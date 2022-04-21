Григорян: «Я против сегодняшних мужчин-арбитров»

Главный тренер женской команды ЦСКА прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Я позитивно отношусь к предложению Салиховой. Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.