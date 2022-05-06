Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
Для Дзюбы это правильное решение, учитывая его характер. Дзюба — воин, ему нужен очередной вызов, сверхмотивация. И когда это все есть, то Артем способен на многое. Переезжая в Сербию, он создает сам себе необходимый вызов для шага вперед. Не согласен с тем, что Дзюба — возрастной футболист. Посмотрите сейчас на Левандовского, Роналду, Мюллера: разве они не доказывают, что сейчас в мировом футболе нужно пересматривать понятие «возрастной футболист»? Очевидно, что сейчас 33-летний игрок вполне может выступать на любом уровне, если ему позволяет здоровье. Возраст, опыт, здесь только в помощь.
«Црвену Звезду» я хорошо знаю — изучал ее, когда могли сыграть с ними в отборе Лиги Европы с «Алашкертом». Дома там невероятный ажиотаж, полные трибуны, сумасшедшая поддержка. Но только не понимаю, как там планируют использовать Дзюбу на поле. Сербы играют в исключительно комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. Мне трудно понять, как Артем в такой футбол впишется: у них не будет большого количества длинных передач — того, в чем Дзюба хорош. По стилю Артем не подходит, но раз они его зовут, значит уже все взвесили.
Помните, в середине-конце 90-х был такой идиотский ролик рекламной компании, в которой камера двигалась вдоль книжной полки с корешками великих классиков - Толстого, Чехова, Достоевскго, Пушкина, и внезапно в середине оказывался корешок с логотипом (название не помню, пускай будет условный "Айсберг") рекламной компании Айсберг, а снизу вылезало лицо с 56ьной улыбкой и вопрошало - "Правда, нескромно?".
Вот сравнение зюпы с Роналдо, Левандовски и Ибрагимовичем - из той же серии, а Григорян вплотную приближается к уровню интеллекта той улыбки.
Помните, в середине-конце 90-х был такой идиотский ролик рекламной компании, в которой камера двигалась вдоль книжной полки с корешками великих классиков - Толстого, Чехова, Достоевскго, Пушкина, и внезапно в середине оказывался корешок с логотипом (название не помню, пускай будет условный "Айсберг") рекламной компании Айсберг, а снизу вылезало лицо с 56ьной улыбкой и вопрошало - "Правда, нескромно?".
Вот сравнение зюпы с Роналдо, Левандовски и Ибрагимовичем - из той же серии, а Григорян вплотную приближается к уровню интеллекта той улыбки.