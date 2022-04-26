ПСЖ планирует продать 7-8 футболистов. Среди таковых значатся Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Тило Керер и Лайвен Курзава.
Ряд итальянских клубов интересуется Паредесом, однако сам игрок хочет остаться в парижской команде.
Помимо этого, главный тренер ПСЖ может сменить место работы.
В клубе собралось много проходимцев, которые рассказывали шейхам сладкие сказки и под это покупали игроков прежде всего с выгодой для себя.
Ну вот как можно было подписать уже закончившего с футболом Рамосом? В Реале поняли, что от него не будет толку, так как травмы и возраст ему не дадут даже иногда выходить на замену в конце матча, а кто то в ПСЖ убедил, что Рамос будет столбом победного состава в ЛЧ.
Думаю стимулом для чистки состава и скорее всего в руководстве и смена тренерского состава, были требования Мбаппе на переговорах.
И похоже что Мбаппе останется, а вместе с тем будет проведена компания по привлечения в клуб реально крутых футболистов, лучших на данный момент, а не двадцать лет назад.
В клубе собралось много проходимцев, которые рассказывали шейхам сладкие сказки и под это покупали игроков прежде всего с выгодой для себя.
Ну вот как можно было подписать уже закончившего с футболом Рамосом? В Реале поняли, что от него не будет толку, так как травмы и возраст ему не дадут даже иногда выходить на замену в конце матча, а кто то в ПСЖ убедил, что Рамос будет столбом победного состава в ЛЧ.
Думаю стимулом для чистки состава и скорее всего в руководстве и смена тренерского состава, были требования Мбаппе на переговорах.
И похоже что Мбаппе останется, а вместе с тем будет проведена компания по привлечения в клуб реально крутых футболистов, лучших на данный момент, а не двадцать лет назад.