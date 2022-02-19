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Ван де Бек не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона»

19 февраля 2022, 16:11

Полузащитник Донни ван де Бек, перешедший в зимнее трансферное окно из МЮ в «Эвертон» на правах аренды, не хочет возвращаться в манчестерский клуб и постарается оформить полноценный переход в «Эвертон» этим летом.

Ван де Бек перешел в «Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году за 35 миллионов фунтов и подписал контракт до 2026 года.

По информации источника, нидерландец постарается помочь «ирискам» сохранить прописку в АПЛ и добиться полноценного трансфера, так как не хочет снова сидеть на скамейке запасных в МЮ.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 09:19
Думаю, если придёт ЭтХ, то ВдБ сразу же вернётся обратно.
протон
протон
19 февраля в 18:18
И правильно. В МЮ он сидел на банке как Лингард.
Van Vanovich
Van Vanovich
19 февраля в 18:10
Молодец не побоялся перейти в команду, которая была рядом с зоной вылета. Удачи Ван Де Беку! пусть МЮ кусает локти.
lotsman
lotsman
19 февраля в 17:09
У него там лучше получается.
redya 1
redya 1
19 февраля в 16:28
вот же красавец, готов перейти не в именитую команду которая в зоне вылета чисто из за игрового времени

у нас как правило по другому, проявиться, урвать разок хороший контракт и сдуться
drug01
drug01
19 февраля в 16:21
Значит там лучше
1 984
1 984
19 февраля в 16:16
Пусть остаётся в Эвертоне.
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