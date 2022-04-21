Колосков — о женщинах-арбитрах: «У нас мужчины толком судить не умеют»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.
Мне кажется, что это бред какой-то. Сначала мы приглашаем иностранных судей и инструкторов, теперь женщин давайте. У нас мужчины толком судить не умеют. Какой у них опыт? Где они его возьмут? Мы не тем занимаемся. Других проблем в российском футболе хватает. У судей был потерян контроль, но сейчас они немного выровнялись.
Приехал португалец — до фонаря ему все эти судейские вопросы: языка не знает, традиций тоже. В это время Ашот ушёл в лигу — корабль остался без командира. Отсюда и результат. При чём тут женщины, не женщины… Сейчас роботы пойдут судить. Моё мнение: надо не фигуры переставлять, а заниматься подготовкой судей.
Как и Смородская со всеми ее родственниками на всех постах "Локо", как они бесят, дали чисто к денежному потоку на время присосаться, а потом по выходу на пенсию оба забыли про это и решили, что они "эффективными менеджерами" были, а не просто ворами.
Как и Смородская со всеми ее родственниками на всех постах "Локо", как они бесят, дали чисто к денежному потоку на время присосаться, а потом по выходу на пенсию оба забыли про это и решили, что они "эффективными менеджерами" были, а не просто ворами.
Вот только непонятно кто и когда начнет заниматься подготовкой судей, а то сплошные рассуждения. Может и правда пора роботов ставить, у них и глаз не "замылится" и вопросы личностного благосостояния их не волнуют!
Вот только непонятно кто и когда начнет заниматься подготовкой судей, а то сплошные рассуждения. Может и правда пора роботов ставить, у них и глаз не "замылится" и вопросы личностного благосостояния их не волнуют!