«Реал» совершил камбэк в матче с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в дополнительное время в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Первый гол в матче на 75-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 90-й минуте форвард «Реала» Родриго сравнял счёт, а в дополнительное ко второму тайму время Родриго оформил дубль, чем перевёл игру в овертайм. На 95-й минуте в ворота «Манчестер Сити» был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.
Первый матч между клубами закончился со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, «Реал» вышел в финал по сумме двух встреч — 6:5. В финальном матче «Реал» встретится с «Ливерпулем».
Сами виноваты. Просто нужно было удержать счет пару минут и если ты этого не умеешь, вряд ли сможешь выиграть лч.
Сливочные на протяжении всего плей-офф показывали характер и нельзя сказать, что прошли в финал незаслуженно. Везет тому, кто везет)
А последние 15 минут можно было и не проводить, это было актёрское мастерство одного игрока по имени Эдер Милитао, который то умирал, то возвращался на поле, убив минут 10 на эти трюки)
Сами виноваты. Просто нужно было удержать счет пару минут и если ты этого не умеешь, вряд ли сможешь выиграть лч.
Сливочные на протяжении всего плей-офф показывали характер и нельзя сказать, что прошли в финал незаслуженно. Везет тому, кто везет)
А последние 15 минут можно было и не проводить, это было актёрское мастерство одного игрока по имени Эдер Милитао, который то умирал, то возвращался на поле, убив минут 10 на эти трюки)
Исторический матч! Спасибо, Реал Карла Анчелотти!
Сложно что-то добавить. Круто видеть, как замены, как сказал ведущий аналитик страны Георгий Черданцев, не на кого, вывели Реал в финал ЛЧ. Георгию пожелаем почаще смотреть матчи ведущих команд мира, а фанатов Реала с победой!
Пожалуй, самый яркий поход в финал ЛЧ в истории! 3 камбэка!
П.С. Может кажется, но все время в подобных матчах в основе играет Начо… :)
Не знаю, что должно случиться в финале, чтобы лично я не пересматривал годами именно полуфиналы с Сити.
Гвардиолу уже искренне жаль - глядя на футбол сити, ощущение, что после Барселоны его главная идея - отсутствие ярковыраженной звёзды в составе. Может, зря?…
Исторический матч! Спасибо, Реал Карла Анчелотти!
Сложно что-то добавить. Круто видеть, как замены, как сказал ведущий аналитик страны Георгий Черданцев, не на кого, вывели Реал в финал ЛЧ. Георгию пожелаем почаще смотреть матчи ведущих команд мира, а фанатов Реала с победой!
Пожалуй, самый яркий поход в финал ЛЧ в истории! 3 камбэка!
П.С. Может кажется, но все время в подобных матчах в основе играет Начо… :)
Не знаю, что должно случиться в финале, чтобы лично я не пересматривал годами именно полуфиналы с Сити.
Гвардиолу уже искренне жаль - глядя на футбол сити, ощущение, что после Барселоны его главная идея - отсутствие ярковыраженной звёзды в составе. Может, зря?…
В "АВ" Грилиш был мега-тащером, в МС он стал прекрасноволосым лавочником, КДБ Пеп решил, наконец, сделать лидером команды, промариновав лучшие годы в ротации. Это уметь надо так личностей закрывать, которые могут победы в ЛЧ приносить.
В "АВ" Грилиш был мега-тащером, в МС он стал прекрасноволосым лавочником, КДБ Пеп решил, наконец, сделать лидером команды, промариновав лучшие годы в ротации. Это уметь надо так личностей закрывать, которые могут победы в ЛЧ приносить.