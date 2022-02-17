Канищев: «„Бетис“ слишком сильный соперник для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

«Зенит» должен сыграть хорошо, на результат. Но сложно сказать, какой будет итог. Болельщики живут надеждами, поэтому я надеюсь на хороший результат — но не уверен в этом. На сегодняшний день «Бетис» слишком сильный соперник для «Зенита».

В «Зените» тоже играют люди, похожие на футболистов. Поэтому шансы равные всегда, когда выходят команды друг против друга. Другое дело, насколько готовы игроки «Зенита» к играм такого уровня. У «Зенита» не было ещё ни одной официальной игры в этом году, игровой практики после отпуска тоже нет. Всё непросто.