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Деменко: «Максименко будет бороться за свое место в „Спартаке“»

вчера, 23:11

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение заявить вратаря Александра Максименко за «Спартак-2» для получения игровой практики.

Проблемы в этом точно никакой нет. Он по-прежнему продолжит бороться за свое место в команде. Думаю, что это сделали, чтобы он все-таки играл, а не сидел на лавке. Конечно, это неприятно для футболиста, тем более мы знаем, что еще недавно он был основным голкипером «Спартака». В этой ситуации можно будет увидеть профессионализм самого Максименко, как отреагирует, будет ли выкладываться на полную. Для него это новый вызов, на мой взгляд. Не думаю, что аренда была бы хорошим вариантом. Такими вратарями не разбрасываются. Главное, что он в обойме клуба и теперь будет доказывать свою состоятельность через игры за «Спартак-2

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:39
Череда нелучших матчей вывела парня из основы...
Когда как не теперь проявить волю,профессионализм и желание вновь стать кипером №1 в народной команде...


«Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь…»
Конфуций
старина
старина
вчера в 23:45
Максименко в какой то момент просто стал чувствовать себя незаменимым.Хорошо,если возьмется за ум
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 23:34
все отборолся
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:18
В Спартаке -2 будет бороться
drug01
drug01
вчера в 23:12
Желаем удачи
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