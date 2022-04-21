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Колосков — о женщинах-арбитрах: «У нас мужчины толком судить не умеют»

21 апреля 2022, 19:59

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Мне кажется, что это бред какой-то. Сначала мы приглашаем иностранных судей и инструкторов, теперь женщин давайте. У нас мужчины толком судить не умеют. Какой у них опыт? Где они его возьмут? Мы не тем занимаемся. Других проблем в российском футболе хватает. У судей был потерян контроль, но сейчас они немного выровнялись.

Приехал португалец — до фонаря ему все эти судейские вопросы: языка не знает, традиций тоже. В это время Ашот ушёл в лигу — корабль остался без командира. Отсюда и результат. При чём тут женщины, не женщины… Сейчас роботы пойдут судить. Моё мнение: надо не фигуры переставлять, а заниматься подготовкой судей.

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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 00:15
С начало 90х и целых 13 лет Колосков не заложил школу судей из которой должны были выйти квалифицированные кадры, которые сейчас бы судили. Даже тогда на ответственные матчи приглашали иностранных судей
minai
minai ответ drug01 (раскрыть)
21 апреля в 22:32, ред.
Точно. Это дешевле, чем мужиков переучивать.
minai
minai
21 апреля в 22:30
Колосков достукается. Отлупят его феминистки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 21:39
Этот старый вор, который все деньги сборной через свои счета гонял и платил сборникам сколько считал нужным и о котором снимали расследования еще в 90-х, как у всех его родственников замки стоят, всё не уймется.

Как и Смородская со всеми ее родственниками на всех постах "Локо", как они бесят, дали чисто к денежному потоку на время присосаться, а потом по выходу на пенсию оба забыли про это и решили, что они "эффективными менеджерами" были, а не просто ворами.
drug01
drug01
21 апреля в 20:59
Надо просто их учить
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 20:27
"У нас мужчины толком судить не умеют, так может у женщин получится?"
Loko57
Loko57
21 апреля в 20:20
А где связь между тем что мужчины не умеют судить и женщиной арбитром?!
Вот только непонятно кто и когда начнет заниматься подготовкой судей, а то сплошные рассуждения. Может и правда пора роботов ставить, у них и глаз не "замылится" и вопросы личностного благосостояния их не волнуют!
cska1948
cska1948
21 апреля в 20:09
Кто такая в футбольном мире Зарема Салихова? Почему все стали обсуждать то, что она сказала?
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 20:05
Да и мужчины тоже подчас теряются..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 20:04
Главное чтобы судья был квалифицированным.
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