Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана

Пресс-служба сборной Казахстана объявила, что новым главным тренером национальной команды назначен Магомед Адиев.
Детали контракта с 44-летним специалистом не разглашаются. Последней командой в тренерской карьере Адиева был «Шахтёр» из Караганды.
Пресс-служба сборной Казахстана объявила, что новым главным тренером национальной команды назначен Магомед Адиев.
Детали контракта с 44-летним специалистом не разглашаются. Последней командой в тренерской карьере Адиева был «Шахтёр» из Караганды.
Даже интересно будет последить за Казахстаном
Для Адиева крутое назначение
Даже интересно будет последить за Казахстаном
Для Адиева крутое назначение