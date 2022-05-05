«Реал» совершил камбэк в матче с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:36

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в дополнительное время в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Первый гол в матче на 75-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 90-й минуте форвард «Реала» Родриго сравнял счёт, а в дополнительное ко второму тайму время Родриго оформил дубль, чем перевёл игру в овертайм. На 95-й минуте в ворота «Манчестер Сити» был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Первый матч между клубами закончился со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, «Реал» вышел в финал по сумме двух встреч — 6:5. В финальном матче «Реал» встретится с «Ливерпулем».