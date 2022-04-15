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Хавбек «Барсы» Педри выбыл до конца сезона из-за разрыва бицепса бедра

15 апреля 2022, 14:29

«Барселона» сообщила о характере травмы полузащитника Педри.

19-летний игрок получил повреждение во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Каталонский клуб объявил, что у Педри диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.

Испанские СМИ сообщают, что хавбек больше не сыграет в этом сезоне.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ FANLIVE (раскрыть)
18 апреля в 16:25
    FANLIVE
    FANLIVE ответ FenixSL (раскрыть)
    18 апреля в 09:56
    0-4 все беги отдыхать......
    FenixSL
    FenixSL ответ FANLIVE (раскрыть)
    16 апреля в 13:32
    ну знаешь ли
    Барса это не спартак
    понятное дело что поднялась бы
    как клуб нельзя не уважать ее

    да почему кто то не поймет
    я вижу что после ухода гадкого карлика кризис
    но то что Барса набивает цену абсолютно средним футболистам, это факт
    какие они там отступные поставили Гави и Педри с Фати? а как пиарят?
    по сути никто из них и ноги Иньесты не стоит
    подобное не похоже на поведение великого клуба, больше напоминает клуб что хочет подороже втюхать молодняк в итоге
    как например Атлетико сделал с петушком Гризманом сначала
    FANLIVE
    FANLIVE ответ протон (раскрыть)
    16 апреля в 13:02, ред.
      FANLIVE
      FANLIVE ответ FenixSL (раскрыть)
      16 апреля в 13:01
      0-4, Барса с 15 го места поднялась до 2-го! Толку от ваших комментов нет. Барса в кризисе. Какой смысл что то писать сейчас. хохохоох
      FANLIVE
      FANLIVE ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      16 апреля в 12:59
        chocopie748
        chocopie748
        15 апреля в 17:45, ред.
        Лупил в свои 19 (или сколько ему там) больше полусотни матчей в 21м и вот результат. Зачем? Для чего? Только для того, чтобы повысить риск травм. В балете, смотрю, "гении" не только в бухгалтерии и менеджменте, которые навыписывали гному чудовищных контрактов, но и в медштабе.
        протон
        протон
        15 апреля в 17:40
        Вспомните сколько он сыграл игр, где был Евро, Олимпиада и игры Барсы. Нужно было брать паузы, а теперь может стать хроником на подобии Дзагоева.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        15 апреля в 16:49
        Здоровья парню, многообещающий игрок!
        Птица Феникс
        Птица Феникс ответ S.L.I.P. (раскрыть)
        15 апреля в 16:40
        А они этого не понимают.
        S.L.I.P.
        S.L.I.P.
        15 апреля в 16:25
        2021 год: Педри сыграл больше всех официальных матчей - герой!
        2022 год: выбыл с разрывом мышцы

        и зачем так измотали парня.. Просто самовредительство какое-то. Из-за травм игрок теряет игровой тонус, после каждой травмы все как по новой начинать приходится.
        Был герой - мышца с дырой!
        STVA 1
        STVA 1
        15 апреля в 15:40
        Здоровья парню!
        FenixSL
        FenixSL
        15 апреля в 15:34
        вот это потеря для Барселоны
        куда же без таких звезд как Педри, Гави и Фати
        ахахаххахахахахахахахахахахаха
        каждый уже по миллиарду стоит, правда толку то!
        Птица Феникс
        Птица Феникс ответ Tex (раскрыть)
        15 апреля в 15:27
        Да, не нужно так.
        Gor Ter-Aristacessian
        Gor Ter-Aristacessian
        15 апреля в 15:20
        Вот дела... Здоровья Педри. В 19 лет, футболисту не нужны такие нагрузки.
        VeniaminS
        VeniaminS
        15 апреля в 15:10
        Не везет молодым,то Фати,теперь Педри.
        ДСА
        ДСА
        15 апреля в 15:07
        Обидно, что еще и проиграли.
        h2864mey9yqe
        h2864mey9yqe
        15 апреля в 14:56
        Это плохая новость
        Mangur
        Mangur
        15 апреля в 14:53
        Печально. Выздоравления.
        Tex
        Tex
        15 апреля в 14:48
        Это уже закономерность... Слишком большие нагрузки на организмы молодых футболистов.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        15 апреля в 14:32
        Здоровья Педри!
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