«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным. Предложений по нему нет

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22 февраля 2022, 21:13

«Фиорентина» может принять решение о расторжении контракта с российским нападающим .

Sport Mediaset сообщает, что в итальянском клубе рассчитывали продать форварда в один из российских клубов, однако предложений им не поступило.

Таким образом, расторжение договора может стать наиболее вероятным исходом.

На данный момент Кокорин восстанавливается от повреждения.