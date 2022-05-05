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«Реал» совершил камбэк в матче с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в дополнительное время в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Первый гол в матче на 75-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 90-й минуте форвард «Реала» Родриго сравнял счёт, а в дополнительное ко второму тайму время Родриго оформил дубль, чем перевёл игру в овертайм. На 95-й минуте в ворота «Манчестер Сити» был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Первый матч между клубами закончился со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, «Реал» вышел в финал по сумме двух встреч — 6:5. В финальном матче «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 07:32
Ключевой момент вовсе не в матче, а в Реале. Реал сам себе ключевой момент. Что мешало МС. дважды забивать после замены и даже после двух пропущенных? А для Реала такое разве впервые. 14 год вспомни.
Так что дело не в заменах, хотя они и важны. Дело в том, что Реал Велик, а МС просто дорого стоит.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:25
посади любого комментатора сосера вместо черданцева - результат будет не хуже и дешевле
eleven LC
eleven LC
сегодня в 07:20, ред.
90 минут на Бернабеу это очень долго!
ПСЖ,Челси и МанСити теперь знают это лучше всех!
Оказывается характер победителей не купишь за нефтяные миллиарды!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:12
Позорище МС)) на 76 минуте перестал смотреть будучи уверенным, что МС уже своего не упустит, но так умудриться проиграть - это надо постараться)) Реал молодцы, унизили англосаксов, уважуха за волю к победе!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:06
Выход турецкого полузащитника Гюндогана сломал игру Сити
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:05
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Позорный чемпион Англии!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Воля к победе ...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:52
Что остается делать барсаглорам после очерного позора-валить все на судей.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:49
Еще одно доказательство, что Пепка-очередной шарлатан, который вытаскивает АПЛ только за счет скамейки какой-то стабильности, в ЛЧ каждый год получает от более мотивированных клубов. Если в БАварии он мог жаловаться на травмы и судей, то в МС ему дали все-а он который год не может.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
сегодня в 06:42
95 shishani-95 ничего против Реала не имел, просто констатировал факты , Реал конечно с победой))
Кьянти
Кьянти
сегодня в 06:34
Как по мне, то Реал должен брать эту ЛЧ, он ее кровью и потом заслужил. Ливер, при всем уважении к нему не заслуживает победы, это было бы метафизически несправедливо. Кого и как прошёл Реал и кого Ливерпуль....

Что до Сити, то не дорос он до трофея. Перефразируя К. Джентиле скажу: ...ЛЧ не греб...х балерин...
112910415
112910415
сегодня в 06:29
а вот расслабляться не надо !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Всем камбэкам − камбэк! У шейхов скоро лопнет терпение?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:10
У Азара появился шанс «выиграть» ЛЧ и этим самым ещё принести денег Челси 🔥 как и неделей ранее, когда Реал выиграл Ла Лигу, тем самым доплатив доп.бонусы Челси в 10 млн
Жаль, что из-за травм такое с ним происходит, но спасибо, что даже не играя приносит деньги бывшему клубу.

P.S. Реал с победой!👌🏽 Хороший сезон, независимо от того, как сыграют в финале против Ливерпуля.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:10
Приветствую! Про чердака уже устал говорить. Это надо такого дятла держать.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:49
Болельщиков Реала с очередным финалом ЛЧ.
Болельщики МС рано начали бронировать билеты в Париж на финал ЛЧ. А Черданцеву не каркать раньше финального свистка, да и вообще не мешало бы подлечиться в клинике у психиатора.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:46
Удивительный поход Реала к финалу ЛЧ!. Об этом можно потом фильмы снимать!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:26
Ошибка в том что Махреза заменил Пеп. И слишком само уверенность Сити привёл гол. Надо до свистка играть а не быть мыслями в финале.
Верг
Верг
сегодня в 02:47
Грац реал, наказал гвардиолу, надеюсь 2 их местных игорька рыдают сегодня
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 02:23
Выкинули за борт двух шейховских недоклубов подряд ахах

Что-то глоров на ветке не видно, куда все пропали? :D
311
311 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:16
Остап Бендер каталонского разлива!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 02:11
Так он уже привык. Вылетает и идет к шейхам просить еще 250 миллионов на прекрасноволосых Грилишей.
311
311
сегодня в 02:08
Что с лицом, Пеп?)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:59
Задача выполнена ✔️
TASKMASTER
TASKMASTER ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:53
😂😂😂
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:53
На самом деле, конечно, обидно за Пепа. Если бы его легендарную связку с Эвребе вернуть, он на изи бы прошел.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:52
Добрый вечер, Соккер! За что комментарий Летучего Голландца попал в лучший комментарий? По каким критериям определяется лучший комментарий? Просто тут ничего такого не видно!
Gelious
Gelious
сегодня в 01:50
Великий Мадрид, ты вновь показал всему миру, что такое характер. Пофиг на этих жалких хейтеров, нужно брать финал!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:48
Привет, Эллиада! Когда зайдёшь с этого профиля и отпишешься?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:46
Просто интересная статистика

- Гвардиола в 6-й раз вылетел из ЛЧ в полуфинале и повторил антирекорд Моуринью
- Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года. У него 1 финал за эти 11 лет
- «Реал» в 17-й раз вышел в финал КЕЧ / ЛЧ. Все семь предыдущих клуб выиграл
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