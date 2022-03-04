Гришин: «Сейчас бы Чалов пригодился ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА поделился впечатлениями от дебютных голов в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

По одной игре рано делать какие-то выводы. Хорошо, что он забил, это повлияет на его психологическое состояние. В последнее время в ЦСКА Федор растерял форму и в нем была какая-то неуверенность. Пускай еще забивает. Пригодился бы сейчас Чалов «армейцам»? Да, потому что Заболотный сломался, а второй нападающий – это молодой Яковлев. На данный момент Федор мог бы помочь «армейцам».