороны
    Рубин - со Слуцким и тягучестью на трансферном рынке

    На авансцене Динамо, которое вроде бы угадало с тренером и руководством. Смотреть на их игру и результаты - одно удовольствие. И хочется, чтобы именно Динамо весной навязало Зениту серьезную конкуренцию... раз уж остальные наши клубы не способны этого сделать(

    Так что, как ни крути, а "выход в ноль" сейчас почти у всех сильных клубов РПЛ.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:33
    Что бы не вышло так как обычно в Спартаке бывает, ну думаю не надо объяснять какой имидж у клуба Федуна. Выход в ноль это значит всё обойдётся и не будет скандалов!
    А деньги Федуна, как и у других я не считаю, как многие, только могу коснутся как ими распоряжаются, с умом или как к примеру Федун.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 14:18
    А что означает фраза "выход в ноль" про Федуна?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:02
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:53
    СПАРТАК & МММ & СНИКЕРС CORPORATIONS PRESENTED - NEW TOKENS !!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:36
    А причём здесь деньги?
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:34
    У Федуна столько денег, что эти копейки он даже считать не будет)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Ну если пошла тема в таком русле, то я ставлю на 1% выход в ноль Федуна, а на 99% "это Спартак, детка".
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:22
    Мы же говорим о полной отмене. Я на 99% уверен, что этого не произойдёт, а 1% из серии "это Россия, детка".
    Так что токены Спартака вряд ли кого-то разорят)
    particular
    particular
    вчера в 13:19
    Не понял про токены, но блюдо подано горячо и аппетитно... Нынче многое так - потрогать нельзя, а фантиков и мишуры хоть отбавляй :))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:09
    Тут я ничего утверждать не буду, но всё идёт к этому. Вот только в каком виде это будет, надо подождать.
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 13:04
    Так и не понял полный смысл этой платформы.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:02
    Ну, например, Минфин и Госдума не поддерживают такой запрет.
    Да и правительство вряд ли пойдет на отмену крипты в России. Это же бизнес, причём высокодоходный. Тут скорее начнут его регулировать налогами, пошлинами и т.д., но никак не откажутся, тем более что много зарубежных инвесторов в этой сфере.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:49
    Почитал описание ветки...
    Почитал комменты....
    Что то не сходится...
    Сбой наверное...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Какие все ведомства? Наоборот много кто выступает за данный закон. И это реальность.
    Кстати найди, что в ЦБ (центральный банк России) думают по данной ситуации.
    Китай запретил и ничего всё нормально.
    Ну, а что бы говорить о "пещерности", надо знать проблему не крикам из толпы, а более глубже. Конечно есть минусы, но есть и определённые и основные моменты, когда криптовалюта наносит вред государству и народу.
    Да и если ты заметил я написал "Если закон вступит в силу..." а не утверждал, что уже вступил.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:22
    Как это всё мудрёно для простого болельщика.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 12:18
    Ты реально думаешь, что такой "пещерный" закон примут?
    Все ведомства уже выступили против, так что эти запреты только на бумагах и в планах останутся. Законопроект - не значит закон.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:53
    Спартак решил сыграть на опережение и выступить в роли катализатором недовольства своих фанатов?
    Сейчас рассматривается закон о запрете всех операции с криптовалютой в России.
    Закон может вступить в силу уже в этом году.
    Если закон вступит в силу опять скажут, что заговор против Спартак, а фанатам будет очередной повод привлечь к себе внимание.
    beefs
    beefs
    вчера в 11:40
    а 30мл узбеков куда дели???...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:26
    А чемпионами когда,в следующий раз,будете? А то похоже(это первенство) на очередное : "Мы не сеем,не пашем,не строим-мы гордимся общественным строем". Сколько можно упиваться скандалами и сомнительного рода достижениями?
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:15
    Время рассудит
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100