Сарри недоволен зимними трансферами «Лацио». Он может покинуть клуб

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри может уйти из команды в ближайшее время из-за разногласий с руководством, сообщает Football Italia.
Отмечается, что Сарри разочарован трансферной кампанией римлян в зимнее трансферное окно и поставил ультиматум боссам «Лацио». Он хочет принимать участие в решениях о подписании новых игроков.
Также специалист приостановил переговоры с «Лацио» о продлении трудового соглашения.
Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в подписании российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, но сделку заблокировали «бергамаски».
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