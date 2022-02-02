Почеттино сообщил своему окружению, что покинет ПСЖ летом

Маурисио Почеттино может покинуть должность главного тренера ПСЖ.
Аргентинский специалист сообщил своему окружению, что летом расторгнет контракт с парижанами. Почеттино устал от постоянной критики, которую он получает во время работы в ПСЖ.
Летом Маурисио планирует возглавить «Манчестер Юнайтед».
Если так напрягает критика, может стоит сменить род деятельности
Если так напрягает критика, может стоит сменить род деятельности
Того же желаю и Маркиньосу с Вератти.
Того же желаю и Маркиньосу с Вератти.