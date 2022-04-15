Хавбек «Барсы» Педри выбыл до конца сезона из-за разрыва бицепса бедра

«Барселона» сообщила о характере травмы полузащитника Педри.
19-летний игрок получил повреждение во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Каталонский клуб объявил, что у Педри диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.
Испанские СМИ сообщают, что хавбек больше не сыграет в этом сезоне.
адекватный диалог это не про тебя
0-4 единственный трофей барсы
адекватный диалог это не про тебя
0-4 единственный трофей барсы
Барса это не спартак
понятное дело что поднялась бы
как клуб нельзя не уважать ее
да почему кто то не поймет
я вижу что после ухода гадкого карлика кризис
но то что Барса набивает цену абсолютно средним футболистам, это факт
какие они там отступные поставили Гави и Педри с Фати? а как пиарят?
по сути никто из них и ноги Иньесты не стоит
подобное не похоже на поведение великого клуба, больше напоминает клуб что хочет подороже втюхать молодняк в итоге
как например Атлетико сделал с петушком Гризманом сначала
Барса это не спартак
понятное дело что поднялась бы
как клуб нельзя не уважать ее
да почему кто то не поймет
я вижу что после ухода гадкого карлика кризис
но то что Барса набивает цену абсолютно средним футболистам, это факт
какие они там отступные поставили Гави и Педри с Фати? а как пиарят?
по сути никто из них и ноги Иньесты не стоит
подобное не похоже на поведение великого клуба, больше напоминает клуб что хочет подороже втюхать молодняк в итоге
как например Атлетико сделал с петушком Гризманом сначала
2022 год: выбыл с разрывом мышцы
и зачем так измотали парня.. Просто самовредительство какое-то. Из-за травм игрок теряет игровой тонус, после каждой травмы все как по новой начинать приходится.
Был герой - мышца с дырой!
2022 год: выбыл с разрывом мышцы
и зачем так измотали парня.. Просто самовредительство какое-то. Из-за травм игрок теряет игровой тонус, после каждой травмы все как по новой начинать приходится.
Был герой - мышца с дырой!
куда же без таких звезд как Педри, Гави и Фати
ахахаххахахахахахахахахахахаха
каждый уже по миллиарду стоит, правда толку то!
куда же без таких звезд как Педри, Гави и Фати
ахахаххахахахахахахахахахахаха
каждый уже по миллиарду стоит, правда толку то!