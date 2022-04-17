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Терюшков: «Мы начали выходить из затяжного кризиса»

17 апреля 2022, 21:37

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о текущем состоянии клуба.

«Химки» не проигрывают пять матчей. Команда на правильном пути? Безусловно. Мы начали выходить из затяжного кризиса, в котором оказались после осенней части чемпионата. Сейчас мы спокойно из неё выходим. Думаю, что у нас всё получится, задачу на сезон выполним — останемся в Премьер Лиге. Пока не хочется загадывать. Впереди ещё будет игра с прямым конкурентом — «Уфой». Надеюсь, что покажем и проявим себя в играх с «Зенитом» и «Спартаком». Но это всё в будущем.

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shlomo
shlomo
17 апреля в 21:38
Ну не проигрывать это одно, но нужно еще и выигрывать...
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