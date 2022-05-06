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Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана

сегодня, 08:50

Пресс-служба сборной Казахстана объявила, что новым главным тренером национальной команды назначен Магомед Адиев.

Детали контракта с 44-летним специалистом не разглашаются. Последней командой в тренерской карьере Адиева был «Шахтёр» из Караганды.

Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 11:25
Его Анжи был приятным впечатлением. Странно, что не востребован в РПЛ.
Даже интересно будет последить за Казахстаном
Для Адиева крутое назначение
Gahi
Gahi
сегодня в 10:42
Молодец, работу тренера Адиева внимательно рассматривают и стало быть доверяют раз сборную доверили. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:55
Раз за наших болеть нельзя, будем болеть за Казахстан.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:50
Можно пожелать только Удачи !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:46
Казахи видно кончились ....
1 984
1 984
сегодня в 09:14
Удачной работы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:13
Высоко забрался Магомед, удачи ему!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:02, ред.
Шахтер Адиева в чемпионате Казахстана стартовал неплохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Посмотрим на него в деле...
drug01
drug01
сегодня в 08:55
Желаем удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:50
Терь ждём побед!
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