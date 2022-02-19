ЦСКА не планировал отпускать Васина

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19 февраля 2022, 11:12

ЦСКА не планировал отпускать защитника . Ранее сообщалось, что игрок перешел в «Кайрат».

Источник утверждает, что в московском клубе хотели сохранить его для глубины скамейки.

«„Кайрат“ сам вышел на „армейцев“ с предложением подписать 33-летнего игрока, контракт которого заканчивался предстоящим летом. Переговоры между клубами прошли быстро, теперь у Васина есть шанс получить больше игровой практики.

На решении отпустить футболиста сказался и тот факт, что полностью восстановился от травмы ахилла Хордур Магнуссон, который пропустил первую часть сезона», - сообщает источник.