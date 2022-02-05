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Нойер повторил рекорд Кана по количеству побед в Бундеслиге

вчера, 23:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

Для вратаря мюнхенской команды Мануэля Нойера эта победа стала 310-й в рамках Бундеслиги. Он повторил рекорд бывшего голкипера «Баварии» Оливера Кана, в активе которого было 310 побед в чемпионате Германии.

Нойер выступает в Бундеслиге с 2006 года. До перехода в «Баварию» он играл за «Шальке».

Недавно Нойер заявил, что хочет продлить контракт с «Баварией».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
Отличный вратарь,повезло с командой!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:42
На следующей игре побьёт, даю 99%.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:17
Ешё какой рекорд можно установить?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:11
Эээттооо серьёзное делёо!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Молоток Мануэль!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:05
Вот молодец какой!
протон
протон
вчера в 23:04
Казалось, что Кана превзойти невозможно...
Хотя нет . Абсолютно не казалось )с такой тотальной доминацией мюнхенцев , как в последние годы ...было бы странно если бы не перебили
протон
протон
вчера в 23:04
Ещё 8 матчей и будет 6 полных сухих сезонов
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