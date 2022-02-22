«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным. Предложений по нему нет

«Фиорентина» может принять решение о расторжении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
Sport Mediaset сообщает, что в итальянском клубе рассчитывали продать форварда в один из российских клубов, однако предложений им не поступило.
Таким образом, расторжение договора может стать наиболее вероятным исходом.
На данный момент Кокорин восстанавливается от повреждения.
Не пора ли успокоиться..и признать ошибку селекции...параллельно выполнять условия контракта....
Чай не бедствуют...продав Влаховича...
Не пора ли успокоиться..и признать ошибку селекции...параллельно выполнять условия контракта....
Чай не бедствуют...продав Влаховича...
Дайте Саше доиграть контракт. Осталось меньше дввух лет... А там видно будет.
Саша мог привести "Фиорентину" в победе в Серии А. Но флорентийцам это, видимо, не нужно.
Дайте Саше доиграть контракт. Осталось меньше дввух лет... А там видно будет.
Саша мог привести "Фиорентину" в победе в Серии А. Но флорентийцам это, видимо, не нужно.
Вот создали себе проблему...
Вот создали себе проблему...
Не стыда, не совести... Осуждаю...
Не стыда, не совести... Осуждаю...
Не зря саня свой срок мотал. Теперь он могет итальянских мафиозо на бабки ставить. Тут только уважение простому русскому пацану в это нелёгкое время💪
Не зря саня свой срок мотал. Теперь он могет итальянских мафиозо на бабки ставить. Тут только уважение простому русскому пацану в это нелёгкое время💪