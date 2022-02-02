Сарри недоволен зимними трансферами «Лацио». Он может покинуть клуб

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сегодня, 19:44

Наставник «Лацио» может уйти из команды в ближайшее время из-за разногласий с руководством, сообщает Football Italia.

Отмечается, что Сарри разочарован трансферной кампанией римлян в зимнее трансферное окно и поставил ультиматум боссам «Лацио». Он хочет принимать участие в решениях о подписании новых игроков.

Также специалист приостановил переговоры с «Лацио» о продлении трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в подписании российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, но сделку заблокировали «бергамаски».