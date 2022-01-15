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Нужно воевать за Ваноли и с агентами, искать диспетчера и планировать расставания. Каттани скоро поймёт, куда попал

15 января 2022, 13:26
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«Добро пожаловать в ад».

Умно защищать главного тренера

У спортивных директоров извращенная роль семейного психолога, но с удивительным правом «уволить» одного из супругов. Нужно в идеале сохранить «брак» тренера и владельцев, если речь о хорошем союзе. Или же резко подвести черту, если совсем ничего не получается. Но, в отличие от психолога, Каттани должен сразу выбрать сторону. Ему нельзя быть за Федуна, Салихову и Алекперова, ведь работает в интересах клуба, команды и главного тренера. Поддержки директором наставника в «Спартаке» не было со времен Карпина. Попов формально предложил Виторию, но бросил его. За Карреру никто не заступился, а Тедеско отвоевала Зарема. Возможно, Ваноли повезет больше, и его заступником станет спортивный директор, который уже составил первое впечатление о «Спартаке».

Реорганизовать работу академии

Стыдно быть маркой масштабов «Спартака» и не выпускать талантливых ребят для основы. «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» лучше готовят игроков. Федун потратил на молодежный сектор сотни миллионов рублей, а получил ростовского Максименко с жестким спадом на ровном месте, Рассказова для резерва, Ломовицкого и Бакаевых для Слуцкого. А центральных полузащитников приходится вербовать из школы «Чертаново». Академия давно работает неверно, и дело не только в «российских Месси». Каттани нужно нырнуть в канализацию, как черепашка-ниндзя, и найти Сплинтера для школы клуба.

Заслужить уважение игроков основы

У «Спартака» все так «гениально» устроено, что у Кутепова, Жиго, Бакаева, Мелкадзе, Рассказова и Литвинова контракты до лета. Их представители уже вьют веревки вокруг финансовой шеи клуба. Более того, Мозес, Ларссон, Максименко и Игнатов на контрактах до следующего лета – смогут оказаться в выигрышном положении на переговорах. Конечно, если продавят лимит с 13 легионерами (8 одновременно на поле), то российские футболисты получат не такие жирные контракты, как раньше. Но пока шесть человек одной ногой на выходе. Каттани важно, чтобы его уважали как игроки основы, так и резервисты.

Решить вопрос с квартетом форвардов

Понятно, что Ваноли должен начинать с «3-5-2». Значит, что Понсе, Ларссон, Николсон и Соболев получат свое время в Лиге Европы, РПЛ и Кубке России. Надо иметь четверку нападающих, когда выбираешь схему «Интера». Причем Ларссон и Понсе умеют сыграть в роли Лаутаро Мартинеса, если Ваноли захочет повторить все работающие фишки Конте. Вот только оба форварда получают приглашения от других команд. И вот тут вспоминаем, насколько много у Федуна и Алекперова денег. Они не потеряют состояние, если оставят Ларссона до лета, чтобы понять, сможет ли Ваноли вернуть шведа на ведущие позиции. Также важно понять роль Промеса. Там и суд идет, могут дать реальный срок, тогда контракт разорвут, Квинси уедет отбывать наказание. Каттани надо быть безупречным менеджером, чтобы Соболев не ревновал к Николсону, а Ларссон не только создавал моменты, но вернул себе голы с передачами.

Готовиться подписывать защитников

Дни Кутепова в «Спартаке» сочтены? Посмотрим, у него типаж защитника, которому скорее доверится тренер школы Конте, чем Витория. Также понятно, что Рассказов и Кофрие не самые надежные ставки справа в центре. Также увидели намек, что «Спартаку» выгоднее потерять деньги сейчас, чем Жиго до лета. Каттани обещал две хорошие новости, но сразу уточнил, что речь не о продлении контрактов, которые истекают. Центральные защитники будут нужны – Жиго уедет, Кофрие может не вписаться в тактически сложный итальянский подход, а тройка в центре нуждается в качественных дублерах. Изменят лимит – ждите двух иностранцев в центре защиты, или даже троих, если Кутепов, Кофрие и Рассказова осенью не будет в заявке команды.

