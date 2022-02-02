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Почеттино сообщил своему окружению, что покинет ПСЖ летом

сегодня, 19:57

Маурисио Почеттино может покинуть должность главного тренера ПСЖ.

Аргентинский специалист сообщил своему окружению, что летом расторгнет контракт с парижанами. Почеттино устал от постоянной критики, которую он получает во время работы в ПСЖ.

Летом Маурисио планирует возглавить «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:07
Не знаю даже , как он жив до сих пор ?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 20:58
Скорее бы!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:30
Ну и что?
Elliada
Elliada
сегодня в 20:29
Критика часть работы тренера. Что он хотел, возглавляя ПСЖ? Халявных титулов и овации?
Если так напрягает критика, может стоит сменить род деятельности
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:29
МЮ только выиграет
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:27
В прошлом сезоне под руководством Почеттино ПСЖ выиграл только Кубок Франции. То же Месси виноват?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:27
В ПСЖ нет футбола
particular
particular
сегодня в 20:17
Он наверное думал, что работа в Париже сопряжена только с песнями и плясками, почитанием и уважением... Устал - отдохни...
112910415
112910415
сегодня в 20:11
не его это команда, совсем !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:09
Лучше самому заявить об уходе, чем ждать, когда после вылета от "Реала" на выход попросят.
протон
протон
сегодня в 20:09
Надеюсь, попадёт в нормальную команду, а не к Неймару и другим дружкам Месси. Тренер он прекрасный, что доказал на предыдущих местах работы.
Того же желаю и Маркиньосу с Вератти.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:00
Может не доработать до лета.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:00
Очень верное решение.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 19:59
Давно пора бы покинуть... не тянешь такой клуб
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