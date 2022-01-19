ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА объявил об аренде полузащитника «Лилля» Языджи

сегодня, 15:47

Пресс-служба ЦСКА объявила об аренде полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

Сегодня армейский клуб и французский «Лилль» завершили оформление перехода турецкого полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Юсуф Языджи уже успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение «красно-синих» в Кампоаморе.

В текущем сезоне Юсуф провел за «Лилль» 22 матча, в которых забил 1 гол.

Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!

ЦСКА объявил об аренде полузащитника «Лилля» Языджи

Все новости
Официально«Краснодар» отдал Вильену в аренду «Эспаньолу»
17 января Комментарии13
Слухи«Ростов» планирует арендовать защитника «Локомотива» Сильянова
16 января Комментарии3
Официально«Урал» вернул из продолжительной аренды защитника Дингу
13 января Комментарии3
Официально«Сочи» отдал в аренду брестскому «Динамо» хавбека Колмакова
12 января Комментарии1
ОфициальноБистрович перешёл в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды
12 января Комментарии6
Официально«Краснодар» отдал Намли в аренду
11 января Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:15
А коль скоро нам "нюансы договора " неизвестны, то на каком основании писать "аренда - это хорошо" ?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:02
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 17:51, ред.
    А я ответил что в договоре все нюансы обозначены .
    Я не прав ???)
    1bear
    1bear
    сегодня в 17:38
    хорошо,что аренда - вдруг не заиграет,тогда и покупать не придётся
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    Я об этом и говорю. Ты пишешь "аренда это хорошо". А я отвечаю смотря какая аренда. Я не прав?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 17:24, ред.
    Не хватает скриншота переписки цска с этим футболистов, где сам клуб обо****л русских девушек) пост который после удалили. Позорище
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 17:23
    Ожидаемая аренда. Следующий трансфер возможно из Чехии.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 17:03
    Наконец то разрешилось.
    прохожий.
    прохожий.
    сегодня в 16:48
    Полузащита теперь огонь, защита более менее. А нападать то кто будет? Наверно не зря Акинфеев штрафные удары отрабатывает. В пару к эджуке поставят. Тогда вопрос по рамке.)))))
    Over 9000
    Over 9000
    сегодня в 16:47
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 16:44
      Турецкий француз или французский турок ?
      shlomo2
      shlomo2
      сегодня в 16:25, ред.
      Ну что, вот и вторая трансферная сага ЦСКА закончилась... теперь нужны решения по опорнику, и можно в бой во второй половине сезона.... и судя по словам Березуцкого 2 из 3 запланированных трансферов есть, осталось дождаться неожиданного игрока, и тогда для Алексея команда укомплектована,... дальше от него зависит! ну а так что, Добро пожаловать в красно-синию семью, Юсуф!... удачи, и пусть все получится у нас в России!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 16:25
      А когда же нашим "супер форвардам " замена будет?!?
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 16:24
      Поздравляю ЦСКА с удачной сделкой!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 16:23
      Защита и хавы укомплектованы, а нападение НЕТ. Ждём.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 16:21
      Ещё один полузащитник.
      makkie
      makkie
      сегодня в 16:15
      Качественный игрок, ТОП для нашего многострадального чемпионата.
      Весь вопрос, сможет ли Березуцкий поставить игру цска? Есть большие сомнения на этот счёт в силу квалификации и опыта брата.
      Ironigor
      Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 16:09
      Я думаю что в договоре об аренде все эти нюансы прописаны .
      Мой второй аккаунт
      Мой второй аккаунт
      сегодня в 16:08
      Удачной игры за армейцев.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 16:04, ред.
      Аренда тогда хорошо, когда нет опции обязательного выкупа. Если есть право выкупа, это хорошо, а если обязалоака, то не очень. Тк вдруг не потянет, а брать надо. Так что радоваться, рано, надо уточнить
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 16:01
      Ну терь штук 15 наколотит
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 15:56
      Корни крепенько усиливаются...
      particular
      particular ответ за (раскрыть)
      сегодня в 15:54, ред.
      Изыйди :)) Супротив тёмных сил, говорят, действенно :))
      Защиту, вроде, подправили... Но кто нападать-то будет??...
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 15:52
      Наконец-то это случилось. Аренда это хорошо.
      за
      за
      сегодня в 15:51, ред.
      Иди ж ты, почти изыди! ))
      Ни фига себе фамилия...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100