Языджи — лучший игрок матча ЦСКА — «Нижний Новгород».

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).
Турецкий хавбек провёл на поле весь матч, отметившись победным голом на 96-й минуте.
|ЦСКА1 : 0Нижний Новгород
|Матч завершен
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).
Турецкий хавбек провёл на поле весь матч, отметившись победным голом на 96-й минуте.
Можно конечно увидеть в нем лучшего игрока всего матча. И то что только в дополнительное время всего матча он смог наконец-то добыть победу для ЦСКА Победу. Но я , как и все болельщики ЦСКА ожидали совершенно другой игры от своего любимого клуба и совершенно другого исхода в окончательном счёте. Вроде и всю игру контролировали , но имея в своём составе огромное количество игроков полузащиты и ни одного чистого нападающего, кроме Заболотного , который на данный момент времени совсем не вписывается в игру команды, нужно обязательно преобрести чистого нападающего. Эджуке скорее всего играет всё таки не в своей тарелке , не там где он себя может больше всего проявить. И это больше всего вопросы к главному тренеру Березуцкому . Сейчас на данный момент у ЦСКА просто очень хороший состав и качественные игроки , которым требуется тренер с опытом и пониманием как такой состав игроков использовать для поставленных задач. Ну как можно играть с командой которая по всем показателям тебе уступает, и только в дополнительное время можно сказать благодаря случаю добиваться победы. Незнаю что видит в братьях Березуцких , какой гений, руководство ЦСКА, но лично для меня они вообще не имеют никакого отношения к команде которая должна бороться за чемпионство. Что ЦСКА, что Зенит должны иметь в своём составе настоящих профессионалов в тренерском штабе, а не делать опыты . Зенит с Семаком в еврокубках показатель, а Березуцкий в чемпионате России. И ведь состав достоин лучшего тренерского штаба, для своего и клубного развития. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Можно конечно увидеть в нем лучшего игрока всего матча. И то что только в дополнительное время всего матча он смог наконец-то добыть победу для ЦСКА Победу. Но я , как и все болельщики ЦСКА ожидали совершенно другой игры от своего любимого клуба и совершенно другого исхода в окончательном счёте. Вроде и всю игру контролировали , но имея в своём составе огромное количество игроков полузащиты и ни одного чистого нападающего, кроме Заболотного , который на данный момент времени совсем не вписывается в игру команды, нужно обязательно преобрести чистого нападающего. Эджуке скорее всего играет всё таки не в своей тарелке , не там где он себя может больше всего проявить. И это больше всего вопросы к главному тренеру Березуцкому . Сейчас на данный момент у ЦСКА просто очень хороший состав и качественные игроки , которым требуется тренер с опытом и пониманием как такой состав игроков использовать для поставленных задач. Ну как можно играть с командой которая по всем показателям тебе уступает, и только в дополнительное время можно сказать благодаря случаю добиваться победы. Незнаю что видит в братьях Березуцких , какой гений, руководство ЦСКА, но лично для меня они вообще не имеют никакого отношения к команде которая должна бороться за чемпионство. Что ЦСКА, что Зенит должны иметь в своём составе настоящих профессионалов в тренерском штабе, а не делать опыты . Зенит с Семаком в еврокубках показатель, а Березуцкий в чемпионате России. И ведь состав достоин лучшего тренерского штаба, для своего и клубного развития. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!