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Агент Абрамов: «Наш рынок так и не заработал. Мы по-прежнему живём в СССР»

вчера, 13:28

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мыслями о российском трансферном рынке.

Наш рынок так и не заработал. Вроде советской действительности и нет уже, но есть ощущение, что мы по-прежнему живем в Советском союзе. Происходят необъяснимые вещи.

Мы никак не можем сравняться с Европой. Цены не соответствуют тому, что есть на рынке. И он так и не заработал.

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Источник: sportsdaily.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:30
мутация случилась, и результат довольно уродливый !
Capral
Capral
вчера в 18:06
Если бы вы жили в СССР, сейчас, были бы у вас- и победы на ОИ, и на ЧЕ!!!!!!! И не было бы шутов Кокориных, а были бы- новые Лобановские, Бесковы, и симпатичные самобытные команды- не исчезали бы в неизвестность....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:01
если бы мы жили при СССР то таких Абрамов не было бы и футбол был у нас на порядок сильней, а сейчас одни агенты а игроков нет
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:42
В СССР за твою "деятельность" вышку с конфискацией давали
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 14:56
Да просто возомнили себя мегафутбольной державой, вкинули дармового бабла. А выхлопа ноль. К баблу сразу же подтянулась полукриминальная шваль, и псевдопрофессионалы. Уродская система, если честно. Швеция, Дания, Норвегия по уровню жизни в космосе, но не тратят народные деньги на непонятно что как наши.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:55
Как может работать то чего нет....??
У нас нет рынка как такового...
И футбольного в частности...

Есть искусственно созданный междусобойчик пытающийся копировать западные рыночные отношения, отданный на откуп нуворишам которые и стригут капусту на данном направлении...

То что условный Дзюба получает больше чем условные Иличич и Муриэль вместе взятые - это не рынок..
Это самообман...
trimetil
trimetil
вчера в 14:52
Ну, давай, давай, пожалуйся, как плохо живется агентам в России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
После новогодних праздников все бредят.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:57
Лучше бы мы жили в СССР где вы, расхитители социалистической собственности и спекулянты сидели на нарах!
berda2003
berda2003
вчера в 13:33
"... мы по-прежнему живем в Советском союзе." - не мы, а вы - жидомасоны.
не путай: простой народ, с вами коррупционерами-иноагентами, живущими на откатах...
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
Бред какой то.
ДСА
ДСА
вчера в 13:29
У нас как раз рынок, раз цены выше и есть спрос.
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