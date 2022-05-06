Селихов не считает, что Ваноли наигранно празднует голы

Вратарь «Спартака» поделился мнением о наставнике «красно-белых» .

Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли.

Ваноли наигранно празднует голы? У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций.

Может ли Ваноли в раздевалке ударить по макету, как это делал Каррера? Конечно, подобные случаи были, это хорошо мотивирует.