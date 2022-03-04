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Гришин: «Сейчас бы Чалов пригодился ЦСКА»

сегодня, 13:25
БазельЛоготип футбольный клуб Базель2 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-ГалленМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от дебютных голов Федора Чалова в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

По одной игре рано делать какие-то выводы. Хорошо, что он забил, это повлияет на его психологическое состояние. В последнее время в ЦСКА Федор растерял форму и в нем была какая-то неуверенность. Пускай еще забивает. Пригодился бы сейчас Чалов «армейцам»? Да, потому что Заболотный сломался, а второй нападающий – это молодой Яковлев. На данный момент Федор мог бы помочь «армейцам».

Форвард ЦСКА Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:37, ред.
Один удачный матч и Чалов опять суперзвезда. Но все почему то забывают, что и в РПЛ иногда проводил один матч хорошо, а потом несколько месяцев его все ругали.
Помните как перед новым годом в последнем туре перед паузой забил три гола Ростову на выезде? Это было 17.12.2020 году. Как он раздавал интервью, как он из себя строил суперфорварда, как армейцы возносили его до небес. А когда Чалов забил следующий гол? Через пол года 01.05.2021 Уфе!!!
К тому же глядя на ЦСКА сегодня, то помощь Чалова может выражаться только, что-нибудь принести, сбегать за фруктами и всё в таком роде.
А по Чалову давайте посмотрим, что будет завтра.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:35
Вдумайтесь в слова Гришина. Оказывается, Чалов пригодился бы армейцам только потому, что сломался один из нападающих, Заболотный, а второй, Яковлев, молодой и не имеет опыта выступлений. Отсюда следует вывод: если бы Антон был здоров, а Яковлев поопытней, то Чалов был бы не нужен ЦСКА. Оригинальная похвала из уст бывшего игрока ! Не желая того или не подумав над своими словами, г-н Гришин унизил Чалова как футболиста. И последнее: что бы сказал Гришин, если бы не было этих двух мячей в ворота "Санкт-Галлена" ? Мы же не знаем, в каких игровых ситуациях отличился Фёдор. А если с одиннадцатиметровых? Это что, повод гордиться его "достижениями" ?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:09
Играл плохо но забил
lotsman
lotsman
сегодня в 14:09
Может быть Фёдор нашёл своё место.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:00
Отстаньте от Феди! Пускай играет и возвращает игру!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:59
Не надо пусть тренеруется в Базеле, потом разберёмся.
vinyardrip
vinyardrip ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Не совсем так. Как играли и щас играют — он не нужен, а вообще, по моему мнению, его очень недооценивают. Бенза тоже недооценивали
Cat01
Cat01
сегодня в 13:50
Пусть играет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:45
Разве только если на лавке !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:39
Ключевая фраза : "По одной игре рано делать какие-то выводы" .
Loko57
Loko57
сегодня в 13:39
После драки кулаками не машут!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:38
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:35, ред.
    Может быть и пригодился бы , но выбор сделан, а потому остаётся пожелать Фёдору здоровья м продолжать забивать. Удачи.
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 13:29
    По одной игре не делают выводы. Раньше если бы так играл, то и уезжать не пришлось бы.
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