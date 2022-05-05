«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов

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сегодня, 00:38

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона.

В полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (5:2), а «Реал» — «Манчестер Сити» (6:5). Финальная встреча состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

«Ливерпуль» и «Реал» уже встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Тогда мадридский клуб одержал победу над «красными» со счётом 3:1.