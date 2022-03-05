Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Языджи — лучший игрок матча ЦСКА — «Нижний Новгород»

сегодня, 21:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Турецкий хавбек провёл на поле весь матч, отметившись победным голом на 96-й минуте.

Языджи — лучший игрок матча ЦСКА — «Нижний Новгород»

Все новости
ОфициальноКлаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам февраля
Сегодня, 19:11
Салах: «Результаты „Золотого мяча“ шокировали меня»
Вчера, 11:51
ОфициальноЛатышонок — лучший игрок матча «Балтика» — «Чайка»
03 марта Фото
ОфициальноЮри Альберто — лучший игрок матча «Зенит» — КАМАЗ
03 марта Фото
Два Кубка чемпионов и пять побед в АПЛ. Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
03 мартаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии7
Стали известны номинанты на приз игроку месяца в АПЛ по итогам февраля
03 марта
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:12
Это его три очька!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:28
Языджи — лучший игрок матча ЦСКА — «Нижний Новгород».
Можно конечно увидеть в нем лучшего игрока всего матча. И то что только в дополнительное время всего матча он смог наконец-то добыть победу для ЦСКА Победу. Но я , как и все болельщики ЦСКА ожидали совершенно другой игры от своего любимого клуба и совершенно другого исхода в окончательном счёте. Вроде и всю игру контролировали , но имея в своём составе огромное количество игроков полузащиты и ни одного чистого нападающего, кроме Заболотного , который на данный момент времени совсем не вписывается в игру команды, нужно обязательно преобрести чистого нападающего. Эджуке скорее всего играет всё таки не в своей тарелке , не там где он себя может больше всего проявить. И это больше всего вопросы к главному тренеру Березуцкому . Сейчас на данный момент у ЦСКА просто очень хороший состав и качественные игроки , которым требуется тренер с опытом и пониманием как такой состав игроков использовать для поставленных задач. Ну как можно играть с командой которая по всем показателям тебе уступает, и только в дополнительное время можно сказать благодаря случаю добиваться победы. Незнаю что видит в братьях Березуцких , какой гений, руководство ЦСКА, но лично для меня они вообще не имеют никакого отношения к команде которая должна бороться за чемпионство. Что ЦСКА, что Зенит должны иметь в своём составе настоящих профессионалов в тренерском штабе, а не делать опыты . Зенит с Семаком в еврокубках показатель, а Березуцкий в чемпионате России. И ведь состав достоин лучшего тренерского штаба, для своего и клубного развития. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:27
Молодец заслужил.....второй матч к ряду....
shlomo
shlomo
сегодня в 22:18
Сумел вырвать три очка!
beefs
beefs
сегодня в 22:09
на долго ли его хватит...
Cat01
Cat01
сегодня в 22:05
Всё по делу?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:55
С первых официальных игор за ЦСКА подтверждает свой высокий класс
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 21:44
Какого же классного игрока привезли наши скауты!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 