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ПСЖ хочет избавиться от Серхио Рамоса

19 апреля 2022, 21:13

Руководство ПСЖ планирует расстаться с защитником Серхио Рамосом, пишет Le Parisien.

Причина — травматичность игрока и его высокая зарплата.

Текущий договор испанца рассчитан еще на один год. Утверждается, что стороны уже запланировали встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 апреля в 05:16
ЗиЗу очень мощно ушёл.
95-shishani-95
95-shishani-95
20 апреля в 05:14
Надо ему вернуться в Реал Мадрид с минимальными запросами по зарплате, и там завершить свою мощную карьеру.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 04:38
Подписание контракта с ним было большой ошибкой.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 23:42
А че, пристрелить не судьба ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 23:33
Никогда не понимал всех этих "путешествий" на закате карьеры....
Нищенствуют что ли...??
Понятно что костлявая рука голода совсем припёрла...но не до такой же степени....
Что Месси...что Рамос...в Барсе и Реале на Доширак мелочь сшибали...и решили "сытой" жизнью насладится...а в итоге...
NOVA
NOVA
19 апреля в 23:31
рамос знал что будет уже балластом в Реале, поэтому решил поиметь бабла у псж, а так надо ему в интер майями к бексу!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
19 апреля в 23:20
То ли зарплата слишком большая, чтобы закончить с карьерой игрока.
gentlewolf
gentlewolf
19 апреля в 23:19
А вообще ощущение что его укусил Азар.
gentlewolf
gentlewolf
19 апреля в 23:18
Обратно надо, в теплые и безветренные края, еще попылит.
Jake Fallop
Jake Fallop
19 апреля в 23:07
"Пешеход" даже лёжа делает больше, чем гелевый с большим НУЛЕМ трофеев.... А-ха-ха-ха...
vova505
vova505
19 апреля в 23:06
Он ведь к моменту покупки был уже "совсем не тот"
Его как будто не для игры покупали, а для того, чтобы выпендриться
Вроде "смотрите какой у нас состав, какие звёзды (пусть и "потухшие")"
lobsterdam
lobsterdam
19 апреля в 23:00
А они думали, что он играть в футбол в Париж приехал! Святая простота!
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 22:41
Пусть Серхио выложит в "Телеге" речь "Ахмат сила" и тогда Рамзан Ахмадович может заберёт его в Терек, а то бедолаге некуда будет податься.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 22:38
Зря его брали. Никакой пользы ПСЖ он не принес.
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 22:23
Неудивительно, провальный переход.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 22:23
Как по мне, так лучше завершать карьеру как Зидан, на пике.. Когда ты уходишь, а тебя просят остаться еще. Чем вот так, когда про великого игрока начинают говорить, что он не нужен уже и т.д.
Серёжа в любом случае крутой игрок ещё. Но то ли мотивация упала, то ли действительно травмы стали хроническими.
vedevas_93
vedevas_93
19 апреля в 22:12, ред.
все таки реал очень во время избавляются от игроков пик формы и кпд которых подходит к концу, а требования по финансам все еще на высоте

единственное, с азарчиком сильно ошиблись, не нужен был он, многие предполагали все то, что с ним происходит, сильно заранее

а в целом, молодцы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 апреля в 21:54
Лечиться от шопоголизма для начала надо, а то один Рамос уйдет, а ему на смену еще десяток таких же накупят
Carl Lewis
Carl Lewis
19 апреля в 21:42
Не нужен такой игрок.
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 21:33
Кому сейчас нужен этот сбитый лётчик?
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 21:32
Эх Серёга)))
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 21:16
Дорогой хомутик себе на шею повесили, а он еще с брачком оказался.
shur
shur
19 апреля в 21:16
...не очень хорошая история для Рамоса, которого мы знаем как хорошего футболиста ...!
Carl Lewis
Carl Lewis
19 апреля в 21:14
Рамос аут.
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 21:14
Зачем только брали?
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