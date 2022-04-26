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ПСЖ планирует продать 7-8 футболистов

вчера, 18:45

ПСЖ планирует продать 7-8 футболистов. Среди таковых значатся Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Тило Керер и Лайвен Курзава.

Ряд итальянских клубов интересуется Паредесом, однако сам игрок хочет остаться в парижской команде.

Помимо этого, главный тренер ПСЖ может сменить место работы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:36
Лучше увольте спортдиректора
Если ПСЖ согласится строить команду по требованиям Месси, их несомненно ждет успех. Хейтеры уверены, что Месси всем руководил в Барсе и Аргентине - как итог: два требла и первый титул Аргентины за 28 лет. Стоит довериться ему.
Паредеса в Ювентус!!!!! Этот футболист всегда спокоен, тактически очень грамотный. Посмотрите на его карту тепловую. При очень активной вовлеченности, Леандро умудряется играть в квадрате 10 на 10 метров. Посмотрите, это фантастика.
112910415
112910415
вчера в 20:04
много лишних, факт
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:53
Псж никогда не выйграет лч
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 19:52
Тотальная распродажа прошлогодней коллекции.
Оптовым покупателям скидка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:44
Наверное совсем всё плохо!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:34
ПСЖ в первую очередь надо гнать в шею Леонардо и его команду. Вот кто истинный враг клуба. Человеку доверили трансферную политику, а он ее еще в «Милане» провалил, набрав хлам за 200 миллионов. Абсолютный профан в данном вопросе, непонятно, зачем и за какие заслуги брали.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:26
По чистку все правильно а вот лучшие не поедут думаю! Только если в возрасте!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:16
Значит многие игроки не нужны.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:14
7-8 продать и ещё 15 подписать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:10
Можно и больше продать, только никто не купит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:06
Сначала понабрали игроков, теперь думают как от них избавиться....
Скорее всего к этому списку добавятся еще Икарди, Кейлор Навас, Рафинья, Сарабия, Ареоля, Рико....еще Ди Мария уйдет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:02, ред.
Собственно говоря чистка в ПСЖ намечалась давно, но начать было её не так-то просто.

В клубе собралось много проходимцев, которые рассказывали шейхам сладкие сказки и под это покупали игроков прежде всего с выгодой для себя.

Ну вот как можно было подписать уже закончившего с футболом Рамосом? В Реале поняли, что от него не будет толку, так как травмы и возраст ему не дадут даже иногда выходить на замену в конце матча, а кто то в ПСЖ убедил, что Рамос будет столбом победного состава в ЛЧ.

Думаю стимулом для чистки состава и скорее всего в руководстве и смена тренерского состава, были требования Мбаппе на переговорах.

И похоже что Мбаппе останется, а вместе с тем будет проведена компания по привлечения в клуб реально крутых футболистов, лучших на данный момент, а не двадцать лет назад.
drug01
drug01
вчера в 18:58
Слишком много!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:50
Давно пора было это сделать
beefs
beefs
вчера в 18:48
Это уже чистка...
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