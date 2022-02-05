Шалимов: «Шатов должен быть лидером в „Урале“»

Главный тренер «Урала» прокомментировал переход в екатеринбургский клуб полузащитника .

Его позвал Григорий Викторович, у него теплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы. Олег — классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всё прошло, чтобы набрал форму. Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.

Шатов станет проводником наших идей на поле? Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в «Урале».