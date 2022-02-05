Бышовец — о Чернове в «Спартаке»: «Уровень клубного патриотизма снизился»

Экс- тренер сборной России поделился мнением о трансфере воспитанника ЦСКА из «Крыльев Советов» в «Спартак»:

В свое время спартаковец до мозга костей Евгений Ловчев перешел в «Динамо». Это один из лучших наших защитников, который признавался лучшим игроком. Он был воспитанник «Спартака» и является им по сей день. Ловчев никогда не изменял своему клубу и его принципам. Он перешел в «Динамо», потому что у него не сложились отношения с тренером. В жизни так бывает.