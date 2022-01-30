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Лэмпард возвращается в АПЛ. «Эвертон» рискует вылететь из элиты впервые за 71 год

вчера, 09:36
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Головин теперь не спешит к «ирискам».

119 из 123 сезонов в высшем обществе

Нет в Англии клуба, который чаще участвовал в больших футбольных драках в высших лигах. «Эвертон» провел 119 сезонов рядом с лучшими командами, девять раз был чемпионом. У «Астон Виллы» 108 футбольных лет в элите, а у «Ливерпуля» 107. Последний раз «ириски» вылетали в начале пятидесятых годов прошлого века. Спустя пару сезонов вернулись, и больше не покидали высшее общество.

«Манчестер Юнайтед» вылетал в 1974 году, «Манчестер Сити» — в 2001-м, «Челси» — в 1988-м, а «Ливерпуль» в 1954-м, причем вернулись лишь спустя восемь лет. Только «Арсенал» не покидал главную лигу с 1913 года, но пропустили немало сезонов девятнадцатого века и были основаны позже, чем «Эвертон». «Ириски» пережили всего два вылета в истории, но если ставка на тренера Лэмпарда окажется неудачной – хлебнут горького напитка в Чемпионшипе.

Фрэнки тренировал в низшей лиге «Дерби», который вместе с долгами в итоге повесили на шею воспитаннику «Эвертона» Руни. Уэйн не пробился в финал при выборе нового наставника для «синих», а вот другая легенда сборной Англии стал фаворитом гонки после провала Бенитеса.

6 тренеров за 6 лет после Мартинеса

Мойес управлял командой одиннадцать лет. За это время фанаты привыкли к стабильности на бровке. Но после Роберто Мартинес, которого забрала сборная Бельгии, пришел неоднозначный Куман. Его уволили после домашнего поражения 2:5 от «Арсенала» и падения на восемнадцатое место в таблице. Сейчас после Рафы Бенитеса, которого часть фанатов «ирисок» неиронично обзывала вражеским агентом «Ливерпуля», команда в опасной близости от зоны вылета.

Спасает, что «Норвич», «Уотфорд» и «Бернли» не сильнее по составу, их тоже здорово лихорадит. Не забывайте, что на новичков за последние годы в «Эвертоне» потратили больше денег, чем в «Ливерпуле». Вместе с «Ньюкаслом», который бросается на всех футболистов подряд на зимнем трансферном рынке, будущая команда Лэмпарда входит в список богатых аутсайдеров. Но поскольку доверяли неподходящим тренерам, то проигрывали часто и смачно. Например, у Марко Силвы было 24 поражения в 60 играх.

Анчелотти умеет управляться с командами звезд, но ему сложно сколотить команду-звезду, когда надо буквально обучать игре в футбол, от чего Карло давно отвык, работая в Милане, Париже, Мадриде или Лондоне. А Рафаэль Бенитес попросту «спекся» — оставил Лэмпарду команду, которая побеждала раз в трех матчах в среднем.

2-й англичанин у руля за четверть века

На рубеже веков «Эвертоном» управлял Уолтер Смит – шотландец из «Рейнджерс». Дальше была эпоха Мойеса, а затем заступил испанец Мартинес. Не считая редких заходов временного Дэвида Ансуорта, до Эллардайса у «Эвертона» долго не было английских наставников. Но Биг Сэм продержался недолго, чуть приподнял команду после Кумана, но восьмое место руководство «ирисок» не убедило.

У города Ливерпуля давняя связь с шотландцами, в том числе, в футболе, поэтому выбор Данкана Фергюсона в качестве временного наставника фанатам понравился. Но надолго оставлять его главным боссы не собирались. Оставалось выбрать между Витором Перейрой и Фрэнком Лэмпардом. Фанаты голосовали за второго, поскольку у него есть понимание об английском футболе. Португалец прошел собеседование и хотел работу в АПЛ, но встретил бурный отпор болельщиков.

Витор публично поделился мыслями, ведь ему казалось, что самый трудный этап переговоров позади:

Впервые в карьере вижу подобное. Никогда не сталкивался с такого рода комментариями. Думаю, эта критика направлена не на меня. Просто сейчас вокруг клуба сложная обстановка, а болельщики ведут себя страстно. И эта страсть является силой клуба. Они не знают меня, мою работу, мои человеческие качества, мое резюме. Я не воспринимаю это как личное.

Зато владелец клуба учел мнения безликой толпы. В Ливерпуле много фанатов «Эвертона», и в уличных опросах они тепло встречали идею назначить Лэмпарда, ведь он «свой, англичанин» и «не будет играть с тремя центральными защитниками». Запросы у многострадальной публики, мягко говоря, скромные. Не вылететь, немножко поиграть в атаке, не быть такими безнадежными, как «Эвертон» Бенитеса в худших матчах.

