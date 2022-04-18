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Лучший бомбардир «Вильярреала» Морено получил травму

18 апреля 2022, 22:07

«Вильярреал» сообщил о травме лучшего бомбардира команды.

У форварда Жерара Морено выявлено перенапряжение мышц правой ноги. О сроке восстановления 30-летнего игрока не сообщается.

Морено – лучший бомбардир «Вильярреала» в Примере — 9 голов.

27 апреля «Вильярреал» в гостях встретится с «Ливерпулем» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 5 мая.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 05:17
В самый неподходящий момент.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 апреля в 05:04
Скорейшего выздоровления.
ОПС
ОПС
19 апреля в 03:41
Травма - это всегда плохо. А впереди Ливерпуль. Здоровья!
FenixSL
FenixSL
19 апреля в 00:08
надо брать ЛЧ тем составом что есть!
вперед лодка!
протон
протон
19 апреля в 00:07
Огромная потеря, хотелось бы увидеть этот эпичный матч в оптимальных составах
У Жерара весь сезон такой - от повреждения к повреждению. Наверное, одна из причин того, что чемпионат для Вильярреала складывается не очень удачно.
Bensurr
Bensurr
18 апреля в 23:01
Надеюсь он сыграет против Ливерпуля
shlomo
shlomo
18 апреля в 22:32
Плохая новость..здоровья!
Imrebellion
Imrebellion
18 апреля в 22:10
Мда. Против Ливерпуля даже не оптимальным составом поиграют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 22:08
Это потеря для команды...
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