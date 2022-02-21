Серхио Рамос требовал у «Реала» зарплату, которую получал Пике в «Барсе»

Защитник Серхио Рамос хотел получать в «Реале» зарплату аналогичную заработной плате Жерара Пике в «Барселоне».
Во время переговоров о продлении контракта с мадридским клубом Рамос узнал, что все эти годы Пике получал больше, чем он. Поэтому Серхио обратился к руководству «сливочных», попросив у них такую же зарплату, как и у Пике. Правление «Реала» ответило отказом, после чего Рамос перешёл в ПСЖ.
По данным СМИ, Пике получал в «Барселоне» 28 млн евро до уплаты налогов.
Иное дело что Барса в общем переоценивала своих игроков.
Иное дело что Барса в общем переоценивала своих игроков.
Куда мир катится ппц
Куда мир катится ппц
с таким фондом з/п там можно было бы всю линию защиты содержать и уровень защитников был бы не хуже
если правда, то пике красавец, красиво имел с барсы, а люди на кокорина гонят, да, он вообще не играет, но и фиалок он поимел значительно скромнее
с таким фондом з/п там можно было бы всю линию защиты содержать и уровень защитников был бы не хуже
если правда, то пике красавец, красиво имел с барсы, а люди на кокорина гонят, да, он вообще не играет, но и фиалок он поимел значительно скромнее
Все больше подробностей узнаем о патриотах Барселоны....зачем только Рамос себя х захотел сравнить с твиттерастом
Все больше подробностей узнаем о патриотах Барселоны....зачем только Рамос себя х захотел сравнить с твиттерастом
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