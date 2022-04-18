Лучший бомбардир «Вильярреала» Морено получил травму

«Вильярреал» сообщил о травме лучшего бомбардира команды.
У форварда Жерара Морено выявлено перенапряжение мышц правой ноги. О сроке восстановления 30-летнего игрока не сообщается.
Морено – лучший бомбардир «Вильярреала» в Примере — 9 голов.
27 апреля «Вильярреал» в гостях встретится с «Ливерпулем» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 5 мая.
вперед лодка!
вперед лодка!
У Жерара весь сезон такой - от повреждения к повреждению. Наверное, одна из причин того, что чемпионат для Вильярреала складывается не очень удачно.
У Жерара весь сезон такой - от повреждения к повреждению. Наверное, одна из причин того, что чемпионат для Вильярреала складывается не очень удачно.