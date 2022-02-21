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Гильерме посетил тренировку «Зенита» перед ответной игрой с «Бетисом»

вчера, 13:29

Питерский «Зенит» провел первую тренировку в испанской Марбелье перед ответным поединком с «Бетисом» в стыковом раунде Лиги Европы.

Тренировку команды посетил вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме. В Марбелье проходит зимний тренировочный сбор «железнодорожников».

Ответная игра «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Севилье. Первый матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой испанской команды со счетом 3:2.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:51
Пришел поржать над Кержаковым?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:38
Советом подсказал
berda2003
berda2003
вчера в 14:38
для зенита нормальный возраст - почти мальчик...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:03
Спасибо, исправил.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:02
Не уж то в Зенит собрался?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:00
Михаил Бирюков.
Не Бюриков...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:59
надо еще Акинфееву посетить тренировку Зенита.
вдруг поможет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:58
Неет, только не это!
Меня Лантратов с Одоевским вполне устроят.
А кочегарам надо следить за своими игроками, нефик им шляться где попало🤣...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:54, ред.
Может Гиля на чистом русском объяснит Кержакову как играть надо, а то Михаил Бирюков и Юра Жевнов видать на тарабарском Мишке объясняют, если он так играет.
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
Присматривается к Зениту.
Futurista
Futurista
вчера в 13:39, ред.
Семак уговаривает Гильерме одеть форму Кержакова и встать в раму за Зенит...

Накир
Накир
вчера в 13:37
Пришел научить как в воротах Кержу стоять???...:)))))))
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:35
ГИЛЯ выручай-сказал Семак, поздно парень поздно-ответил ГИЛЯ...
Futurista
Futurista
вчера в 13:30
Гиля, выручай - сказал Семак..
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