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Агент Уремовича: «Решение приостановить контракт было непростым»

сегодня, 19:13

Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича, высказался о приостановке действия контракта игрока с казанским клубом.

Все, что я сейчас могу сказать — Филип приостановил контракт до лета. Никаких предложений нет, он просто приостановил контракт. Летом он останется игроком «Рубина».

Уремович не ищет новый клуб? Пока ничего конкретного нет.

Как Филип переносит происходящее? Ему было очень непросто принять это решение, он уже четыре года в «Рубине». Но он решил, что в данной ситуации так будет лучше. Как только все успокоится, как ситуация нормализуется, он вернется летом. Будем надеяться, что все будет хорошо.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:10
У них это как раз мужики!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:55
Уретримович отныне его фамилия.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:50
Ну и пусть сидит на пособии по безработице
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:42
Взрослый мужик а своего Я не имеет значит не мужик.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:31
Ну и хорошо! Воздух чище)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:14
Ну до лето пусть отдохнёт
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