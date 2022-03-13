Агент Уремовича: «Решение приостановить контракт было непростым»

Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» , высказался о приостановке действия контракта игрока с казанским клубом.

Все, что я сейчас могу сказать — Филип приостановил контракт до лета. Никаких предложений нет, он просто приостановил контракт. Летом он останется игроком «Рубина».

Уремович не ищет новый клуб? Пока ничего конкретного нет.

Как Филип переносит происходящее? Ему было очень непросто принять это решение, он уже четыре года в «Рубине». Но он решил, что в данной ситуации так будет лучше. Как только все успокоится, как ситуация нормализуется, он вернется летом. Будем надеяться, что все будет хорошо.