Селихов не считает, что Ваноли наигранно празднует голы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о наставнике «красно-белых» Паоло Ваноли.
Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли.
Ваноли наигранно празднует голы? У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций.
Может ли Ваноли в раздевалке ударить по макету, как это делал Каррера? Конечно, подобные случаи были, это хорошо мотивирует.
Добрые дядьки их не мотивируют.
Добрые дядьки их не мотивируют.