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Бышовец — о Чернове в «Спартаке»: «Уровень клубного патриотизма снизился»

сегодня, 15:44

Экс- тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о трансфере воспитанника ЦСКА Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в «Спартак»:

В свое время спартаковец до мозга костей Евгений Ловчев перешел в «Динамо». Это один из лучших наших защитников, который признавался лучшим игроком. Он был воспитанник «Спартака» и является им по сей день. Ловчев никогда не изменял своему клубу и его принципам. Он перешел в «Динамо», потому что у него не сложились отношения с тренером. В жизни так бывает.

Уровень клубного патриотизма снизился. Стоит учитывать условия, возможности и материальные вещи. Чернов — воспитанник ЦСКА. Он часто отправлялся в аренды. Свою самодостаточность ему удалось проявить не в ЦСКА, а именно в «Крыльях Советов». Имея постоянное место в составе и доверие тренера, ты получаешь различные приглашения. В том числе и от «Спартака». Видимо, других предложений не было, значит это должно быть вполне понятно и простительно.

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Все комментарии
xzwqpt4w67vv
xzwqpt4w67vv
сегодня в 17:26
Какой к черту клубный патриотизм?
Baggio R.
Baggio R. ответ a3r3v3 (раскрыть)
сегодня в 17:24
Как игрок, он всю свою недолгую карьеру провел в киевском "Динамо". А вот в качестве тренера действительно поколесил по клубам и миру. Но, во-первых, это издержки профессии, а во-вторых, специалист он достаточно посредственный.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:55
Все играют только за деньги.
Gahi
Gahi
сегодня в 16:50
О каком патриотизме говорит Анатолий Бышовец когда его давно уже у многих нет, деньги являются сейчас главным мерилом во всех сферах человеческой деятельности и в футболе в частности. Если говорить о Чернове как о воспитанники ЦСКА то достаточно вспомнить его отношение с фанатами "Спартака" где приключился нешуточный конфликт в социальных сетях. После одного из столичных дерби Чернов выложил в инстаграме и Вконтакте фотографию на которой он запечатлен сидящим сверху на Луисе Адриано. "Суть матча в одном фото», - подписал фотографию защитник". Фанаты ЦСКА остались в восторге от действий Чернова, а вот болельщики "Спартака" обрушились на Никиту с целым ворохом оскорблений и угроз. Вскоре Чернову пришлось удалить скандальный пост. После всего этого он перешёл в эту команду, какими будут отношения между фанатами "Спартака" и Черновым в обозримом будущем и изменятся ли они к лучшему? Покажет только время и игра самого Чернова, чтобы стать своим в команде и среди болельщиков "Спартака". Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:41
Нынче бабло превыше.
ABir
ABir
сегодня в 16:40
Если так рассуждать о патриотизме, то все должны оставаться в своих деревнях, где родились, до конца, а не переться в горда и столицы за лучшей долей
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:35
А сам то как блоха прыгал из клуба в клуб
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:27
Деньги решают все.
Какой патриотизм ?
К кому ?
К Зареме ?
Не смеши!
Cat01
Cat01
сегодня в 16:26
Верные слова! Нет гордости!!!!!
4RT
4RT
сегодня в 16:23
Ловчев сбежал потому,что ему не хотелось играть в первой лиге.И он не верил, что Спартак через год вернётся. Так что не рассказывай нам сказок про этого примазывшегося к Спартаку перебежчика
dadrail
dadrail
сегодня в 16:17
Ну при всем уважении...не прав
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 15:59
"Ловчев никогда не изменял своему клубу и его принципам. Он перешел в «Динамо», потому что у него не сложились отношения с тренером"

?????????????
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:59, ред.
Что за бред несёт Бышовец?
Для начала Ловчев никогда не был воспитанником Спартака, он воспитанник московского «Буревестника» из него он и перешёл сразу в основу Спартака.
И зачем он ахинею понёс про его уход в Динамо. Это говорит не измена, это так на пол Фёдора. Представляю как муж объясняет жене, заставшей его с её "подругой".
"Мы с тобой поссорились, а секса охота, вот я её и ... но это только секс, а люблю я только тебя".
Да и хватит жить прошлым, сейчас деньги на первом месте, да в принципе и раньше так было.
YVG
YVG
сегодня в 15:59
Это давно уже одна команда, о чем он?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:58
Не получил в ЦСКА получит в КС.
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