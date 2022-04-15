Хавбек «Барсы» Педри выбыл до конца сезона из-за разрыва бицепса бедра

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15 апреля 2022, 14:29

«Барселона» сообщила о характере травмы полузащитника .

19-летний игрок получил повреждение во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Каталонский клуб объявил, что у Педри диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.