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Будущее Алексея Миранчука и Кокорина в чемпионате Италии под вопросом

19 апреля 2022, 15:56

Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов высказался о ситуации вокруг российских футболистов, которые выступают в Серии А.

Вполне вероятно, что «Фиорентина» расстанется с Кокориным. У клуба были налоговые льготы, поэтому им было невыгодно расставаться с Александром, пока не пройдут два налоговых года. Но уже летом, даже если будет расторжение контракта с форвардом, «Фиорентина» потеряет минимальные деньги.

Что касается Миранчука, то в «Аталанте» сейчас идет происходит смена руководства. Судьба Алексея сейчас под большим вопросом. Я не исключаю, что хавбек сменит клуб. Сейчас трудно сказать, останется он Европе или вернется в Россию.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ VeniaminS (раскрыть)
19 апреля в 19:39
Скорее табуретку на крючок - он ей более профессионально орудует.
CarcassBT
CarcassBT
19 апреля в 18:28
В случае с Кокорини давно всем ясно, что это не "трансфер футболиста", а тупо преступная сделка по отмыву бабосов, фидун спец по таким выкрутасам😉😝
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 18:05
У Коко светлое будущее, без вариантов, а с Миранчуком непонятно
mvxxt2a5xz78
mvxxt2a5xz78
19 апреля в 17:19
На Италию посмотрели, пора уже и в родное болото возвращаться.
протон
протон
19 апреля в 17:14
Кокорин держал клуб в заложниках
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 16:39
Кокорину пора бутсы на крючок!!!
Cat01
Cat01
19 апреля в 16:35
Скоро всё узнаем
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 16:30
Ну если Миранчука захотят видеть у себя Зенит или тот же Локо, то куда, интересно , подастся лодырь и симулянт Кокоша? Неужели его кто-то к себе захочет с его жирными запросами? Или в Урал, который одной ногой в ФНЛ тысяч за 50 русских в месяц?
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 16:30
По Кокорину вообще вопросов нет.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 16:24
Миранчук еще может заиграть в каком нибудь итальянском середняке, а Кокорин уже все, закончился как футболист.
Futurista
Futurista
19 апреля в 16:19, ред.
Потеря чемпионатом Италии Кокорина - это потеря потерь...Кокоша - идол ленивых итальяшек...ничего не делать и получать огромные бабки при этом не нарушая законов...мечта донов карлеонов)...
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
19 апреля в 16:12
Я думаю Алексею надо клуб попроще в той же серии А. А с Коко все понятно.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 16:10
С Кокошей и так всё ясно, а с Алексеем политика замешена.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 апреля в 16:09
Ну да.
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 16:07
Не по зубам нашим пешеходам Серия А, уровень у наших слишком низкий, не тянут они. РПЛ для них потолок. Ну а если в Европу, то не выше, чем уровень Венгрии, Польши или Финляндии какой-нибудь.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 апреля в 16:01
Под вопросом, значит нужно что-то менять.
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