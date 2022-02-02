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«Спартак» разошелся миром с «Ригой» в товарищеской игре

сегодня, 18:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб РигаРигаМатч завершен

В товарищеском поединке на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встретился с «Ригой». Игра состоялась на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Спартак» сыграет ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сразятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеская встреча «Спартака» с «Уралом».

Московский «Спартак» в 18 играх набрал 23 балла и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является питерский «Зенит» (38 очков).

Подготовка «красно-белых» к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

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Источник: soccer.ru
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31 января
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Все комментарии
311
311
сегодня в 21:04
Спартак поставил свое очко, Рига - свое. Каждый остался при своих!)
112910415
112910415
сегодня в 20:15
продолжаем работать, товарищи
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 19:56
Ох как жаль что Понсе ушел, а не Ларссон
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:55
Какой то странный счёт для товарняка
lotsman
lotsman
сегодня в 19:21
Что то не идёт игра у Спартака.
makkie
makkie
сегодня в 18:56
Потренировались, побегали, попотели - что еще надо от товарищеского матча?
Результаты таких встреч должны волновать в последнюю очередь. Команды в разном состоянии и с разными задачами на матч.

Сегодня Спартак надёжно сыграл сзади, но не отличился креативом в атаке. Хотя у того же Ларссона была 2 убойных момента, но он как и осенью не реализовал их. И вообще, выглядит каким-то расхлябанным. Пора собраться и начать играть!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:43
Начало впечатляет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:37
Вражину надо было наказать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:33
Все соперники Спартака и Рига, и арабы да и Урал это супер клубы. Риге не проиграли, это несомненный успех.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:05
Товорняк не показатель!
YVG
YVG
сегодня в 18:05, ред.
Девятая команда России не смогла одолеть четвертую команду Латвии, или наоборот.
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