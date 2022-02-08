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Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»

вчера, 20:16

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, как долго он планирует играть в футбол.

Я не знаю, правда, как долго ещё я смогу играть. Может быть, я буду играть до 40 лет. Может, больше, может, и меньше. Посмотрим. У меня все хорошо, я чувствую себя хорошо физически, что важно, морально тоже, я выступаю за топ-клуб, без сомнения, я играю в лучшем клубе мира, и я работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше. Сейчас мне почти 37, и я действительно чувствую себя очень хорошо.

По данным СМИ, «Реал» практически договорился о продлении контракта с Модричем.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 22:47
ещё один пенсионер на выданье...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:55
Лука красавец.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:09
Жилистый, компактных размеров, играть в сорок лет при должном отношении себе должно получиться. Златан обладает более внушительными габаритами и является любителем акробатических ударов, поэтому шанс травмироваться у него повыше.
cska1948
cska1948
вчера в 20:59
Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»
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Разве кто-то возражает? Играй, если здоровье позволяет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:37, ред.
А может быть просто пошутил!
протон
протон
вчера в 20:36
По прежнему один из лучших пз мира. В игре с Россией на таком поле умудрялся творить, разница с остальными бросалась в глаза . За Реал тоже классно играет
Надеюсь ещё не скоро перестанет показывать столь высокий уровень.
Пожелаю здоровья и ещё много футбольных лет . Модрич это эталон полузащитника - один из лучших за всю историю ! Его мышление на поле и филигранные пасы могут повторить единицы, поэтому хорошо что мы наслаждаемся игрой супер игрока !
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:23
Это мода такая...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:22
Всё возможно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:19
Мечтать не вредно...
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