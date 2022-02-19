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ЦСКА не планировал отпускать Васина

19 февраля 2022, 11:12

ЦСКА не планировал отпускать защитника Виктора Васина. Ранее сообщалось, что игрок перешел в «Кайрат».

Источник утверждает, что в московском клубе хотели сохранить его для глубины скамейки.

«„Кайрат“ сам вышел на „армейцев“ с предложением подписать 33-летнего игрока, контракт которого заканчивался предстоящим летом. Переговоры между клубами прошли быстро, теперь у Васина есть шанс получить больше игровой практики.

На решении отпустить футболиста сказался и тот факт, что полностью восстановился от травмы ахилла Хордур Магнуссон, который пропустил первую часть сезона», - сообщает источник.

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pomor45
pomor45
19 февраля в 21:35
Захлебнулся в глубине скамейки.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 14:53
Ушел и слава богу - лучший вариант для всех...разве что Кайрату может не повезти.
Союзник противников
Союзник противников
19 февраля в 13:07
НЕ-ВИ-НО-ВА-ТАЯ Я,ОН САМ УШЁ-ЁЛ!!!
протон
протон
19 февраля в 12:52
Травмы его сильно подкосили. По сути мог инвалидом в реальной жизни остаться, а не только футбольные качества растерять. Ну и после травм "болельщики" добавили ему психологических проблем, из-за чего стал ошибаться регулярно. В общем мог бы больше показать, если бы. А так удачи Виктору. На новом месте, где выпадет из поля зрения хейтеров, да еще в более простом чемпионате, вполне может попылить на достойном уровне.
lotsman
lotsman
19 февраля в 12:08
Пусть играет, а не полирует скамейку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 11:51
Резонно, имея Хордура Васин просто полировал лавку.
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
19 февраля в 11:34
    STVA 1
    STVA 1
    19 февраля в 11:32
    Парень нашел команду где надеется поиграть еще
    Izmar
    Izmar
    19 февраля в 11:26
    Васин сделал правильный выбор, нечего томиться в середняках.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 февраля в 11:25
      particular
      particular
      19 февраля в 11:23, ред.
      В некоторой интерпретации, одна известная поговорка могла бы звучать - "с такими своими защитниками, соперникам нападающие не нужны" :)))

      Он не глубина скамейки, он просто, - глубина...
      sir_Alex
      sir_Alex
      19 февраля в 11:21
      Баранины зато вдоволь накушается))) Запивая кумысом.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      19 февраля в 11:16
      Не важны планы, важен РЕЗУЛЬТАТ,
      Удачи Васину в Кайрате.
      Ironigor
      Ironigor
      19 февраля в 11:15
      Да ладно вам.
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