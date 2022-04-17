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Калайчев: «Ничья на „Фиште“ — явно в плюс „Локо“»

17 апреля 2022, 21:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Андрей Калайчев высказался о ничьей в матче «Сочи» с «железнодорожниками».

Есть понятие «волевая победа», а это такая волевая ничья. Команда дважды отыгрывалась, проявила характер, а в концовке вполне могла и выиграть. У «Локомотива» после поражения от «Ростова» видно было желание реабилитироваться, проявить себя. Хорошо вновь сыграл Изидор, а ведь не все в него верили. С точки зрения же результата ничья на «Фиште» — явно в плюс «Локо». С «Сочи» никому не бывает легко, особенно в гостях.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 00:21
Ничья - справедливый результат.
drug01
drug01
17 апреля в 21:45
Для локо хорошо
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