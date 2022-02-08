Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как долго он планирует играть в футбол.
Я не знаю, правда, как долго ещё я смогу играть. Может быть, я буду играть до 40 лет. Может, больше, может, и меньше. Посмотрим. У меня все хорошо, я чувствую себя хорошо физически, что важно, морально тоже, я выступаю за топ-клуб, без сомнения, я играю в лучшем клубе мира, и я работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше. Сейчас мне почти 37, и я действительно чувствую себя очень хорошо.
По данным СМИ, «Реал» практически договорился о продлении контракта с Модричем.
--------------------
Разве кто-то возражает? Играй, если здоровье позволяет.
--------------------
Разве кто-то возражает? Играй, если здоровье позволяет.
https://youtu.be/GXGu8qt6GEw
Надеюсь ещё не скоро перестанет показывать столь высокий уровень.
Пожелаю здоровья и ещё много футбольных лет . Модрич это эталон полузащитника - один из лучших за всю историю ! Его мышление на поле и филигранные пасы могут повторить единицы, поэтому хорошо что мы наслаждаемся игрой супер игрока !
Надеюсь ещё не скоро перестанет показывать столь высокий уровень.
Пожелаю здоровья и ещё много футбольных лет . Модрич это эталон полузащитника - один из лучших за всю историю ! Его мышление на поле и филигранные пасы могут повторить единицы, поэтому хорошо что мы наслаждаемся игрой супер игрока !