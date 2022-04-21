Мостовой: «Есть женский футбол, пускай там женщины и судят»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.
Я против. Зачем женщинам лезть туда? У женщин есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Я понимаю, что где-то там в Европе показывают: одна, вторая. Есть женский футбол, пускай там судят. У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить. Зачем это?
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Оказывается плохо судят потому что места не хватает. По-моему всё ровно наоборот.
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Оказывается плохо судят потому что места не хватает. По-моему всё ровно наоборот.
У них в своём женском большой недобор квалифицированных судей, часто
приходится судить мужикам, полностью или частично.
Мужички как таковые чтоль нужны?
Тогда почему бы не подойти после матча, по-людски, сказать- так и так,
сегодня свободна до утра, люблю белое вино, судачки а-ля натюрель
и клубничный десерт)
И всё будет хорошо, зачем же на поле-то лезть?))
У них в своём женском большой недобор квалифицированных судей, часто
приходится судить мужикам, полностью или частично.
Мужички как таковые чтоль нужны?
Тогда почему бы не подойти после матча, по-людски, сказать- так и так,
сегодня свободна до утра, люблю белое вино, судачки а-ля натюрель
и клубничный десерт)
И всё будет хорошо, зачем же на поле-то лезть?))
средние века
средние века