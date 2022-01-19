ЦСКА объявил об аренде полузащитника «Лилля» Языджи

Пресс-служба ЦСКА объявила об аренде полузащитника «Лилля» .

Сегодня армейский клуб и французский «Лилль» завершили оформление перехода турецкого полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Юсуф Языджи уже успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение «красно-синих» в Кампоаморе.

В текущем сезоне Юсуф провел за «Лилль» 22 матча, в которых забил 1 гол.