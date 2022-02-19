Ван де Бек не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона»

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19 февраля 2022, 16:11

Полузащитник , перешедший в зимнее трансферное окно из МЮ в «Эвертон» на правах аренды, не хочет возвращаться в манчестерский клуб и постарается оформить полноценный переход в «Эвертон» этим летом.



Ван де Бек перешел в «Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году за 35 миллионов фунтов и подписал контракт до 2026 года.