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Президент Ла Лиги: «Мбаппе не останется в ПСЖ»

18 марта 2022, 13:54

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

В свете ситуации в «Барселоне» осуществить покупку Холанда будет трудно. Но возможно, в рамках текущего положения дел финансовый фэйр-плей будет соблюден. Мбаппе точно не останется в ПСЖ. Неправильно, что он еще не объявил, где будет выступать в следующем сезоне, но это будет не ПСЖ. Я так считаю.

Ранее появилась информация, что «блауграна» нашла альтернативу Холанду.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 марта 2022 в 08:31
да, мы в курсе
протон
протон
18 марта 2022 в 23:51
Да все в курсе уже, инсайды от самого Бензема после матча Реал - ПСЖ)
Свeтозар
Свeтозар
18 марта 2022 в 17:18
Посмотрим уже скоро и лето
David Young
David Young
18 марта 2022 в 15:00
Судя по всему это правда.
stanichnik
stanichnik
18 марта 2022 в 14:52
Это уже давно всем понятно
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта 2022 в 14:36
Всё это слухи и мнения, дождемся официальных новостей
Caniggia
Caniggia
18 марта 2022 в 14:13
Лучше бы не оставался у этих вечных европейских неудачников. Ему нужна более конкурентно способные Ла Лига или АПЛ, чтобы расти дальше.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
18 марта 2022 в 14:12
Тогда Тебас вынужден будет застрелиться!
shlomo2
shlomo2
18 марта 2022 в 13:59
Прикол будет если он пощлет всех и останется в ПСЖ...:)))
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