Агент Абрамов: «Наш рынок так и не заработал. Мы по-прежнему живём в СССР»

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мыслями о российском трансферном рынке.
Наш рынок так и не заработал. Вроде советской действительности и нет уже, но есть ощущение, что мы по-прежнему живем в Советском союзе. Происходят необъяснимые вещи.
Мы никак не можем сравняться с Европой. Цены не соответствуют тому, что есть на рынке. И он так и не заработал.
У нас нет рынка как такового...
И футбольного в частности...
Есть искусственно созданный междусобойчик пытающийся копировать западные рыночные отношения, отданный на откуп нуворишам которые и стригут капусту на данном направлении...
То что условный Дзюба получает больше чем условные Иличич и Муриэль вместе взятые - это не рынок..
Это самообман...
У нас нет рынка как такового...
И футбольного в частности...
Есть искусственно созданный междусобойчик пытающийся копировать западные рыночные отношения, отданный на откуп нуворишам которые и стригут капусту на данном направлении...
То что условный Дзюба получает больше чем условные Иличич и Муриэль вместе взятые - это не рынок..
Это самообман...
не путай: простой народ, с вами коррупционерами-иноагентами, живущими на откатах...
не путай: простой народ, с вами коррупционерами-иноагентами, живущими на откатах...