Московское «Динамо» переиграло «Партизан» в товарищеском матче

В рамках товарищеского поединка встретились московское «Динамо» и белградский «Партизан». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу российского клуба.
Спустя 5 минут после стартового свистка прямым ударом со штрафного гол в ворота соперника забил Даниил Фомин, однако на 65-й минуте бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо сравнял счет. На 86-й минуте Владислав Галкин после передачи Фомина забил победный гол.
«Партизан» лидирует в чемпионате Сербии. Клуб из столицы балканской республики набрал 59 баллов в 21 игре, пропустив всего 6 голов. Московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 2 очка.
Эта контора оказалась очередным образчиком бутафорской сути современной России. Стоило испортится погоде- и всё, то антенна у них слишком сильно раскачивается, то ещё какой-то гимор.
Переключился на сербскую транслю- всё летает безукоризненно..
О матче.
По результату отлично, и очень здорово, что наконец почувстствовал мяч Галкин
и разродился голом. Катнул щекой, зряче, в самый уголок, отлично разобравшись, что кипер в сутолоке будет закрыт игроками и проспит.
По качеству- не фонтан.
Даже потягались, кто лучше умеет в шпилен-интенсив, и Партизан оказался
в этом деле весьма хорош, просто как бульдог.)
Он вообще был сильнее, но это и неудивительно.
Эта команда пребывает в финальной степени готовности к сезону, т.к. его возобновление у сербов уже совсем скоро.
Ну а к нам, по-видимому, проникла модная болезнь, и совершенно
непонятно, зачем это скрывается.
По-моему, это скорее хорошо, чем плохо, лучше уж сейчас, чем в марте.
Не обошла она, похоже, и самого Шварца- второй день на мостике Булут..
Эта контора оказалась очередным образчиком бутафорской сути современной России. Стоило испортится погоде- и всё, то антенна у них слишком сильно раскачивается, то ещё какой-то гимор.
Переключился на сербскую транслю- всё летает безукоризненно..
О матче.
По результату отлично, и очень здорово, что наконец почувстствовал мяч Галкин
и разродился голом. Катнул щекой, зряче, в самый уголок, отлично разобравшись, что кипер в сутолоке будет закрыт игроками и проспит.
По качеству- не фонтан.
Даже потягались, кто лучше умеет в шпилен-интенсив, и Партизан оказался
в этом деле весьма хорош, просто как бульдог.)
Он вообще был сильнее, но это и неудивительно.
Эта команда пребывает в финальной степени готовности к сезону, т.к. его возобновление у сербов уже совсем скоро.
Ну а к нам, по-видимому, проникла модная болезнь, и совершенно
непонятно, зачем это скрывается.
По-моему, это скорее хорошо, чем плохо, лучше уж сейчас, чем в марте.
Не обошла она, похоже, и самого Шварца- второй день на мостике Булут..