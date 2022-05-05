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«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов

сегодня, 00:38

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона.

В полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (5:2), а «Реал» — «Манчестер Сити» (6:5). Финальная встреча состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

«Ливерпуль» и «Реал» уже встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Тогда мадридский клуб одержал победу над «красными» со счётом 3:1.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 07:22
откуда такая уверенность у фаната FC Congratulations?
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:21
Где-то ближе к 90 минуте.
Черданцев: «Ну «Сити» уже в финале»

и тут я понял, что будет офигенный камбэк!
lotsman
lotsman
сегодня в 07:12
Реал будет победителем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:02
Реалу удачи в финале!
Ron09
Ron09
сегодня в 06:44
Комментатор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) Георгий Черданцев не верил, что мадридская команда сможет отыграться в концовке. На 87-й минуте он сказал: «Реал» понимает", что такое не отыгрывается", а спустя две минуты предрекал выход в финал английской команды: «Поздравляю «Сити». Нас ждет английский финал».
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:42
Супер финал!!!
Жду рекорда от Бензема и возмездие от Салаха!!!
Ливерпуль выиграет Ушастого!!!
Ron09
Ron09 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 06:36
Реал ни разу не проигрывал в финале, удачи нам, да и Мсити, Челси, Псж позади
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:34
Без преувеличения два самых стабильных и сильных клуба Европы. Главное что мешков снова отцепили.
112910415
112910415
сегодня в 06:23
пришло время Ливерпуля ?!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:05
Ну что же.... Ждемс
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:53
Успехов Реалу в этом матче!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:41
Тут вообще непонятно кто победит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:33, ред.
Как я и предпологал,
Супер финал Лиги Чемпионов
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Ливерпуль - Реал !
И пусть победит сильнейший , Реально - Реал !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:47
Это будет битва
инштандзетцунг
инштандзетцунг
сегодня в 02:33
Клопп, даешь квадр
амурец
амурец
сегодня в 02:27
Реалу удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:05
Вывеска что надо. Это будет крутой матч. Ливерпуль должен взять реванш за обидное поражение в прошлом финале, когда Рамос сломал Салаха, а Кариус привез голы в свои ворота. Сейчас команда у Ливерпуля гораздо сильнее и он будет фаворитом в матче. Но с Реалом ни на секунду расслабляться нельзя, они в любой момент могут перевернуть игру в свою пользу, поэтому Клопп должен как следует настроить свою команду, чтобы она не повторила ошибок ПСЖ, Челси и Сити.
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 01:50, ред.
За кого болеть в финале,оба тренера мега топовые,обе команды классные, дилемма!)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:24
А чего ты деньги шейхов считаешь? Какое тебе дело до них? Тратят зазря миллиарды, ну и пусть тратят. Дух не купить.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:08
Две камбические команды.
Владельцы ресторанный сферы из Франции уже потирают руки ожидая фанатов.
Migelito
Migelito ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:04
Уж тогда либо Германия и Италия, либо Англия и Испания) Сорри за душноту)
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:58
Посмотрим на что способны квадруплы.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:55
Будет топ матч!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:53
Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
Хочется верить, что финал подарит такой же великолепный футбол.
Ждемс.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 00:48
Всё по делу, прошли команды с характером!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:48
Победили в 2018м,прошли в прошлом году,продолжим традицию
TASKMASTER
TASKMASTER
сегодня в 00:46
Реал своей игрой приблизил трансфер Мбаппе! Он сам уже захочет в этот коллектив…
bublikyo
bublikyo ответ L. F. С. (раскрыть)
сегодня в 00:46
согласен, после жеребьевки именно такой и хотел
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:46
Скажу честно Ливерпуль сильнее шас они заберут лч
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