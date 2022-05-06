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Эдгар Давидс вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов

вчера, 21:55

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Эдгар Давидс вошел в тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

49-летний специалист будет работать помощником главного тренера сборной Луи ван Гала. Давидс сменил на этом посту Хенка Фрейзера, который не сможет совмещать работу с обязанностями в «Утрехте».

Ранее стало известно, что Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 22:10
Спасибо!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:09
Вы правы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:05
Это тот, что в очках играл?

Если да - таможня дает добро, играл очень хорошо и ногами и головой (мозгами)!)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:58
Вот очень рад))
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