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Канищев: «„Бетис“ слишком сильный соперник для „Зенита“»

вчера, 12:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

«Зенит» должен сыграть хорошо, на результат. Но сложно сказать, какой будет итог. Болельщики живут надеждами, поэтому я надеюсь на хороший результат — но не уверен в этом. На сегодняшний день «Бетис» слишком сильный соперник для «Зенита».

В «Зените» тоже играют люди, похожие на футболистов. Поэтому шансы равные всегда, когда выходят команды друг против друга. Другое дело, насколько готовы игроки «Зенита» к играм такого уровня. У «Зенита» не было ещё ни одной официальной игры в этом году, игровой практики после отпуска тоже нет. Всё непросто.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:50
Помнится, Вилльяреал и вовсе был на втором месте в Испании…конечно, Бетис фаворит этой пары, но Зенит дома способен приятно удивить если соберется.
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:22
В Зените играют люди похожие на футболистов....
Да он юморист.. у нас во всем чемпионате играют люди похожие на футболистов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
Сегодня всё увидим...
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