Григорян: «Я против сегодняшних мужчин-арбитров»

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.
Я позитивно отношусь к предложению Салиховой. Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.
Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить? Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно.
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Болельщики хотят чтобы было ЛУЧШЕ, а не хуже!
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Болельщики хотят чтобы было ЛУЧШЕ, а не хуже!