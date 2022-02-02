Московское «Динамо» переиграло «Партизан» в товарищеском матче

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сегодня, 18:10

В рамках товарищеского поединка встретились московское «Динамо» и белградский «Партизан». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу российского клуба.

Спустя 5 минут после стартового свистка прямым ударом со штрафного гол в ворота соперника забил Даниил Фомин, однако на 65-й минуте бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо сравнял счет. На 86-й минуте Владислав Галкин после передачи Фомина забил победный гол.