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вчера, 09:36

Головин теперь не спешит к «ирискам».

119 из 123 сезонов в высшем обществе

Нет в Англии клуба, который чаще участвовал в больших футбольных драках в высших лигах. «Эвертон» провел 119 сезонов рядом с лучшими командами, девять раз был чемпионом. У «Астон Виллы» 108 футбольных лет в элите, а у «Ливерпуля» 107. Последний раз «ириски» вылетали в начале пятидесятых годов прошлого века. Спустя пару сезонов вернулись, и больше не покидали высшее общество.

«Манчестер Юнайтед» вылетал в 1974 году, «Манчестер Сити» — в 2001-м, «Челси» — в 1988-м, а «Ливерпуль» в 1954-м, причем вернулись лишь спустя восемь лет. Только «Арсенал» не покидал главную лигу с 1913 года, но пропустили немало сезонов девятнадцатого века и были основаны позже, чем «Эвертон». «Ириски» пережили всего два вылета в истории, но если ставка на тренера Лэмпарда окажется неудачной – хлебнут горького напитка в Чемпионшипе.

Фрэнки тренировал в низшей лиге «Дерби», который вместе с долгами в итоге повесили на шею воспитаннику «Эвертона» Руни. Уэйн не пробился в финал при выборе нового наставника для «синих», а вот другая легенда сборной Англии стал фаворитом гонки после провала Бенитеса.

6 тренеров за 6 лет после Мартинеса

Мойес управлял командой одиннадцать лет. За это время фанаты привыкли к стабильности на бровке. Но после Роберто Мартинес, которого забрала сборная Бельгии, пришел неоднозначный Куман. Его уволили после домашнего поражения 2:5 от «Арсенала» и падения на восемнадцатое место в таблице. Сейчас после Рафы Бенитеса, которого часть фанатов «ирисок» неиронично обзывала вражеским агентом «Ливерпуля», команда в опасной близости от зоны вылета.

Спасает, что «Норвич», «Уотфорд» и «Бернли» не сильнее по составу, их тоже здорово лихорадит. Не забывайте, что на новичков за последние годы в «Эвертоне» потратили больше денег, чем в «Ливерпуле». Вместе с «Ньюкаслом», который бросается на всех футболистов подряд на зимнем трансферном рынке, будущая команда Лэмпарда входит в список богатых аутсайдеров. Но поскольку доверяли неподходящим тренерам, то проигрывали часто и смачно. Например, у Марко Силвы было 24 поражения в 60 играх.

Анчелотти умеет управляться с командами звезд, но ему сложно сколотить команду-звезду, когда надо буквально обучать игре в футбол, от чего Карло давно отвык, работая в Милане, Париже, Мадриде или Лондоне. А Рафаэль Бенитес попросту «спекся» — оставил Лэмпарду команду, которая побеждала раз в трех матчах в среднем.

2-й англичанин у руля за четверть века

На рубеже веков «Эвертоном» управлял Уолтер Смит – шотландец из «Рейнджерс». Дальше была эпоха Мойеса, а затем заступил испанец Мартинес. Не считая редких заходов временного Дэвида Ансуорта, до Эллардайса у «Эвертона» долго не было английских наставников. Но Биг Сэм продержался недолго, чуть приподнял команду после Кумана, но восьмое место руководство «ирисок» не убедило.

У города Ливерпуля давняя связь с шотландцами, в том числе, в футболе, поэтому выбор Данкана Фергюсона в качестве временного наставника фанатам понравился. Но надолго оставлять его главным боссы не собирались. Оставалось выбрать между Витором Перейрой и Фрэнком Лэмпардом. Фанаты голосовали за второго, поскольку у него есть понимание об английском футболе. Португалец прошел собеседование и хотел работу в АПЛ , но встретил бурный отпор болельщиков.

Витор публично поделился мыслями, ведь ему казалось, что самый трудный этап переговоров позади:

Впервые в карьере вижу подобное. Никогда не сталкивался с такого рода комментариями. Думаю, эта критика направлена не на меня. Просто сейчас вокруг клуба сложная обстановка, а болельщики ведут себя страстно. И эта страсть является силой клуба. Они не знают меня, мою работу, мои человеческие качества, мое резюме. Я не воспринимаю это как личное.

Зато владелец клуба учел мнения безликой толпы. В Ливерпуле много фанатов «Эвертона», и в уличных опросах они тепло встречали идею назначить Лэмпарда, ведь он «свой, англичанин» и «не будет играть с тремя центральными защитниками». Запросы у многострадальной публики, мягко говоря, скромные. Не вылететь, немножко поиграть в атаке, не быть такими безнадежными, как «Эвертон» Бенитеса в худших матчах.

1.26 гола за игру – норма «Челси» Лэмпарда

Пропущенных мячей за матч, и это с обороной «Челси», которая при Тухеле пропускает ровно вдвое реже. «Ирискам» как раз бардак в защите мешает дышать свободнее. Фрэнки – легенда английского и мирового футбола, его предсказуемо любят и уважают. Но младший в футбольной семье сочетает в себе черты, которые сложно соединить с хаотичностью «Эвертона», который словно клонировал менеджеров «Спартака» для управления клубом с огромным бюджетом и солидной помощью от спонсоров, в том числе, прямо связанных с Россией.

Лэмпард не всегда слушал Грановскую, скорее Марина Владимировна в связке с директором Петром Чехом перестраивала состав, который потом достался Тухелю и выиграл Лигу чемпионов. В «Эвертоне» сложно будет успеть совершить знаковые трансферы зимой – интересовались многими, в том числе, Кварацхелией и Головиным, а подписали Миколенко, Паттерсона и взяли Эль Гази в аренду. При этом отдали Диня, поскольку он конфликтовал с Бенитесом, которого сами же уволили. Как видите, проблемы «Эвертона» связаны не только с фигурой тренера.

Неудача Лэмпарда в таком непростом клубе не поставит крест на его тренерской карьере, но вот если Фрэнк справится, «ириски» побегут, Тоунсенда поддержат молодые ребята, а Калверт-Льюин и Ришарлисон вспомнят, что они вообще-то звезды АПЛ , если говорить о мастерстве и таланте, то команда с Пикфордом, Миной, Миколенко и Гомешем может спастись. У Лэмпарда впереди очень плотный календарь из-за переносов игр, но Фрэнк работал в Чемпионшипе, где матчей невероятно много, поэтому привык к шальному темпу. А в «Дерби» увидел ошибки управленцев, хотя дотащил клуб до плей-офф за право выхода в АПЛ .

Лэмпард, в отличие от более сформированного тренера Джеррарда, себя как наставник пока не показал. Зато после годовой паузы бросается в омут с головой. Скепсис понятный – с «Эвертоном» не совладали Бенитес и Анчелотти, побеждавшие в Лиге чемпионов. Но у Фрэнка есть страсть, а именно она, возможно, нужна. Футболисты «Эвертона» играют без вдохновения. Его важно найти, пока Ходжсон, Хау и Смит наводят порядок у конкурентов.