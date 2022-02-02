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Московское «Динамо» переиграло «Партизан» в товарищеском матче

сегодня, 18:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

В рамках товарищеского поединка встретились московское «Динамо» и белградский «Партизан». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу российского клуба.

Спустя 5 минут после стартового свистка прямым ударом со штрафного гол в ворота соперника забил Даниил Фомин, однако на 65-й минуте бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо сравнял счет. На 86-й минуте Владислав Галкин после передачи Фомина забил победный гол.

«Партизан» лидирует в чемпионате Сербии. Клуб из столицы балканской республики набрал 59 баллов в 21 игре, пропустив всего 6 голов. Московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 2 очка.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 19:56
Партизан у себя лидирует, пора и динамикам у себя стать лидером.
suiw
suiw
сегодня в 18:32
При условии, что много игроков в лазарете, отличный результат
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:25, ред.
Классная игра для товарняка с достойным соперником . С Победой Динамики !!!
протон
протон
сегодня в 18:24
Ну и хорошо. Партизан - известный клуб. Работаем дальше!
баск
баск
сегодня в 18:19
Пару слов об Окко.
Эта контора оказалась очередным образчиком бутафорской сути современной России. Стоило испортится погоде- и всё, то антенна у них слишком сильно раскачивается, то ещё какой-то гимор.
Переключился на сербскую транслю- всё летает безукоризненно..

О матче.
По результату отлично, и очень здорово, что наконец почувстствовал мяч Галкин
и разродился голом. Катнул щекой, зряче, в самый уголок, отлично разобравшись, что кипер в сутолоке будет закрыт игроками и проспит.

По качеству- не фонтан.
Даже потягались, кто лучше умеет в шпилен-интенсив, и Партизан оказался
в этом деле весьма хорош, просто как бульдог.)
Он вообще был сильнее, но это и неудивительно.
Эта команда пребывает в финальной степени готовности к сезону, т.к. его возобновление у сербов уже совсем скоро.

Ну а к нам, по-видимому, проникла модная болезнь, и совершенно
непонятно, зачем это скрывается.
По-моему, это скорее хорошо, чем плохо, лучше уж сейчас, чем в марте.
Не обошла она, похоже, и самого Шварца- второй день на мостике Булут..
Cat01
Cat01
сегодня в 18:14
Отлично подходит
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