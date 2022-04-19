ПСЖ хочет избавиться от Серхио Рамоса

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19 апреля 2022, 21:13

Руководство ПСЖ планирует расстаться с защитником , пишет Le Parisien.

Причина — травматичность игрока и его высокая зарплата.

Текущий договор испанца рассчитан еще на один год. Утверждается, что стороны уже запланировали встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.