Гильерме посетил тренировку «Зенита» перед ответной игрой с «Бетисом»

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вчера, 13:29

Питерский «Зенит» провел первую тренировку в испанской Марбелье перед ответным поединком с «Бетисом» в стыковом раунде Лиги Европы.

Тренировку команды посетил вратарь «Локомотива» и сборной России . В Марбелье проходит зимний тренировочный сбор «железнодорожников».

Ответная игра «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Севилье. Первый матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой испанской команды со счетом 3:2.