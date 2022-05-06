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Селихов не считает, что Ваноли наигранно празднует голы

сегодня, 13:04

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о наставнике «красно-белых» Паоло Ваноли.

Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли.

Ваноли наигранно празднует голы? У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций.

Может ли Ваноли в раздевалке ударить по макету, как это делал Каррера? Конечно, подобные случаи были, это хорошо мотивирует.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:49
а Жора Ярцев (будучи тренером Спартака) кем был. "с кнутом" или "добрым дядькой"?)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:05
Для него это так неожиданно ...что можно и попраздновать....
makkie
makkie
сегодня в 13:43
В общем, игрокам Спартака нужен тренер с кнутом.
Добрые дядьки их не мотивируют.
drug01
drug01
сегодня в 13:27
Он такой человек
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:20
Очень эмоциональный тренер.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:14
Сейчас модно так прыгать и скакать
ABir
ABir
сегодня в 13:13
Гораздо хуже, когда тренеру по барабану
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:12
Так многие тренеры реагируют на успешное завершение атакующих действий своих подопечных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:05
Норм все празднует,чего придумывают!
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