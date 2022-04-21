Мостовой: «Есть женский футбол, пускай там женщины и судят»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Я против. Зачем женщинам лезть туда? У женщин есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Я понимаю, что где-то там в Европе показывают: одна, вторая. Есть женский футбол, пускай там судят. У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить. Зачем это?