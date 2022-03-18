Президент Ла Лиги: «Мбаппе не останется в ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
В свете ситуации в «Барселоне» осуществить покупку Холанда будет трудно. Но возможно, в рамках текущего положения дел финансовый фэйр-плей будет соблюден. Мбаппе точно не останется в ПСЖ. Неправильно, что он еще не объявил, где будет выступать в следующем сезоне, но это будет не ПСЖ. Я так считаю.
Ранее появилась информация, что «блауграна» нашла альтернативу Холанду.