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Мостовой: «Есть женский футбол, пускай там женщины и судят»

21 апреля 2022, 19:11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Я против. Зачем женщинам лезть туда? У женщин есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Я понимаю, что где-то там в Европе показывают: одна, вторая. Есть женский футбол, пускай там судят. У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить. Зачем это?

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 23:59
Правильно говорит Мостовой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 21:25
Место женщины дальняя комната,обслуживать мужа и дом хозяйство и больше ничего.Когда портятся женщины портится всё общество,они давно испортились.
pomor45
pomor45
21 апреля в 20:30
У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить.
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Оказывается плохо судят потому что места не хватает. По-моему всё ровно наоборот.
баск
баск
21 апреля в 19:58
Я никак понять не могу- для чего барышни во всём мире прут в мужской футбол, что им там надо?) Вот же неугомонные..)
У них в своём женском большой недобор квалифицированных судей, часто
приходится судить мужикам, полностью или частично.

Мужички как таковые чтоль нужны?
Тогда почему бы не подойти после матча, по-людски, сказать- так и так,
сегодня свободна до утра, люблю белое вино, судачки а-ля натюрель
и клубничный десерт)
И всё будет хорошо, зачем же на поле-то лезть?))
Cat01
Cat01
21 апреля в 19:56
Правильно мыслит
DaslerU
DaslerU
21 апреля в 19:53
Хватит уже всё переменять с Запада. Что для них хорошо, для нас это мракобесие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 19:48
Зря мост пошёл против заремы, кара наступит мгновенно.
beefs
beefs
21 апреля в 19:41
совершенно верно говорит...
FenixSL
FenixSL
21 апреля в 19:32
иди поспи с такими суждениями
средние века
cska1948
cska1948
21 апреля в 19:25
И что это даст? Или Салихова считает, что женщину-арбитра невозможно купить? Если так, то она ошибается. Женщину купить можно, это доказано веками...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 19:21
Везде лезет.
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