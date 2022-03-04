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Первый тренер Чалова: «Федя молодец, прославляет Россию»

сегодня, 12:55
БазельЛоготип футбольный клуб Базель2 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-ГалленМатч завершен

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, поделился впечатлениями от дебютных голов российского форварда в составе «Базеля». Чалов оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

Федя молодец, забил два мяча, конечно же, эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.

Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!

Чалов выступает за «Базель» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:32
Надеюсь, он там себя будет чувствовать как "рыба в воде".... Гинер, возможно, точно ему нашел команду....:))) ... Федя шикарно просто сыграл... в очередной раз показал, что умеет великолепно играть внутри штрафной и находить возможности для одного удачного касания и в итоге забил два мяча и вытащил Базель в матче, который складывался совершенно не в пользу его команды..... дай Бог дальше только лучше.... как говориться во время уехал... ну а так что, Федя, никого не слушай, не читай новости .....просто занимайся тем что любишь и всё получится!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:17, ред.
Насчет прославляет, не стоит делать далеко идущих выводов по паре игр. Для нападающего, как впрочем и для любого игрока, нужна стабильность. Вот сыграет с пол сотни матчей , там и посмотрим. А пока это только локальный успех и не более.
Ждем продолжения "банкета".
beefs
beefs
сегодня в 13:01
молодец Федор, так держать...
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