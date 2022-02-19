ЦСКА не планировал отпускать Васина

ЦСКА не планировал отпускать защитника Виктора Васина. Ранее сообщалось, что игрок перешел в «Кайрат».
Источник утверждает, что в московском клубе хотели сохранить его для глубины скамейки.
«„Кайрат“ сам вышел на „армейцев“ с предложением подписать 33-летнего игрока, контракт которого заканчивался предстоящим летом. Переговоры между клубами прошли быстро, теперь у Васина есть шанс получить больше игровой практики.
На решении отпустить футболиста сказался и тот факт, что полностью восстановился от травмы ахилла Хордур Магнуссон, который пропустил первую часть сезона», - сообщает источник.
Он не глубина скамейки, он просто, - глубина...
Он не глубина скамейки, он просто, - глубина...
Удачи Васину в Кайрате.
Удачи Васину в Кайрате.