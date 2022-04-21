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Григорян: «Я против сегодняшних мужчин-арбитров»

21 апреля 2022, 20:46

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Я позитивно отношусь к предложению Салиховой. Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.

Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить? Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
22 апреля в 08:49
"...Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить? Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно."
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Болельщики хотят чтобы было ЛУЧШЕ, а не хуже!
протон
протон
22 апреля в 00:19
Не удивительно, что человек тренирует женщин футболистов .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 апреля в 22:54, ред.
Российский футбол загибается, команды и арбитры отстранены от всех европейских и мировых соревнований, международная изоляция по всем фронтам, скоро жрать будет нечего, впору думать, как в сегодняшних реалиях остаться на плаву, а у них одна забота - заменить арбитров мужчин на дам, и всё будет в порядке. Живут в каком-то параллельном мире. Дурдом в политике, экономике, теперь и спорт к этому дурдому подключают. Вчера пошёл в магазин, хотел краску в банках купить, так хрен тебе, пусто. А они "давай арбитров менять".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
21 апреля в 21:41
Только нужно уточнить, что честные и независимые люди в руководстве РФС, потому что судьи не могут судить честно, если руководство требует, чтобы они судили определенным образом.
pomor45
pomor45 ответ Птица Феникс (раскрыть)
21 апреля в 21:23
Это, если он - Жираф.
Птица Феникс
Птица Феникс
21 апреля в 21:16
Ему виднее.
Carl Lewis
Carl Lewis
21 апреля в 21:15
Ну и ну.
lotsman
lotsman
21 апреля в 21:09
По моему у дедушки Крылова было что то - А вы друзья, как не садитесь, но........
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 21:02
Футбол в России скатывается до любительского уровня.
Cat01
Cat01
21 апреля в 20:58
Ему видней
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 20:56
Женщины это не выход! Систему нужно менять! Дюковых и весь РФС разгонять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 20:54
Знатный щелчок по носу получится...
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 20:52
А почему бы и нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 20:52
Эх, честные люди нужны - пол не главнее...
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