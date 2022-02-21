Серхио Рамос требовал у «Реала» зарплату, которую получал Пике в «Барсе»

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вчера, 18:07

Защитник хотел получать в «Реале» зарплату аналогичную заработной плате в «Барселоне».

Во время переговоров о продлении контракта с мадридским клубом Рамос узнал, что все эти годы Пике получал больше, чем он. Поэтому Серхио обратился к руководству «сливочных», попросив у них такую же зарплату, как и у Пике. Правление «Реала» ответило отказом, после чего Рамос перешёл в ПСЖ .