ПСЖ хочет избавиться от Серхио Рамоса

Руководство ПСЖ планирует расстаться с защитником Серхио Рамосом, пишет Le Parisien.
Причина — травматичность игрока и его высокая зарплата.
Текущий договор испанца рассчитан еще на один год. Утверждается, что стороны уже запланировали встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Нищенствуют что ли...??
Понятно что костлявая рука голода совсем припёрла...но не до такой же степени....
Что Месси...что Рамос...в Барсе и Реале на Доширак мелочь сшибали...и решили "сытой" жизнью насладится...а в итоге...
Нищенствуют что ли...??
Понятно что костлявая рука голода совсем припёрла...но не до такой же степени....
Что Месси...что Рамос...в Барсе и Реале на Доширак мелочь сшибали...и решили "сытой" жизнью насладится...а в итоге...
Его как будто не для игры покупали, а для того, чтобы выпендриться
Вроде "смотрите какой у нас состав, какие звёзды (пусть и "потухшие")"
Его как будто не для игры покупали, а для того, чтобы выпендриться
Вроде "смотрите какой у нас состав, какие звёзды (пусть и "потухшие")"
Серёжа в любом случае крутой игрок ещё. Но то ли мотивация упала, то ли действительно травмы стали хроническими.
Серёжа в любом случае крутой игрок ещё. Но то ли мотивация упала, то ли действительно травмы стали хроническими.
единственное, с азарчиком сильно ошиблись, не нужен был он, многие предполагали все то, что с ним происходит, сильно заранее
а в целом, молодцы
единственное, с азарчиком сильно ошиблись, не нужен был он, многие предполагали все то, что с ним происходит, сильно заранее
а в целом, молодцы