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«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным. Предложений по нему нет

22 февраля 2022, 21:13

«Фиорентина» может принять решение о расторжении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Sport Mediaset сообщает, что в итальянском клубе рассчитывали продать форварда в один из российских клубов, однако предложений им не поступило.

Таким образом, расторжение договора может стать наиболее вероятным исходом.

На данный момент Кокорин восстанавливается от повреждения.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:07
Голубиная почта России
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:06
Разрывали разрывали ,но никак не разорвут
112910415
112910415
вчера в 12:57
просто письмо из Химок ещё не дошло !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:40
Саня,держись,признаем Фиорентину независимой республикой и команду тоже ,не сдавайся,пусть платят тебе сколько должны
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:39
А подарить Саню не пробовали ?
stavr74
stavr74
вчера в 10:06
Пусть потную форму футболистам стирает и сортиры убирает
Храневец
Храневец
вчера в 08:57
Держись Санек ты наш Александр Матросов в Италии !грабь буржуев капиталистов и через пару годиков в белокаменную Пака на бабки ставить !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:33
Чтоб нынче продать Кокорина надо как минимум быть Федуном...в Италии таковых нет....
Не пора ли успокоиться..и признать ошибку селекции...параллельно выполнять условия контракта....
Чай не бедствуют...продав Влаховича...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:06
Пошлите его хоть газоны стричь на базе, туалеты убирать)
KTS22
KTS22
вчера в 07:53
Неуловимый Кокорин.
Землянин
Землянин
вчера в 05:36
То есть уйдёт бесплатно и ещё зарплату по контракту всю заплатят 😂 Зашибись
ОПС
ОПС
вчера в 04:37
Не играть ему больше, не играть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:18
По крайней мере на еде и его обслуживании сэкономят.
протон
протон
22 февраля в 23:51
Я не верю, что тренер в здравом уме откажется от такого футболиста, как Кокорин. Он же не враг себе!
Дайте Саше доиграть контракт. Осталось меньше дввух лет... А там видно будет.
Саша мог привести "Фиорентину" в победе в Серии А. Но флорентийцам это, видимо, не нужно.
arsena1
arsena1
22 февраля в 23:07
Россия ввела контрсанкции и отказалась забирать обратно Кокорина
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
22 февраля в 22:55
давай Саня!!! пусть разрывают контракт и платят неустойку, дальше можно в рпл вернуться, хочешь в химки или в урал, уфа заберёт ( только Саш за их зарплату ты даже на пляже у моря не ляжешь в свой будни-праздничный день во Фларенции) нужно было Кокорину побегать пару матчей, так варианты появились бы в Катаре или ОАЭ... ждём возвращения легенды в рпл, его улыбка в 45е на кресле в камеру первому каналу останется на века😂
Jon718875
Jon718875
22 февраля в 22:51
Давно могли разорвать контракт,но САНЁК им сказал: пасть порву, моргалы выколю
Futurista
Futurista ответ Zak11 (раскрыть)
22 февраля в 22:37
Он его потом возьмет...неустойку с Сашкой планирует распилить)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 22:35
Вот позор то, бедняга,каково ему сейчас!?😜
Boricku
Boricku
22 февраля в 22:34, ред.
Саша получит отступные неслабо
Futurista
Futurista
22 февраля в 22:34, ред.
Санька неустойку получит за досрочное расторжение контракта и потом в клуб РПЛ устроится от которого сейчас предложений нет)...да хотя бы вахтером на первое время...
Свeтозар
Свeтозар
22 февраля в 22:34
Прикол будет если не разорвут...
3ton
3ton
22 февраля в 22:32
Кокошка молодец! Распиарился вовремя ,сделал себе зарплату высокую , а играть даже на уровне серединках не может - что статистика и показывает .
VeniaminS
VeniaminS
22 февраля в 22:15
Неужели решились.
Zak11
Zak11
22 февраля в 22:15
А как же Газизов? Он же ему нужен был. Почему предложение не поступило?
dok66
dok66
22 февраля в 22:08
Ну уже закройте эту Санту-Барбару , и нехай Кокорин уже уедет в Монте Карло отдыхать от этой тяжелой футбольной работы
xajaks
xajaks
22 февраля в 22:07
Нельзя этого делать, Влахович при живом Кокошке топом стал, теперь пора Кабрала воспитывать... .
vova505
vova505
22 февраля в 22:04
Зачем же вы его купили...?
Вот создали себе проблему...
particular
particular
22 февраля в 22:01, ред.
Бесчеловечные флорентийцы - здоровья лишили, мечту о покорении еврофутбола загубили, так теперь ещё и в отказ хотят пойти...
Не стыда, не совести... Осуждаю...
протон
протон ответ Накир (раскрыть)
22 февраля в 22:00
Пока олигархи вывозят бабло за границу , простой русский парень доблестно работает на благо страны в цветущей флоренции.

Не зря саня свой срок мотал. Теперь он могет итальянских мафиозо на бабки ставить. Тут только уважение простому русскому пацану в это нелёгкое время💪
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