Стали известны детали арендного соглашения полузащитника Жан-Филиппа Гбамена с ЦСКА. Права на игрока принадлежат «Эвертону».
Как сообщалось ранее, ивуариец будет выступать за «армейцев» до конца сезона, у московского клуба нет опции выкупа игрока.
Согласно данным источника, ЦСКА будет выплачивать Гбамену более 70% зарплаты.
Жан-Филиппа Гбамена по сути не играет уже три года, получая травму за травмой.
2 августа 2019 года перешёл в английский клуб «Эвертон» и сыграл на сегодняшний день всего 6 матчей.
ЦСКА сделал большой риск, единственное если получает травму, то сразу надо прекращать аренду, а иначе сработает поговорка "без 8 и жизнь скучна".
Жан-Филиппа Гбамена по сути не играет уже три года, получая травму за травмой.
2 августа 2019 года перешёл в английский клуб «Эвертон» и сыграл на сегодняшний день всего 6 матчей.
ЦСКА сделал большой риск, единственное если получает травму, то сразу надо прекращать аренду, а иначе сработает поговорка "без 8 и жизнь скучна".
Акционерное общество «Почта России» — российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети.
Акционерное общество «Почта России» — российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети.
1 минута затем травма и компенсация за полгода.
1 минута затем травма и компенсация за полгода.
Особенно учитывая что до конца сезона 4 месяца
Главное без травм
Особенно учитывая что до конца сезона 4 месяца
Главное без травм