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Рангник высказался о возможном назначении Тухеля главным тренером МЮ

сегодня, 09:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о вероятности назначения Томаса Тухеля на его место.

Нет смысла даже думать или строить догадки об этом. Да, Томас Тухель — топ-менеджер, да, я хорошо его знаю, да, он был моим игроком в «Ульме», да, он устроился на свою первую работу футбольным тренером в «Штутгарте», когда я был главным тренером. Мы все это знаем, но сейчас он тренирует «Челси», они идут на третьем месте, они всё ещё в Лиге чемпионов. Только из-за того, что сейчас есть проблемы, связанные с владением этим клубом, строить предположения о том, что летом он может стать кандидатом на должность тренера здесь, не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что Тухель на данный момент не намерен менять место работы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:45
заяц ? с длинными ушами ? с маленьким хвостом ? прыгает на задних лапках ? неее.. никогда не видел)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:52
Ещё пару каких то там недель назад, Тухель просто не стал бы даже рассматривать вариант с таким клубом как МЮ. Тухель зарекомендовал себя как умным, серьёзным тренером, работающим на результат, а идти в команду где на первом месте реклама, шоу, смысла нет. Но события развиваются так, что Тухель возможно будет искать себе место. МЮ? Тут опять же, даже в такой ситуации он вряд ли пойдёт в МЮ. Ну если боссы МЮ только не решат изменить команду в лучшую сторону и очиститься от шоуменов и рекламщиков.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:08
Все хотят оторвать кусок от "Челси" когда у команды возникли проблемы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:43
Рангник просто ни какой
ОПС
ОПС
сегодня в 10:41
Пока что он прав.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:38
Ученик просто превзошёл учителя.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:28
Не пойдет он в МЮ
drug01
drug01
сегодня в 10:01
Время покажет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:42
И действительно.
beefs
beefs
сегодня в 09:40
это вполне возможно...
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