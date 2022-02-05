Бышовец — о Чернове в «Спартаке»: «Уровень клубного патриотизма снизился»

Экс- тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о трансфере воспитанника ЦСКА Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в «Спартак»:
В свое время спартаковец до мозга костей Евгений Ловчев перешел в «Динамо». Это один из лучших наших защитников, который признавался лучшим игроком. Он был воспитанник «Спартака» и является им по сей день. Ловчев никогда не изменял своему клубу и его принципам. Он перешел в «Динамо», потому что у него не сложились отношения с тренером. В жизни так бывает.
Уровень клубного патриотизма снизился. Стоит учитывать условия, возможности и материальные вещи. Чернов — воспитанник ЦСКА. Он часто отправлялся в аренды. Свою самодостаточность ему удалось проявить не в ЦСКА, а именно в «Крыльях Советов». Имея постоянное место в составе и доверие тренера, ты получаешь различные приглашения. В том числе и от «Спартака». Видимо, других предложений не было, значит это должно быть вполне понятно и простительно.
Для начала Ловчев никогда не был воспитанником Спартака, он воспитанник московского «Буревестника» из него он и перешёл сразу в основу Спартака.
И зачем он ахинею понёс про его уход в Динамо. Это говорит не измена, это так на пол Фёдора. Представляю как муж объясняет жене, заставшей его с её "подругой".
"Мы с тобой поссорились, а секса охота, вот я её и ... но это только секс, а люблю я только тебя".
Да и хватит жить прошлым, сейчас деньги на первом месте, да в принципе и раньше так было.
Для начала Ловчев никогда не был воспитанником Спартака, он воспитанник московского «Буревестника» из него он и перешёл сразу в основу Спартака.
И зачем он ахинею понёс про его уход в Динамо. Это говорит не измена, это так на пол Фёдора. Представляю как муж объясняет жене, заставшей его с её "подругой".
"Мы с тобой поссорились, а секса охота, вот я её и ... но это только секс, а люблю я только тебя".
Да и хватит жить прошлым, сейчас деньги на первом месте, да в принципе и раньше так было.