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Сарри недоволен зимними трансферами «Лацио». Он может покинуть клуб

сегодня, 19:44

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри может уйти из команды в ближайшее время из-за разногласий с руководством, сообщает Football Italia.

Отмечается, что Сарри разочарован трансферной кампанией римлян в зимнее трансферное окно и поставил ультиматум боссам «Лацио». Он хочет принимать участие в решениях о подписании новых игроков.

Также специалист приостановил переговоры с «Лацио» о продлении трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в подписании российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, но сделку заблокировали «бергамаски».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:58
Сарри вообще не тренер, а жалкое подобие. Везде его обижают.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:57
А чего ты хотел в Лацио?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:55
Обиделся получается.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 19:49
Разногласия пользу клубу не принесут
dadrail
dadrail
сегодня в 19:46
Плохо, что руководство не прислушалось к тренеру
протон
протон
сегодня в 19:45
Сарри может уйти из "Лацио" из-за того, что ему не привезли Миранчука!
Учитесь хайповые заголовки писать))
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