Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана

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сегодня, 08:50

Пресс-служба сборной Казахстана объявила, что новым главным тренером национальной команды назначен .

Детали контракта с 44-летним специалистом не разглашаются. Последней командой в тренерской карьере Адиева был «Шахтёр» из Караганды.