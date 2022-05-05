«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона.
В полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (5:2), а «Реал» — «Манчестер Сити» (6:5). Финальная встреча состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
«Ливерпуль» и «Реал» уже встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Тогда мадридский клуб одержал победу над «красными» со счётом 3:1.
Черданцев: «Ну «Сити» уже в финале»
и тут я понял, что будет офигенный камбэк!
Черданцев: «Ну «Сити» уже в финале»
и тут я понял, что будет офигенный камбэк!
Жду рекорда от Бензема и возмездие от Салаха!!!
Ливерпуль выиграет Ушастого!!!
Жду рекорда от Бензема и возмездие от Салаха!!!
Ливерпуль выиграет Ушастого!!!
Супер финал Лиги Чемпионов
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Ливерпуль - Реал !
И пусть победит сильнейший , Реально - Реал !!!
Супер финал Лиги Чемпионов
Монстры современного футбола ⚽️
Лучшие клубы мирового футбола ⚽️
Ливерпуль - Реал !
И пусть победит сильнейший , Реально - Реал !!!
Владельцы ресторанный сферы из Франции уже потирают руки ожидая фанатов.
Владельцы ресторанный сферы из Франции уже потирают руки ожидая фанатов.
Ждемс.
Ждемс.