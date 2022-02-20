Эмерсон объяснил, почему отказался возвращаться из «Лиона» в «Челси» зимой

Защитник «Челси» Эмерсон, выступающий на правах аренды в «Лионе», объяснил, почему не согласился прерывать аренду в январе.
Я не вернулся в «Челси», потому что пообещал Жуниньо [спортивный директор «Лиона»], что останусь на сезон. Я человек слова. Мне нравится быть в «Лионе», я хочу быть здесь.
Про следующий сезон трудно сказать, потому что все зависит от клубов, но я счастлив здесь.
Скорее всего обидка, что предпочли Алонсо в начале сезона. Покупателей на Эмерсона не нашлось, пришлось отдать в аренду.
Скорее всего обидка, что предпочли Алонсо в начале сезона. Покупателей на Эмерсона не нашлось, пришлось отдать в аренду.