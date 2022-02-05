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Шалимов: «Шатов должен быть лидером в „Урале“»

сегодня, 13:01

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал переход в екатеринбургский клуб полузащитника Олега Шатова.

Его позвал Григорий Викторович, у него теплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы. Олег — классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всё прошло, чтобы набрал форму. Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.

Шатов станет проводником наших идей на поле? Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в «Урале».

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 14:58
Пожелаю Олегу футбольной удачи!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Приветствую! Мед обследование прошёл. Значит всё нормально.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:08
Вопрос только как быстро он наберет форму и обойдут ли его травмы стороной!
izrafel
izrafel
сегодня в 14:02
Ели не будет травм, то все может быть
Cat01
Cat01
сегодня в 14:00
Опыт большой!!!
beefs
beefs
сегодня в 13:56
надеемся что так и будет, Удачи Олегу...
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 13:54
Скорее помощник в воспитании молодежи
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:54
Шатов очень опытный футболист, у него не мало за плечами как команд, так и побед, плюс игры за сборную на ЧМ. В добавок он вернулся домой и имеет хорошие отношения с хозяином Урала Ивановым. Вроде всё есть, что бы стать лидером. Лидером в команде от станет точно, а вот на поле всё зависит от его здоровья.
Ещё большой плюс в том, что Шатов без понтов, простой уральский парень!!!
Олегу удачи, здоровья и воплощение всего задуманного!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:32
Что за ерунда.
27hdq9vkky88
27hdq9vkky88
сегодня в 13:30
С какой стати?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:29
Для Урала Шатов свой, так что может ещё попылить ! Удачи !!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:27
Кто его обязал? Долженствование-прогноз ненадёжный.
протон
протон
сегодня в 13:04
Успехов Олегу! На уровень сборной вряд ли вернётся, но позажигать и достойно завершить карьеру, если звёзды сойдутся, сможет
Желаю Шатову избежать травм и просто играть постоянно, получать удовольствие от футбола.
Очень сильный трансфер Урала, надеюсь, заиграет и обойдётся без травм!
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