Калайчев: «Ничья на „Фиште“ — явно в плюс „Локо“»

Экс-игрок «Локомотива» Андрей Калайчев высказался о ничьей в матче «Сочи» с «железнодорожниками».

Есть понятие «волевая победа», а это такая волевая ничья. Команда дважды отыгрывалась, проявила характер, а в концовке вполне могла и выиграть. У «Локомотива» после поражения от «Ростова» видно было желание реабилитироваться, проявить себя. Хорошо вновь сыграл Изидор, а ведь не все в него верили. С точки зрения же результата ничья на «Фиште» — явно в плюс «Локо». С «Сочи» никому не бывает легко, особенно в гостях.