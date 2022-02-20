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Эмерсон объяснил, почему отказался возвращаться из «Лиона» в «Челси» зимой

вчера, 12:11

Защитник «Челси» Эмерсон, выступающий на правах аренды в «Лионе», объяснил, почему не согласился прерывать аренду в январе.

Я не вернулся в «Челси», потому что пообещал Жуниньо [спортивный директор «Лиона»], что останусь на сезон. Я человек слова. Мне нравится быть в «Лионе», я хочу быть здесь.

Про следующий сезон трудно сказать, потому что все зависит от клубов, но я счастлив здесь.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:40
Лучше синица в руке, согласен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
Похоже Челси его нужно продавать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:14
Нашёл свой клуб, что в этом плохого?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:19
Вот там и остовайся!
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:26
Если и вернулся вновь сел бы на банку,ну после травм заш Челси так может и сыграл бы пару матчей,а так хорошо что не вернулся он этого и сам понял, про обешанное слово не знаю, многие ьак говорят,если бы Челси обещали что он будет основным то мигом вылетил бы в Лондон.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:23
У каждого Плута свои расчёты...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:21
Успехов в борьбе за 7-10 место во Франции.
Скорее всего обидка, что предпочли Алонсо в начале сезона. Покупателей на Эмерсона не нашлось, пришлось отдать в аренду.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Всё правильно сделал. Респект тебе.
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