Деменко: «Максименко будет бороться за свое место в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал решение заявить вратаря за «Спартак-2» для получения игровой практики.

Проблемы в этом точно никакой нет. Он по-прежнему продолжит бороться за свое место в команде. Думаю, что это сделали, чтобы он все-таки играл, а не сидел на лавке. Конечно, это неприятно для футболиста, тем более мы знаем, что еще недавно он был основным голкипером «Спартака». В этой ситуации можно будет увидеть профессионализм самого Максименко, как отреагирует, будет ли выкладываться на полную. Для него это новый вызов, на мой взгляд. Не думаю, что аренда была бы хорошим вариантом. Такими вратарями не разбрасываются. Главное, что он в обойме клуба и теперь будет доказывать свою состоятельность через игры за «Спартак-2