1.26 гола за игру – норма «Челси» Лэмпарда

Пропущенных мячей за матч, и это с обороной «Челси», которая при Тухеле пропускает ровно вдвое реже. «Ирискам» как раз бардак в защите мешает дышать свободнее. Фрэнки – легенда английского и мирового футбола, его предсказуемо любят и уважают. Но младший в футбольной семье сочетает в себе черты, которые сложно соединить с хаотичностью «Эвертона», который словно клонировал менеджеров «Спартака» для управления клубом с огромным бюджетом и солидной помощью от спонсоров, в том числе, прямо связанных с Россией.

Лэмпард не всегда слушал Грановскую, скорее Марина Владимировна в связке с директором Петром Чехом перестраивала состав, который потом достался Тухелю и выиграл Лигу чемпионов. В «Эвертоне» сложно будет успеть совершить знаковые трансферы зимой – интересовались многими, в том числе, Кварацхелией и Головиным, а подписали Миколенко, Паттерсона и взяли Эль Гази в аренду. При этом отдали Диня, поскольку он конфликтовал с Бенитесом, которого сами же уволили. Как видите, проблемы «Эвертона» связаны не только с фигурой тренера.

Неудача Лэмпарда в таком непростом клубе не поставит крест на его тренерской карьере, но вот если Фрэнк справится, «ириски» побегут, Тоунсенда поддержат молодые ребята, а Калверт-Льюин и Ришарлисон вспомнят, что они вообще-то звезды АПЛ, если говорить о мастерстве и таланте, то команда с Пикфордом, Миной, Миколенко и Гомешем может спастись. У Лэмпарда впереди очень плотный календарь из-за переносов игр, но Фрэнк работал в Чемпионшипе, где матчей невероятно много, поэтому привык к шальному темпу. А в «Дерби» увидел ошибки управленцев, хотя дотащил клуб до плей-офф за право выхода в АПЛ.

Лэмпард, в отличие от более сформированного тренера Джеррарда, себя как наставник пока не показал. Зато после годовой паузы бросается в омут с головой. Скепсис понятный – с «Эвертоном» не совладали Бенитес и Анчелотти, побеждавшие в Лиге чемпионов. Но у Фрэнка есть страсть, а именно она, возможно, нужна. Футболисты «Эвертона» играют без вдохновения. Его важно найти, пока Ходжсон, Хау и Смит наводят порядок у конкурентов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:53
Сначала Эвертон выстрелил себе в одну ногу, назначив Бенитоса, теперь стреляет во вторую
azkan
azkan ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:40
На счет Поттера согласен. Но пусть он сперва с Брайтоном чего то достигент.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:18
Такими темпами скоро Моур придёт
DXTK
DXTK
вчера в 14:48, ред.
В свое время Мойес тоже спасал клуб от вылета в 2002 году, когда молодой тренер перешел из Престона на повышение в АПЛ, при чем он сменил Уолтера Смита который до этого себе создал имя в Рейнджерс. В конце 90-х ириски испытывали тяжелое время даже легендарный Говард Кендалл выигравший с ними последний титул не мог остановить падение клуба, хотя в 95 Эвертон с Джо Роилом скажем выиграл кубок Англии последний трофей на сегодня.

Сегодня Вест Хэм напоминает его Эвертон, когда ирисы находился в первой десятке бились за ТОП 4 и даже один раз в 2005 финишировал на 4 месте, и это после продажи Уэйна Руни в МЮ, всегда мне работа Мойеса нравилась, мы видим он снова нашел свой клуб. А Эвертон без Моейса сменив 6 тренеров, ну столько же и МЮ сменил их за это время (Моейс, Гиггз, Ван Гал, Моуриньо, Сульшер, Рангник) ......... у ирис (
МАРТИНЕС с которым чаще занимали места во второй десятке,
КУМАН который их вернул в еврокубки 7 место, правда после не пошло, его сменил
ЭЛЛАРДАЙС который финишировал на 8 месте, но по прихоти фанатов был уволен так как не нравился его прагматичный стиль.
СИЛВА тоже по началу финишировал 8, а на след сезон когда клуб скатился на 18 строчку отправили в отставку.

