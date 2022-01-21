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В «Ман Юнайтед» не хотят ухода Роналду из-за планов на летний тур по США

сегодня, 10:55

«Манчестер Юнайтед» опасается, что потеря форварда Криштиану Роналду в конце сезона приведет к хаосу в планах клуба совершить турне по США.

Daily Star утверждает, что руководство «Юнайтед» разрабатывает планы по поездке в Америку в июле в рамках предсезонного турне. Это будет первый тур МЮ в США с 2019 года.

Однако в клубе понимают, что поездка в Штаты без Роналду снизит привлекательность клуба и окажет серьезное влияние на ценность их поездки.

По последним сообщениям СМИ, Роналду недоволен ситуацией в клубе, игрока не устраивает турнирное положение и решения главного тренера Ральфа Рангника.

У 36-летнего Роналду есть возможность продлить контракт с «Юнайтед» летом на 12 месяцев, но он будет ждать, чего добьется команда за это время, прежде чем принять решение. Также Криштиану хочет дождаться решения по главному тренеру, так как Рангник по контракту возглавляет команду лишь до конца сезона.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:39
Роналдо уже давно закончил с футболом и греется на солнышке у себя в Бразилии и скорее всего вообще не знаком с Рангником!
А на фото Роналду, то его девушки не интересуют ему милее другие ценности, так, что в Локо его точно этим не зазовёшь!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:29
Тур в США это единственная причина?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:13
Не хотите - платите , в чем вопрос ?
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:11
Турне с протянутой рукой по США с целью заработать. Неплохо.
Нашим клубам взять пример надо.Хотя кому мы там интересны,с нашим вялым и ничтожным не зрелищным чемпионатом.
112910415
112910415
сегодня в 12:04
м-да, могут пострадать самые любимые и беззащитные - деньги !
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:00
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:59
Рангник как честный человек должен отдать в качестве компенсации Роналдо в "Локомотив". Здесь уж любые способы позволяются, можно использовать даже "домашние заготовки" "ЦСКА":
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:59
МЮ на распутье по ситуации с Роналду. С одной стороны владельцы бизнесмены не хотят терять привлекательный бренд и сопутствующие дивиденды, связанные с Роналду, выступив в коммерческом турне по США. С другой стороны, присутствие в команде КР, лишь продолжает нагнетать обстановку внутри коллектива, что явно не способствует улучшению спортивных результатов, которые никак не устраивают и самого же Рона. Он уже в открытую конфликтует с Рангником, вместо того, чтобы засунуть своё величие подальше и, стиснув зубы, выполнять то, что от него требует тренер. В такой ситуации и следующий тренер вряд ли устроит КР, так как это будет протеже Рангника. Ситуация непростая, двоякая. Возможно, руководству стОит подписать КР только на турне по штатам, заработать на этом и отпустить восвояси, так как это будет только лучше для команды. Вот только какой команде, попавшей в ЛЧ, нужен будет 37 летний португалец с большими финансовыми запросами? Только если ПСЖ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:51
Можна Рагника выпустить мяч попинать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:40
Потеряют на деньгах если Рона не привезут
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 11:38
Плевал он на ваши планы. Свалит как только поймет, что МЮ пролетает мимо ЛЧ. Его никогда не интересовали команды, партнёры, тренеры - только собственное я.
sash71
sash71
сегодня в 11:38, ред.
Понятное дело МЮ хочет попридержать КР7 так как бизнес опция с ним уже проплачена инвесторами. В США к таким моментам подходят очень скрупулезно, потому как там все завязано, СМИ, реклама, продажа трансляций, разного рода встречи с бизнес элитой, и много чего. Доходность этого проекта естественно упадёт в случае ухода КР7, но и лишняя денежка самому португальцу тоже не помешает. Я всё-таки склонен к мнению, что «звезда» малость побузит и успокоится.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:33
Будет как пони на ярмарке
Elliada
Elliada
сегодня в 11:14
Ну хоть правду сказали, зачем им на самом деле Роналду. А то все думали, что ради титулов. Пусть и дальше разваливает МЮ, главное на нем заработать
particular
particular
сегодня в 11:11, ред.
У всех и у каждого много планов, но верховодят планы с бОльшим денежным содержанием :))
Вот снимут бакшиш с поездки, тогда и кинут карты на стол для принятия решения...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:05
Сначала надо заработать - потом выгонять.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:04
Понятно, они хотят использовать Роналду как привлекательную рекламу, типа " свадебный генерал."
me9typ6js5g7
me9typ6js5g7
сегодня в 10:56
Их можно понять
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