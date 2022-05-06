Главный тренер женской команды ЦСКА прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» .

Для Дзюбы это правильное решение, учитывая его характер. Дзюба — воин, ему нужен очередной вызов, сверхмотивация. И когда это все есть, то Артем способен на многое. Переезжая в Сербию, он создает сам себе необходимый вызов для шага вперед. Не согласен с тем, что Дзюба — возрастной футболист. Посмотрите сейчас на Левандовского, Роналду, Мюллера: разве они не доказывают, что сейчас в мировом футболе нужно пересматривать понятие «возрастной футболист»? Очевидно, что сейчас 33-летний игрок вполне может выступать на любом уровне, если ему позволяет здоровье. Возраст, опыт, здесь только в помощь.

«Црвену Звезду» я хорошо знаю — изучал ее, когда могли сыграть с ними в отборе Лиги Европы с «Алашкертом». Дома там невероятный ажиотаж, полные трибуны, сумасшедшая поддержка. Но только не понимаю, как там планируют использовать Дзюбу на поле. Сербы играют в исключительно комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. Мне трудно понять, как Артем в такой футбол впишется: у них не будет большого количества длинных передач — того, в чем Дзюба хорош. По стилю Артем не подходит, но раз они его зовут, значит уже все взвесили.