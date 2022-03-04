Гришин: «Сейчас бы Чалов пригодился ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от дебютных голов Федора Чалова в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).
По одной игре рано делать какие-то выводы. Хорошо, что он забил, это повлияет на его психологическое состояние. В последнее время в ЦСКА Федор растерял форму и в нем была какая-то неуверенность. Пускай еще забивает. Пригодился бы сейчас Чалов «армейцам»? Да, потому что Заболотный сломался, а второй нападающий – это молодой Яковлев. На данный момент Федор мог бы помочь «армейцам».
Форвард ЦСКА Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Помните как перед новым годом в последнем туре перед паузой забил три гола Ростову на выезде? Это было 17.12.2020 году. Как он раздавал интервью, как он из себя строил суперфорварда, как армейцы возносили его до небес. А когда Чалов забил следующий гол? Через пол года 01.05.2021 Уфе!!!
К тому же глядя на ЦСКА сегодня, то помощь Чалова может выражаться только, что-нибудь принести, сбегать за фруктами и всё в таком роде.
А по Чалову давайте посмотрим, что будет завтра.
Помните как перед новым годом в последнем туре перед паузой забил три гола Ростову на выезде? Это было 17.12.2020 году. Как он раздавал интервью, как он из себя строил суперфорварда, как армейцы возносили его до небес. А когда Чалов забил следующий гол? Через пол года 01.05.2021 Уфе!!!
К тому же глядя на ЦСКА сегодня, то помощь Чалова может выражаться только, что-нибудь принести, сбегать за фруктами и всё в таком роде.
А по Чалову давайте посмотрим, что будет завтра.