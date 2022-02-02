«Спартак» разошелся миром с «Ригой» в товарищеской игре

В товарищеском поединке на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встретился с «Ригой». Игра состоялась на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась вничью со счётом 0:0.
«Спартак» сыграет ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сразятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеская встреча «Спартака» с «Уралом».
Московский «Спартак» в 18 играх набрал 23 балла и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является питерский «Зенит» (38 очков).
Подготовка «красно-белых» к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
Результаты таких встреч должны волновать в последнюю очередь. Команды в разном состоянии и с разными задачами на матч.
Сегодня Спартак надёжно сыграл сзади, но не отличился креативом в атаке. Хотя у того же Ларссона была 2 убойных момента, но он как и осенью не реализовал их. И вообще, выглядит каким-то расхлябанным. Пора собраться и начать играть!
Результаты таких встреч должны волновать в последнюю очередь. Команды в разном состоянии и с разными задачами на матч.
Сегодня Спартак надёжно сыграл сзади, но не отличился креативом в атаке. Хотя у того же Ларссона была 2 убойных момента, но он как и осенью не реализовал их. И вообще, выглядит каким-то расхлябанным. Пора собраться и начать играть!