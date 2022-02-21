Гильерме посетил тренировку «Зенита» перед ответной игрой с «Бетисом»

Питерский «Зенит» провел первую тренировку в испанской Марбелье перед ответным поединком с «Бетисом» в стыковом раунде Лиги Европы.
Тренировку команды посетил вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме. В Марбелье проходит зимний тренировочный сбор «железнодорожников».
Ответная игра «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Севилье. Первый матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой испанской команды со счетом 3:2.
Не Бюриков...
Не Бюриков...
вдруг поможет.
вдруг поможет.
Меня Лантратов с Одоевским вполне устроят.
А кочегарам надо следить за своими игроками, нефик им шляться где попало🤣...
Меня Лантратов с Одоевским вполне устроят.
А кочегарам надо следить за своими игроками, нефик им шляться где попало🤣...
https://youtu.be/I66cJ-lHiiE