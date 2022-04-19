Будущее Алексея Миранчука и Кокорина в чемпионате Италии под вопросом

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов высказался о ситуации вокруг российских футболистов, которые выступают в Серии А.

Вполне вероятно, что «Фиорентина» расстанется с Кокориным. У клуба были налоговые льготы, поэтому им было невыгодно расставаться с Александром, пока не пройдут два налоговых года. Но уже летом, даже если будет расторжение контракта с форвардом, «Фиорентина» потеряет минимальные деньги.

Что касается Миранчука, то в «Аталанте» сейчас идет происходит смена руководства. Судьба Алексея сейчас под большим вопросом. Я не исключаю, что хавбек сменит клуб. Сейчас трудно сказать, останется он Европе или вернется в Россию.