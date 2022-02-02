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Бафетимби Гомис перешёл в «Галатасарай»

сегодня, 17:53

«Галатасарай» объявил о переходе форварда Бафетимби Гомиса. О сроке соглашения с французским игроком не сообщается.

36-летний Гомис вернулся в «Галатасарай» после трех с половиной лет выступлений за команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Нападающий забил 107 мячей и отдал 16 голевых передач в 147 поединках за «Аль-Хиляль» и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионата Саудовской Аравии.

За «Галатасарай» Гомис играл в сезоне-2017/2018. Тогда он забил 29 мячей в 33 матчах чемпионата Турции.

На счету Гомиса 12 поединков и 3 гола за сборную Франции.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:49
Один из самых колоритных футболистов.
Да и жильё у него в Турции
протон
протон
сегодня в 18:32
губастик еще играет) с сэнт-этьеном почему-то ассоциируется как никто другой
1 984
1 984
сегодня в 17:58
Удачи в новом клубе.
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