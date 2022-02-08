Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»

Полузащитник «Реала» рассказал, как долго он планирует играть в футбол.

Я не знаю, правда, как долго ещё я смогу играть. Может быть, я буду играть до 40 лет. Может, больше, может, и меньше. Посмотрим. У меня все хорошо, я чувствую себя хорошо физически, что важно, морально тоже, я выступаю за топ-клуб, без сомнения, я играю в лучшем клубе мира, и я работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше. Сейчас мне почти 37, и я действительно чувствую себя очень хорошо.