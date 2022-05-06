Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колосков: «Матюнину нечего делать в судействе. До свидания»

сегодня, 12:33

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Матюнин не прошёл проверку на полиграфе.

Если он не прошел проверку на полиграфе, значит, Матюнина просто-напросто надо вычеркнуть из списка судей и на этом все закончить, вот и все. Но это мое мнение. Не знаю, как там решат руководители, которые отвечают за судейство, но если арбитр не прошел контроль, то что ему делать в судействе? Нечего делать, до свидания. Я понятия не имею, кто такой Матюнин. Я вообще ни одного судьи не знаю, кроме Левникова.

Все новости
Канчельскис: «„Зенит“ просто хочет избавиться от Дзюбы»
Сегодня, 18:57
Масалитин: «Пока Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА»
Сегодня, 16:43
Кавазашвили: «Зачем убивать футбол и сокращать время игры?»
Сегодня, 16:28
Радимов назвал причину, по которой Дзюба может перейти в «Црвену Звезду»
Сегодня, 16:01
Кечинов — об игре с «Уралом»: «„Спартак“ ждёт очередной труднейший матч»
Сегодня, 15:08
Непомнящий: «Сомневаюсь, что Дзюба поедет играть в Сербию»
Сегодня, 15:00
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:02
Он и Пастернака не читал, но осуждает, истинно говорю...
морозз
морозз
сегодня в 14:57
В России всегда вот так всё просто…сейчас ты герой а завтра изгой в лагерной фуфайке! Не зря у нас в ходу поговорка…от тюрьмы и от суммы не зарекайся!
Знатог
Знатог ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Ага, зелёной скатертью)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:07
Правильно,скатертью дорога!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:57
Стоит начать права качать - сразу выставляют вон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:50
Если их так запросто выкидывают...значит так же легко и набирают.....
Но логика у Колоскова железная.....
"Я не знаю никакого Матюнина...но ему нечего делать в судействе"...)))
David Young
David Young
сегодня в 12:38
Всё не так просто.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 