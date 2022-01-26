«Спартак» первым в РПЛ запустил клубный фан-токен

«Спартак» на официальном сайте объявил о старте сотрудничества с блокчейн-платформой Socios.com. Красно-белые первыми в российском футболе получат свой фан-токен.

Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $ FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.

Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а еще получат возможность заработать уникальные призы – например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.

Благодаря приложению Socios.com болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.