Данкан Фергюсон и.о. почему ему не дадут потренировать команду в очередной раз напрашивается вопрос, при нем эвертон провел в прошлый раз 4 матча клуб ожил, но его сменил в итоге итальянец

АНЧЕЛОТТИ - который клуб возглавил по середине сезона финиш сначала 12, в след сезоне заняли 10 место, его исменил испанец так как папо Карло убежал в реал хотя он подписал с ирисками 4 летний контракт, видимо на пенсию не хватает да и Реал тренировать легче чем ирис.
БЕНИТЕС все же хороший тренер, но он тренировал красную часть мерсисайда может по этому провалился, хотя испанец второй раз приходит в след за Анчелотти и его увольняют, так было в Реале Анчи ушел Рафик не проработав уволен по середине сезона в Эвертоне картина оказалась такой же.

после Мойеса стабильного тренера не было более менее Куман 7 место, Эллардайс 8 место, которого просто уволили в конце без причины, и Анчелотти 10 место ушел сам......испанские тренеры тут проваливались больше Мартинес, Бенитес, и порт. Сильва......Спасет ли Лэмпард трудный вопрос, хотя по работе с Дерби который с ним боролся за зону возвращение в АПЛ здесь раскрылся Маунт, без него скатились вниз+финансовые трудности сейчас, ..........и Челси где проработал без трансферов попал в четверку сильнейших + играл в финале КА, но в след сезоне просто не хватила опыта, а у челси терпения, как говорится бизнес и ничего личного,......... Однако фрэнк оставил отличный состав, вышел из группы ЛЧ, а Тухэль на его багаже выиграл главный турнир лиги, так как у него уже был опыт с ПСЖ и работы с большими игроками.........

Фрэнк остается перспективным тренером, спасать ирисок ссложно, и мне кажется вряд ли согласится, перед стартом сезона он отаказал Пэласу который покинул Ходжсон, и он прокментировал это так отказавшись от работы на селхерст парк..... "у орлов слабый состав, и им уготовлена борьба за выживание"......Эвертон сегодня в том же положение, Я не уверен что Лэмпард готов к этому вызову, раз отказался от подобной работы. тем более он мог попробовать свои силы и в Тоттенхэме, где я его видел на бровке, но достался Санту........... плюс попробовав Челси большой уровень возвращатся в низ не слишком........мне кажется Фрэнк ждет возможность может быть возглавить сборную Англию, но Саутгейт пока не дает каких то поводов к отставке даже минимальных........Эвертон еще долго тянул с отставкой Бенитеса могли раньше его выпереть и даже претендовать на Конте.........

PS я бы на месте Эвертона подумал бы над кандидатурой Грэма Поттера из Брайтона, его чайки второй сезон просто хороши, ему бы клуб побольше и состав бы, думаю был бы результат, очень хороший тренер...........
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 14:08, ред.
Лэмпарда специально приглашают что бы этот вылет состаялся?....обновить рекорд так сказать?)
Артём Лукин
Артём Лукин
вчера в 13:26
Лемперд Топ. Как игрок был ВСЕГДА МЕГА топ, удачи ему, очень жаль что он не смог закрепиться в челси, они ещё пожалеют, удачи тебе, МЕГА игрок
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:50
Удачи Лэмпу!
sash71
sash71
вчера в 11:06
Лемпарду удачи ! Эвертон должен подняться с низов
DVL
DVL
вчера в 10:33
Ириски большой клуб с именем, да и с финансами нет проблем. Им бы грамотного руководителя и толкового тренера. Состав та не плохой, нужно грамотное усиление.
shlomo
shlomo
вчера в 10:16, ред.
Спасибо за статью...очень много как плюсов, так и минусов в этом назначении...АПЛ сейчас настолько силён, что если хотя бы чуточку расслабишься, то можешь вылететь в Чемпионшип (и как раз Эвертон уже находится близко к подвалу...).... многие сомневаются в тренерских навыках Фрэнка (спорить или не спорить это уже другой вопрос...)...факт в том, что в свой первый сезон в Челси с баном и без главной звезды клуба он показал результат и пацаны плюс пара/тройка ветеранов играли в симпатичный футбол.... давайте уберем из Ливера Салаха на весь сезон и посмотрим как справится Юрген, ну либо пускай гениальный Пеп возглавит Ирисок и тоже покажет себя... а кто из свободных тренеров сильнее Лэмпарда? .... у Фрэнка все-таки опыт руководства сильным клубом АПЛ (одно время даже в лидерах лондонцы шли при нем....)... и как минимум он не завалил физику команде, раз они сразу после выиграли ЛЧ .. Фрэнк - боец, простых путей не ищет.... уважение и в любом случае удачи Лэмпарду во всех играх.... теперь противостояние Астон Виллы против Эвертона будет смотреться куда интереснее, чем соперничество Тоттенхэма и Арсенала (Джеррард, Лэмпард…ещё совсем недавно выводили команды на поле , в роли капитанов...)
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