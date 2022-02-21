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Серхио Рамос требовал у «Реала» зарплату, которую получал Пике в «Барсе»

вчера, 18:07

Защитник Серхио Рамос хотел получать в «Реале» зарплату аналогичную заработной плате Жерара Пике в «Барселоне».

Во время переговоров о продлении контракта с мадридским клубом Рамос узнал, что все эти годы Пике получал больше, чем он. Поэтому Серхио обратился к руководству «сливочных», попросив у них такую же зарплату, как и у Пике. Правление «Реала» ответило отказом, после чего Рамос перешёл в ПСЖ.

По данным СМИ, Пике получал в «Барселоне» 28 млн евро до уплаты налогов.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:45, ред.
Сравнительный анализ давал Рамосу повод, надо признать.
Иное дело что Барса в общем переоценивала своих игроков.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:59
Каждый получает столько, сколько он стоит!
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:54
Серхио Рамос и гроша не стоит за что ему платить,Пике хоть выходит на поле, а этот всегда лечится, опять Париж лоханулась подписав его как и Карлана.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:22
И что теперь?
Маг_тм
Маг_тм ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 22:21
Если он 28 хотел получать как Пике в Барсе, думаешь Псж не предложил ему эту сумму? Тем более свободный агент. Имеется ввиду с налогами
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:18
Интересно, за что это Пике получал столько?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:32
Не вижу связи
sash71
sash71
вчера в 21:00
Почему вдруг Рамос выбрал для сравнения Пике, а не к примеру Санчеса ? И вообще как то странно себя сравнивать с кем то. Ему просто нужно было сказать хочу получать денег столько то и не упоминать вообще Жерара в таком щепетильном деле. А так получается Пике виновен в его увольнении.
kust07
kust07
вчера в 20:54
Читая требования футболистов, понимаешь,что людям не до футбола,одни деньги на уме. А суммы ведь космические. И жизни не хватит все потратить.
Куда мир катится ппц
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:43
Жирные требования с худосочной отдачей
redya 1
redya 1
вчера в 20:27
там чистыми 12-14 млн, но защитнику почти 15 млн, а на фоне того, что это пике, верится с трудом

с таким фондом з/п там можно было бы всю линию защиты содержать и уровень защитников был бы не хуже

если правда, то пике красавец, красиво имел с барсы, а люди на кокорина гонят, да, он вообще не играет, но и фиалок он поимел значительно скромнее
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:24
В итоге Рамос ПСЖ развел. Сам болеет, но денюшку получает.
Муслим90
Муслим90
вчера в 20:20
У Барсы руководители походу совсем без ума, если платили Пике 28 млн.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:15
В принципе он имел на это полное право
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:14
Пике может его на понт взял) чтоб он из Реала ушёл. В Барсе от этого все выиграли
bermudalocket
bermudalocket
вчера в 20:08
Да молодцы, что отпустили. Человек получил что хотел, защита Реала омолодилась (опять же, спасибо Баварии за Алабу задаром, в опыте не потеряли), все довольны. Ну почти, в ПСЖ, наверно, заоблачной эйфории от трансфера нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51, ред.
Жадность Рамоса сгубила.
старина
старина
вчера в 19:49
Хотел и у своего шефа попросить такую же зарплату,но вспомнил что он не интересуется футболом....Счастливчик
Garrincha58
Garrincha58 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:40
30 ? ну это навряд ли я думаю даже 20 и то много
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:33, ред.
Желание заработать побольше плюс зависть часто ни к чему хорошему не приводит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:21
Во даёт,какой жадный тип!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:19
От Рамоса больше пользы была Реалу,чем Пике Барсе
Накир
Накир
вчера в 19:14
Хотеть можно сколько угодно....но получить можно...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 19:01
Ахвхааа...
Все больше подробностей узнаем о патриотах Барселоны....зачем только Рамос себя х захотел сравнить с твиттерастом
particular
particular
вчера в 18:58
Глаза завидущие, руки загребущие... А сам на больничном плющится...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56, ред.
Чей-то очередной бред, а самое главное что это
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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:52
На что он рассчитывал в 35 лет...
drug01
drug01
вчера в 18:46
Запросы большие
Маг_тм
Маг_тм ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
Ты прав, защитник был четким, именно был. И Перес отпустил его в самый нужный момент. А ПСЖ не повезло. Уверен они платят ему около 30 млн евро в год. А это очень много, тем более человек ваще не играет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:35
Тупо жлоба задавила Рамоса!
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