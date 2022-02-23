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ЦСКА будет платить Гбамену более 70% зарплаты

вчера, 13:15

Стали известны детали арендного соглашения полузащитника Жан-Филиппа Гбамена с ЦСКА. Права на игрока принадлежат «Эвертону».

Как сообщалось ранее, ивуариец будет выступать за «армейцев» до конца сезона, у московского клуба нет опции выкупа игрока.

Согласно данным источника, ЦСКА будет выплачивать Гбамену более 70% зарплаты.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 22:25
Без права выкупа. Хотя возможен "вариант Влашича"
edubokom
edubokom ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:18
? Что? По моему тут ошибочка рублей на 9
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 21:05
Армейский клуб должен состоять только из россиян. Тогда это скрепа и патриотизм. А так сборная срлянка на государственные деньги... Аполитично...
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:28
Включили ли в договор 100%-ную оплату Эвертоном больничных этого хрустального новичка?
pomor45
pomor45 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:25
Это много лучше, чем вполне вероятные 100% в лазарете.
sash71
sash71
вчера в 19:03
ЦСКА может уже вообще не платить
particular
particular
вчера в 18:17
Что бы выйти на 100% ЗП и остаться в команде, ивуарийцу придётся серьёзно постараться, что бы превзойти Облякова и Кº 😉
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48
Эвертон подсуетился и хоть на время спихнул обузу.
Жан-Филиппа Гбамена по сути не играет уже три года, получая травму за травмой.
2 августа 2019 года перешёл в английский клуб «Эвертон» и сыграл на сегодняшний день всего 6 матчей.
ЦСКА сделал большой риск, единственное если получает травму, то сразу надо прекращать аренду, а иначе сработает поговорка "без 8 и жизнь скучна".
Байкал-38
Байкал-38 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:39
Для полной справки!!!
Акционерное общество «Почта России» — российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети.
drug01
drug01
вчера в 17:11
Главное чтобы была игра
Cat01
Cat01
вчера в 17:10
Чтобы играл хорошо
sv_1969
sv_1969 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:09
    ABir
    ABir
    вчера в 16:58
    На 70 % он за цска и отрабатывать будет
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 16:24
    Так для справки почта России обычная коммерческая организация, которая кого хочет причем здесь у народа, того и спонсирует, это же не минздрав или министерство образования
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 16:23
    Глааное чтоб никак Камерунец в Красеодаре .
    1 минута затем травма и компенсация за полгода.
    dok66
    dok66
    вчера в 16:21
    Да лишь бы отрабатывал свою з\п . У парня есть хорошие плюсы , но есть минусы . Если плюсы перевесят, вполне может оказаться в ЦСКА как полноценный игрок
    протон
    протон
    вчера в 16:10
    В принципе неплохо.
    Особенно учитывая что до конца сезона 4 месяца
    Главное без травм
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:38
    Сейчас мы скажем хорошо ли это или плохо...
    ОПС
    ОПС
    вчера в 15:27
    Ну. и ладно.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 14:54
    А сколько у него зарплата? Так-то условия отличные.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:34
    Нормальная сделка.
    4RT
    4RT
    вчера в 14:32
    Ну на этот процент отдачи и рассчитывайте 😁
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:16
    Был бы толк и отдача.И чтобы он не кокорекал.
    Futurista
    Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Не пугай народ)...евро 90 рубчиков...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:04
    Ага , в какой валюте ? Доллар уже 90 рубчиков стоит.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 13:46
    Почта России напрягется и выплатит за счет населения.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:45
    Будем платить в рублях все претензии англосаксам.
    drug01
    drug01
    вчера в 13:28
    Слишком много
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:27
    Хотят во чтобы то ни стало потянуться.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:27
    Нормальный расклад.....
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