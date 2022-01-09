Агент Абрамов: «Наш рынок так и не заработал. Мы по-прежнему живём в СССР»

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мыслями о российском трансферном рынке.

Наш рынок так и не заработал. Вроде советской действительности и нет уже, но есть ощущение, что мы по-прежнему живем в Советском союзе. Происходят необъяснимые вещи.

Мы никак не можем сравняться с Европой. Цены не соответствуют тому, что есть на рынке. И он так и не заработал.