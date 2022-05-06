Колосков: «Матюнину нечего делать в судействе. До свидания»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Матюнин не прошёл проверку на полиграфе.

Если он не прошел проверку на полиграфе, значит, Матюнина просто-напросто надо вычеркнуть из списка судей и на этом все закончить, вот и все. Но это мое мнение. Не знаю, как там решат руководители, которые отвечают за судейство, но если арбитр не прошел контроль, то что ему делать в судействе? Нечего делать, до свидания. Я понятия не имею, кто такой Матюнин. Я вообще ни одного судьи не знаю, кроме Левникова.