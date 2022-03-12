Рангник высказался о возможном назначении Тухеля главным тренером МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о вероятности назначения на его место.

Нет смысла даже думать или строить догадки об этом. Да, Томас Тухель — топ-менеджер, да, я хорошо его знаю, да, он был моим игроком в «Ульме», да, он устроился на свою первую работу футбольным тренером в «Штутгарте», когда я был главным тренером. Мы все это знаем, но сейчас он тренирует «Челси», они идут на третьем месте, они всё ещё в Лиге чемпионов. Только из-за того, что сейчас есть проблемы, связанные с владением этим клубом, строить предположения о том, что летом он может стать кандидатом на должность тренера здесь, не имеет смысла.