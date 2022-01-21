В «Ман Юнайтед» не хотят ухода Роналду из-за планов на летний тур по США

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сегодня, 10:55

«Манчестер Юнайтед» опасается, что потеря форварда в конце сезона приведет к хаосу в планах клуба совершить турне по США .

Daily Star утверждает, что руководство «Юнайтед» разрабатывает планы по поездке в Америку в июле в рамках предсезонного турне. Это будет первый тур МЮ в США с 2019 года.

Однако в клубе понимают, что поездка в Штаты без Роналду снизит привлекательность клуба и окажет серьезное влияние на ценность их поездки.

По последним сообщениям СМИ , Роналду недоволен ситуацией в клубе, игрока не устраивает турнирное положение и решения главного тренера Ральфа Рангника.

У 36-летнего Роналду есть возможность продлить контракт с «Юнайтед» летом на 12 месяцев, но он будет ждать, чего добьется команда за это время, прежде чем принять решение. Также Криштиану хочет дождаться решения по главному тренеру, так как Рангник по контракту возглавляет команду лишь до конца сезона.