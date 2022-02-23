ЦСКА будет платить Гбамену более 70% зарплаты

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вчера, 13:15

Стали известны детали арендного соглашения полузащитника с ЦСКА . Права на игрока принадлежат «Эвертону».

Как сообщалось ранее, ивуариец будет выступать за «армейцев» до конца сезона, у московского клуба нет опции выкупа игрока.