Навести порядок в службе скаутинга

У «Спартака» новичков ищут Джекилл и Хайд. Доктор Джекилл перехватил у «Краснодара» Жиго, поставил на Джикию, хотя многие сомневались, что парень из школы «Локомотива», отправленный в Пермь, заиграет. Айртон и Мозес – не худшие ставки, Соболев, Ларссон и Зобнин – тоже. Но рядом были невообразимые трансферы мистера Хайда, построенные на извлечении выгоды для посредников. «Спартак» с пользой потратил вменяемые для футбола деньги и выбросил много миллионов в мусорный бак. Каттани должен быть примерным профессионалом, а поскольку сам из скаутинга, то пора не быть тайным Сантой с рекомендациями, а выстроить логичную политику. В том числе, относительно выгодных продаж. Хватит не зарабатывать.

Найти диспетчера в середину поля

Дайте «Спартак» в руки тем, у кого все продумано и спокойно – получите команду, которая играет не хуже, чем «Динамо». Возможно, даже чуть мощнее, ведь в составе больше опытных людей, а денег намного больше. Каттани и Ваноли оказались в клубе, которому не к лицу девятое место. Но пока Хендрикс отказывается уходить – похоже, пытались пристроить голландца в МЛС, есть перебор по лимиту. Зимой не ждем новых людей, ведь Каттани сам об этом сказал – кампания на вход ограничится молодыми россиянами и однофамильцем известного актера. Но летом Лука должен найти идеального разыгрывающего хавбека, ведь вряд ли Умяров, Зобнин и Пруцев (ждём официальный анонс) закроют все дыры в середине поля.

Пока Каттани может шутить и нахваливать команду, но позже ему станет не так весело. Надпись на входе на старый стамбульский стадион «Али Сами Ен» — «Добро пожаловать в ад», идеально подходит при заходе в гости к «красно-белым». Фразу нужно напоминать каждому наивному иностранцу, который попадает в «Спартак» и думает, что там все устроено так, как должно в клубе, которому скоро сто лет, а владельцы – миллиардеры. Все куда веселее, и от профессионализма и характера Луки, который поставил задачу команде, как и от класса Ваноли, зависит конечный результат. Из «Спартака» можно вылететь за три месяца, а реформаторской работы накопилось на пару сезонов.

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YVG
YVG
вчера в 02:09
Тренер на два месяца, побьет рекорд, ибо он совсем никто.
112910415
112910415
15 января в 15:08
засучить рукава, срочно !
Байкал-38
Байкал-38
15 января в 15:04
Через полгода Каттани позовут на шашлыки, вот только в каком качестве?
25процентный клоун
25процентный клоун
15 января в 15:00
Думаю Спартак выиграет ЛЕ и выиграет все матчи в чемпионате
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 14:25
Каттани знал куда шёл!
shlomo
shlomo
15 января в 13:46
Спасибо за статью.....ну что, что нужно знать о тренере?...а то что его уволят в течении года…в любом случае, Ванили наверняка разговаривал с Массимо, уж тот-то в красках рассказал о бардаке, который в клубе происходит....хочется надеяться что товарищ знает, на что согласился... если при всём при этом он готов работать, - чтож, пожелаю ему удачи.... ну а так что, давайте вспомним - кто у нас лучшие тренеры последних лет в РФПЛ? ...... Каррера, который никогда в жизни не был главным и сходу взял золото со Спартаком.....Тедеско, который в свои 33 года работал главным тренером один раз в жизни и то всего 1 сезон.... Николич из чемпионата Венгрии, которого у нас и за тренера не считали.... Сандро Шварц, который тренеров только Майнц и то чуть не вылетел с ним.... я к тому, что любой более-менее толковый средний европейский специалист у нас в РФПЛ будет явным топчиком.... если ему не будут специально мешать, Как РУю, и возьмут хоть 2-3 более-менее нормальных игрока вместо Бакаева и Рассказова с Ломовицким, то Спартак вообще без проблем сможет бороться за тройку....
STVA 1
STVA 1
15 января в 13:34
То что у него будет много работы это и ежу понятно! Вот справится ли
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