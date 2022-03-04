Первый тренер Чалова: «Федя молодец, прославляет Россию»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, поделился впечатлениями от дебютных голов российского форварда в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).
Федя молодец, забил два мяча, конечно же, эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.
Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!
Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.