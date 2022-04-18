Лучший бомбардир «Вильярреала» Морено получил травму

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18 апреля 2022, 22:07

«Вильярреал» сообщил о травме лучшего бомбардира команды.

У форварда выявлено перенапряжение мышц правой ноги. О сроке восстановления 30-летнего игрока не сообщается.

Морено – лучший бомбардир «Вильярреала» в Примере — 9 голов.

27 апреля «Вильярреал» в гостях встретится с «Ливерпулем» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 5 мая.