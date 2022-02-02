Почеттино сообщил своему окружению, что покинет ПСЖ летом

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сегодня, 19:57

может покинуть должность главного тренера ПСЖ .

Аргентинский специалист сообщил своему окружению, что летом расторгнет контракт с парижанами. Почеттино устал от постоянной критики, которую он получает во время работы в ПСЖ .

Летом Маурисио планирует возглавить «Манчестер Юнайтед».