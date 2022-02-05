Нойер повторил рекорд Кана по количеству побед в Бундеслиге

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.
Для вратаря мюнхенской команды Мануэля Нойера эта победа стала 310-й в рамках Бундеслиги. Он повторил рекорд бывшего голкипера «Баварии» Оливера Кана, в активе которого было 310 побед в чемпионате Германии.
Нойер выступает в Бундеслиге с 2006 года. До перехода в «Баварию» он играл за «Шальке».
Недавно Нойер заявил, что хочет продлить контракт с «Баварией».
Хотя нет . Абсолютно не казалось )с такой тотальной доминацией мюнхенцев , как в последние годы ...было бы странно если бы не перебили
Хотя нет . Абсолютно не казалось )с такой тотальной доминацией мюнхенцев , как в последние годы ...было бы странно если бы не перебили