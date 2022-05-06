Эдгар Давидс вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов

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вчера, 21:55

Бывший полузащитник сборной Нидерландов вошел в тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

49-летний специалист будет работать помощником главного тренера сборной Луи ван Гала. Давидс сменил на этом посту Хенка Фрейзера, который не сможет совмещать работу с обязанностями в «Утрехте».

Ранее стало известно, что Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года.