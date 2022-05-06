Эдгар Давидс вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Эдгар Давидс вошел в тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).
49-летний специалист будет работать помощником главного тренера сборной Луи ван Гала. Давидс сменил на этом посту Хенка Фрейзера, который не сможет совмещать работу с обязанностями в «Утрехте».
Ранее стало известно, что Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года.
Если да - таможня дает добро, играл очень хорошо и ногами и головой (мозгами)!)
Если да - таможня дает добро, играл очень хорошо и ногами и головой (мозгами)!)