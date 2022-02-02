«Спартак» разошелся миром с «Ригой» в товарищеской игре

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сегодня, 18:02

В товарищеском поединке на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встретился с «Ригой». Игра состоялась на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Спартак» сыграет ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сразятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеская встреча «Спартака» с «Уралом».

Московский «Спартак» в 18 играх набрал 23 балла и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ . Лидером соревнований является питерский «Зенит» (38 очков).

Подготовка «красно-белых» к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.