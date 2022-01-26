«Спартак» первым в РПЛ запустил клубный фан-токен

«Спартак» на официальном сайте объявил о старте сотрудничества с блокчейн-платформой Socios.com. Красно-белые первыми в российском футболе получат свой фан-токен.
Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.
Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а еще получат возможность заработать уникальные призы – например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.
Благодаря приложению Socios.com болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.
Уже скоро мы объявим точную дату выпуска фан-токена $FCSM, а также тему первого голосования для его обладателей в приложении Socios.com.
Кстати найди, что в ЦБ (центральный банк России) думают по данной ситуации.
Китай запретил и ничего всё нормально.
Ну, а что бы говорить о "пещерности", надо знать проблему не крикам из толпы, а более глубже. Конечно есть минусы, но есть и определённые и основные моменты, когда криптовалюта наносит вред государству и народу.
Да и если ты заметил я написал "Если закон вступит в силу..." а не утверждал, что уже вступил.
Кстати найди, что в ЦБ (центральный банк России) думают по данной ситуации.
Китай запретил и ничего всё нормально.
Ну, а что бы говорить о "пещерности", надо знать проблему не крикам из толпы, а более глубже. Конечно есть минусы, но есть и определённые и основные моменты, когда криптовалюта наносит вред государству и народу.
Да и если ты заметил я написал "Если закон вступит в силу..." а не утверждал, что уже вступил.
Спартак - с Заремой, домом-2, чехардой тренеров и т.д.
Локо - с немецкой бандой, которая пока только тратит без какой-либо отдачи + сомнительный Гисдоль
цска - с Березуцкими, Орешкиными, "наташами" и в целом невнятным вектором развития
Краснодар - с идеями Галицкого, Ганчаренко, игрой без обороны
Рубин - со Слуцким и тягучестью на трансферном рынке
На авансцене Динамо, которое вроде бы угадало с тренером и руководством. Смотреть на их игру и результаты - одно удовольствие. И хочется, чтобы именно Динамо весной навязало Зениту серьезную конкуренцию... раз уж остальные наши клубы не способны этого сделать(
Так что, как ни крути, а "выход в ноль" сейчас почти у всех сильных клубов РПЛ.
Спартак - с Заремой, домом-2, чехардой тренеров и т.д.
Локо - с немецкой бандой, которая пока только тратит без какой-либо отдачи + сомнительный Гисдоль
цска - с Березуцкими, Орешкиными, "наташами" и в целом невнятным вектором развития
Краснодар - с идеями Галицкого, Ганчаренко, игрой без обороны
Рубин - со Слуцким и тягучестью на трансферном рынке
На авансцене Динамо, которое вроде бы угадало с тренером и руководством. Смотреть на их игру и результаты - одно удовольствие. И хочется, чтобы именно Динамо весной навязало Зениту серьезную конкуренцию... раз уж остальные наши клубы не способны этого сделать(
Так что, как ни крути, а "выход в ноль" сейчас почти у всех сильных клубов РПЛ.